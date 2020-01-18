Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni - Son Dakika

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yine bundan sonraki süreçte de milletimizle beraber gönül birliği içerisinde projelerimizi aynı azimle ve aynı kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yine bundan sonraki süreçte de milletimizle beraber gönül birliği içerisinde projelerimizi aynı azimle ve aynı kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'nde konuşan Murat Kurum, geçen yıl, millet bahçelerinden kentsel dönüşüme, altyapıdan ulaşıma, sağlıktan adalet sektörüne kadar birçok alanda 1100 eylemin 800'ünün başarıyla tamamlandığını söyledi.

Kurum, 2020 projeleri için de gece ve gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 18 yılda, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi büyük projelerin hayata geçirildiğini anlatan Kurum, bundan sonraki süreçte de Kanal İstanbul Projesi'nin Cumhurbaşkanının önderliğinde yapılacağını kaydetti.

Kurum, milletin geleceği için yapılması gereken tüm projelerin Cumhurbaşkanının önderliğinde ve liderliğinde kararlılıkla bugüne kadar yapıldığını ifade ederek, "Yine bundan sonraki süreçte de milletimizle beraber gönül birliği içerisinde projelerimizi aynı azimle ve aynı kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İhsaniye metro istasyonu şantiyesinde gerçekleştirilen törene, Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı.

Murat Kurum, Gayrettepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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