Gayrimenkul borsası, Varlık Fonu yöneticilerine anlatıldı
27 dakika önce
Türkiye Varlık Fonu yöneticilerine, MÜSİAD tarafından kurulan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ hakkında bilgi verilerek, borsanın hedefleri hakkında sunum yapıldı.
Türkiye
Varlık Fonu yöneticilerine, MÜSİAD tarafından kurulan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ hakkında bilgi verilerek, borsanın hedefleri hakkında sunum yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:10
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