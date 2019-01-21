Son Dakika Haberleri: Gayrimenkul borsası, Varlık Fonu yöneticilerine anlatıldı

Gayrimenkul borsası, Varlık Fonu yöneticilerine anlatıldı

27 dakika önce

Türkiye Varlık Fonu yöneticilerine, MÜSİAD tarafından kurulan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ hakkında bilgi verilerek, borsanın hedefleri hakkında sunum yapıldı.

Gayrimenkul borsası, Varlık Fonu yöneticilerine anlatıldı, System.String[]
Türkiye Varlık Fonu yöneticilerine, MÜSİAD tarafından kurulan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ hakkında bilgi verilerek, borsanın hedefleri hakkında sunum yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:10 

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, Ekonomi
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