"Gayrimenkul borsasıyla inanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebiliriz"
4 saat önce
Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Dijital gayrimenkul borsası sayesinde inanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebiliriz. GABORAS'a çok önem veriyorum" dedi.
Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal
, "Dijital gayrimenkul borsası sayesinde inanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebiliriz. GABORAS'a çok önem veriyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:28
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