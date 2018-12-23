Son Dakika Haberleri: "Gayrimenkul borsasıyla inanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebiliriz"

"Gayrimenkul borsasıyla inanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebiliriz"

4 saat önce

Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Dijital gayrimenkul borsası sayesinde inanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebiliriz. GABORAS'a çok önem veriyorum" dedi.

Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Dijital gayrimenkul borsası sayesinde inanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebiliriz. GABORAS'a çok önem veriyorum" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:28 

Naci Ağbal, Ekonomi
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