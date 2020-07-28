GAYRETTEPE'DE TRAFODA PATLAMA SONRASI YANGIN - Son Dakika

-Patlamadan saniyelerle kurtulan kişi o anları anlattı.

Oğuzcan YAZAR - Zeki GÜNAL - Beyza Nur GÜLER - Harun UYANIK - İbrahim MAŞE/İSTANBUL, Şişli'de 10 katlı iş merkezinin girişinde bulunan trafoda patlama oldu. Patlamada can kaybı ya da yaralanan olmazken bir otomobilde hasar meydana geldi.

Olay, Şişli, Esentepe Mahallesi, Müselles Sokakta bulunan bir iş merkezinin girişinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Patlama sırasında büyük bir gürültü çıkarken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbarlar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrasında yanmaya başlayan trafodaki yangını söndürdü. Ekipler soğutma çalışması yaparken iş merkezinde mahsur kalan vatandaşlar da tahliye edildi.

PATLAMADAN SANİYELERLE KURTULAN ÇALIŞAN O ANLARI ANLATTI

Saniyelerle patlamadan kurtulduklarını belirten bir çalışan, "Tam içeri girmek için yönelmiştim. Bir dakika arayla kurtulduk. 50 adım kalmıştı. Ondan sonra bir şey yapamadık. Sonra patlama oldu ardından büyük bir parlama yaşandı. Muhtemelen bir enerji dalgalanmasından kaynaklandı patlama" ifadelerini kullandı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA İstanbul emniyetinden patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "28.07.2020 tarihi saat 14.05 sıralarında İlimiz Şişli ilçesi Esentepe Mahallesindeki bir iş merkezinin dış kısmında trafo patlaması meydana gelmiş, olay esnasında bina içerisinde yaklaşık 30 kişi olduğu, 110 ve 112 unsurlarınca gerekli müdahalenin yapıldığı, dumandan etkilenen ve yaralanan şahsın bulunmadığı anlaşılmıştır. Konu ile ilgili duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. " denildi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.