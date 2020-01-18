Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni - Bakan Turhan - Son Dakika

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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni - Bakan Turhan
6 saat önce
Tören alanından görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Törenine katılarak konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:17 Kaynak: AA
Tören alanından görüntüler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Törenine katılarak konuşma yaptı.
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