Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni - Bakan Turhan - Son Dakika

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Törenine katılarak konuşma yaptı.