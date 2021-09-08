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Gayrimenkul değerleme tarifesi belli oldu - Son Dakika

Gayrimenkul değerleme tarifesi belli oldu

08.09.2021 10:07
Gayrimenkul değerleme tarifesi belli oldu, System.String[]

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Sermaye Piyasası Kurulunun 2021 Yılı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesinin güncellenmesine ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Sermaye Piyasası Kurulunun 2021 Yılı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesinin güncellenmesine ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre değerleme ücretlerinde ortalama yüzde 7,5 oranında artış yapıldı" dedi.

Sermaye Piyasası Kurulunun 2021 Yılı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesinin güncellenmesine ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre değerleme ücretlerinde ortalama yüzde 7,5 oranında artış yapıldı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "04.01.2021 tarih 31354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 2021 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi'nde ortalama yüzde 7,5 oranında artış yapılarak güncelleme gerçekleşti. Buna göre 250 metrekareye kadar konutlarda değerleme ücreti 738 TL'den, 793 TL'ye yükselirken, 20 dönüme kadar olan tarla değerlemelerinde ücretler 791 TL'den 850 TL'ye çıkarıldı" dedi.

"Gruplara ve brüt alanlara göre belirleniyor"

Değerleme asgari ücret tarifesinin belirlenmesinde taşınmaz türlerine ve alanların dikkate alındığını belirten Özelmacıklı, "Brüt alan dikkate alınarak belirlenen ücret tarife listelerinde taşınmaz türlerine göre ayrımlar söz konusu. Örneğin 25 bin metrekare bir tarla için değerleme ücreti 991 TL iken, aynı metrekarede bir arsanın değerleme ücreti bin 815 TL, dükkan, plaza veya iş merkezi gibi bir mülk de ise 2 bin 863 TL oldu. Akaryakıt istasyonlarında ise sabit ücret olarak 5 bin 401 TL'lik bir değerleme ücreti belirlendi" diye konuştu.

"İller bazında rapor sayıları"

TDUB verilerine göre 2021 2. çeyrek sonu itibari ile 464 bin 263 adet rapor hazırlandığını belirten Özelmacıklı, "Geçen yılın aynı dönemine göre değerleme raporu sayısında yüzde 28,07 oranında düşüş yaşanmıştır. Konut kredisi faiz oranlarındaki artışların yanı sıra pandemi etkisi ile düşüşler devam ediyor. 2. çeyrek sonunda en çok rapor hazırlanan iller sıralamasında ise İstanbul'da 97 bin 344, Ankara'da 38 bin 731 ve İzmir'de 27 bin 450 rapor hazırlanmış. İstanbul ilinde hazırlanan raporların sayısı tüm raporların yüzde 20,97'sini kapsamaktadır. Diğer illere baktığımızda ise Antalya'da 25 bin 581, Bursa'da 16 bin 82, Mersin'de 13 bin 323, Kocaeli'nde 11 bin 774, Konya'da 11 bin 223, Adana'da 10 bin 740 ve Muğla'da 10 bin 503 rapor hazırlanmış" dedi.

"En fazla rapor hazırlanan 10 ilçe"

TDUB raporundaki 2. çeyrek sonunda en fazla rapor hazırlanan ilçelerde de ilk sırada Esenyurt'un olduğunu belirten Özelmacıklı, "Esenyurt'tan sonra en çok rapor Çankaya için hazırlanırken bu ilçeleri sırası ile Alanya, Keçiören, Yenimahalle, Başakşehir, Beylikdüzü, Nilüfer, Şehitkamil ve Küçükçekmece takip ediyor" dedi. - İSTANBUL

Gayrimenkul değerleme tarifesi belli oldu

Asgari Ücret, Gayrimenkul, Türk Lirası, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gayrimenkul değerleme tarifesi belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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