"Gayrimenkul borsasının rüzgarına hiç kimse kayıtsız kalmayacak"
1 saat önce
MÜSİAD Başkan Vekili Mahmut Asmalı "Sektörde böylesi (gayrimenkul borsası) bir platforma çok ihtiyaç var. Gayrimenkule bağlı ölü sermaye artık bir an önce ekonomiye katılmalı" dedi.
MÜSİAD Başkan Vekili Mahmut Asmalı "Sektörde böylesi (gayrimenkul borsası) bir platforma çok ihtiyaç var. Gayrimenkule bağlı ölü sermaye artık bir an önce ekonomiye katılmalı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:35
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