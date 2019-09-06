Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda ışık göründü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Hasdal-İstanbul Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve Işık Göründü Töreni'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:18 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattı Hasdal-İstanbul Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve Işık Göründü Töreni'ne katıldı.
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