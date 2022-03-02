Gayrimenkul almak isteyen 3 kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gayrimenkul almak isteyen 3 kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

02.03.2022 22:13
Gayrimenkul almak isteyen 3 kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gayrimenkul almak isteyen 3 kişiyi 388 bin TL dolandıran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gayrimenkul almak isteyen 3 kişiyi 388 bin TL dolandıran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçeye bağlı Turgutreis Mahallesi'nde, iddiaya göre, gayrimenkul alımı yapmak isteyen SH.H., S.K. ve M.M.A., 28 Şubat günü saat 18.00 sıralarında, sözde gayrimenkul alım- satımı yapan G.D., E.S. ve E.D. ile bir araya geldi. Konut ve arsa satışı için anlaşma yapan 3 kişi, 388 bin 130 lirayı H.B.'nin hesabına yatırdı. Olayın ardından parayı yatıran vatandaşlar, gayrimenkul sahibi G.K.'yı telefonla aradıklarında ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan 3 kişi, jandarmaya giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu G.D. İzmir'de, E.S. ve E.D. ise Bodrum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 dizüstü bilgisayar, 1 cep telefonu, 2 USB bellek, 111 bin 900 lira nakit para, 29 bin 30 dolar, 14 senet, 2 tapu belgesi ile 88 satış kira sözleşmesi ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.D. ve E.S. tutuklanırken, E.D. ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


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Türk Lirası, Gayrimenkul, Hisarcık, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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