Son Dakika Haberleri: "Gayrimenkul borsası trilyonlarca liralık ekonomik hacim oluşturacak"

"Gayrimenkul borsası trilyonlarca liralık ekonomik hacim oluşturacak"

1 saat önce

TVF Genel Müdür Yardımcısı Mithat Bülent Özmen, "Türkiye merkezli gayrimenkul borsasının kurulması vizyonu, ülkemiz açısından trilyonlarca liralık menkul değer hacmi oluşturacaktır.

TVF Genel Müdür Yardımcısı Mithat Bülent Özmen, "Türkiye merkezli gayrimenkul borsasının kurulması vizyonu, ülkemiz açısından trilyonlarca liralık menkul değer hacmi oluşturacaktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:30 

CEO, Türkiye, Türkiye Voleybol Federasyonu, Ekonomi
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