Son Dakika Haberleri: "Gayrimenkul borsasının rüzgarına hiç kimse kayıtsız kalmayacak"

"Gayrimenkul borsasının rüzgarına hiç kimse kayıtsız kalmayacak"

1 saat önce

MÜSİAD Başkan Vekili Mahmut Asmalı "Sektörde böylesi (gayrimenkul borsası) bir platforma çok ihtiyaç var. Gayrimenkule bağlı ölü sermaye artık bir an önce ekonomiye katılmalı" dedi.

MÜSİAD Başkan Vekili Mahmut Asmalı "Sektörde böylesi (gayrimenkul borsası) bir platforma çok ihtiyaç var. Gayrimenkule bağlı ölü sermaye artık bir an önce ekonomiye katılmalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:35 

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölü Köpeği Aracının Arkasında 2 Kilometre Sürükledi Sopa ve Sandalyelerle Saldırdılar: 1 Ölü, 5 Yaralı

İzmir'de 6 Kaz İşkence Edilerek Öldürüldü, Vatandaşlar Tepki Gösterdi Venezuela'daki Elektrik Kesintisi Ölümlere Neden Olmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 10:43:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Gayrimenkul borsasının rüzgarına hiç kimse kayıtsız kalmayacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]