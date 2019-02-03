"Gayrimenkul borsası trilyonlarca liralık ekonomik hacim oluşturacak"
1 saat önce
TVF Genel Müdür Yardımcısı Mithat Bülent Özmen, "Türkiye merkezli gayrimenkul borsasının kurulması vizyonu, ülkemiz açısından trilyonlarca liralık menkul değer hacmi oluşturacaktır.
TVF
Genel Müdür Yardımcısı Mithat Bülent Özmen, "Türkiye
merkezli gayrimenkul borsasının kurulması vizyonu, ülkemiz açısından trilyonlarca liralık menkul değer hacmi oluşturacaktır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:30
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