Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Serkan Bal: "Evlerde Konaklamaya İlgi Artıyor" - Son Dakika

Konaklama sektörünün yeni gözdesinin 'evlerde konaklama' olduğu bilgisini veren EVA Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Serkan Bal, " Türkiye'de tahmin edilen kayıtlı ev sayısı 60 bin, İstanbul'da ise 20 binin üzerinde Fiyatlar ise gecelik ortalama 45- 100 euro arasında değişiyor" dedi.

Evlerde konaklamanın dünyada her geçen yıl arttığını belirten EVA Gayrimenkul Değerleme Lisanslı Değerleme Uzmanı Serkan Bal, Türkiye'de de evlerde konaklamanın yaygınlaştığını söyledi. Serkan Bal, özellikle tatillerde ve iş seyahatlerinde tercih edilen bu yöntemin tüm taraflar için kazançlı bir konaklama hizmeti olduğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"TÜRKİYE'DE TAHMİN EDİLEN KAYITLI EV SAYISI 60 BİNİN ÜZERİNDE: Dünya genelinde her geçen dönem seyahat etmek ve istenilen mesafelere ulaşmak alternatifler doğrultusunda daha da basit hale geliyor. Gelişmiş ülkeler veya gelişmekte olan ülkelerde, turizm sektörü de paralel olarak bu hıza ayak uyduruyor. Söz konusu platformlardan en çok kullanıcısı olan 'Airbnb' kayıtlarına göre 191 ülkede hizmet veriyor. Türkiye'de tahmin edilen kayıtlı ev sayısı 60 binin üzerinde, İstanbul'da tahmin edilen kayıtlı ev sayısı ise 20 binin üzerinde. İlginç olan ise dünyanın en büyük konaklama platformu ona Airbnb'nin hiç kendine ait bir mülkünün olmaması, tamamen bir aracılık platformu olarak hizmet vermesi.

BİRDEN FAZLA POPÜLER UYGULAMAYLA EVLERİ KULLANICILARA PAZARLIYOR: Ayrıca aylık kiralama yapabilen Blueground gibi uluslarası zincirler de yeni binalarda evleri kiralayıp döşeyip kiraya veriyorlar. Bu tür konaklamalar şehrin merkezlerinde bulunuyor ve bir odadan başlayıp 3 odaya kadar çıkabiliyor. Burada mantık, kiralanan mülke her yerde aynı standart servisin verilmesi. Benzer platformlara örnek olarak ülkemizde hizmet veren missafir.com da dikkat çekiyor. Şimdilik Türkiye sınırlarında hizmet veren platform yenilikçi bir yaklaşım ile ev sahiplerinin kendi sistemine üye olmasını sağlıyor ve sonrasında evlerin kısa-orta vadede kiralanabilmesi için tüm operasyon sürecini profesyonel bir şekilde yürüterek hizmete sunuyor. Operasyon aşamasına; evin iç tasarımından, 7/24 müşteri hizmetine, profesyonel fotoğraflamadan, bakım-onarım gibi servisler de dahil oluyor. Bu sistemde, ev sahibi ile misafirin bir araya gelmesine veya iletişim kurmasına gerek kalmıyor. Misafir tüm iletişimi direkt olarak platform ile kuruyor. Missafir.com, portföyündeki evleri hem kendi platformunda hem de airbnb gibi önde gelen birden fazla popüler uygulamalarda profesyonel bir şekilde aynı anda kullanıcılara pazarlıyor. Son dönemde başka platformlar da işe başladı. Bu açıdan gayrimenkul hizmet alanında değişik bir iş kolu devreye giriyor gibi.

ŞİMDİDEN REZERVASYON SAYISI 16 BİN 772: Kısa süreli ev kiralamaları için gecelik ortalama 45 - 100 euro arasında fiyatlar talep edilirken, yalnızca özel oda olarak gecelik konaklama fiyatları ise 17- 50 euro arasında değişiyor. Bu rakamlar turistik noktalar ve merkezi bölgelere yakınlık-uzaklık faktörüne göre değişkenlik gösteriyor. Aylık kiralamalar da fiyatlar biraz daha uygun. Ev sahiplerinin istenen rakamlara rezervasyon aşamasında ayrıca temizlik bedeli de ekleme hakları bulunabiliyor. İstanbul'da kayıtlı ev sayısından da anlaşılacağı üzeri kısa süreli ev/oda kiralama platformlarının gezginler tarafından da aktif olarak tercih edildiğinin göstergesi. Ülkemizde turistlerin tercih ettiği illerimizden olan Antalya özelinde kısa süreli ev-oda kiralama istatistiklerini incelediğimizde 2020 yıllarında pandeminin de etkisi ile ortalama gerçekleştirilen rezervasyon sayısının 9 binlere düştüğünü görüyoruz. 2021 Yılı itibarıyla artışa geçen sayı 15 bin rakamlarında iken, 2022 yılın ilk çeyreğinde henüz yaz ayı gelmemiş olmasına rağmen gerçekleşen rezervasyon sayısı 16 bin 772'dir.

BU PLATFORMLARDA KONAKLAMA ÜCRETLERİ DAHA CAZİP: İstanbul'da daha çok tercih edilen daire-oda tipi 1+1 iken, tatil bölgelerinde genellik büyük ve çok odalı daireler tercih ediliyor. Turizm açısından 80'li, 90'lı yıllarda daha çok otel konaklama tesisleri tercih edilmekteydi. Artan otel fiyatları alternatif arayışları beraberinde getirdi. Otelle aynı konfora sahip olmaması nedeniyle, platformlar aracılığıyla yapılan ev ve oda kiralama, konaklama ücretleri daha cazip hale geldi. İstanbul'da 2019-2020-2021 yıllarının çeyrek verilerine göre ortalama rezervasyon gerçekleştirilen kısa süreli ev-oda sayısının 20 bin adet olduğunu görüyoruz. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise bu rakam 24 bin 259 adet olarak açıklandı. Önceki yılların ilk çeyrek sonuçlarına bakıldığında 2022 ile birlikte gerçekleşen rezervasyon sayılarındaki ciddi artış dikkate çekiyor. Bu artışın nedeni de pandeminin tüm dünya üzerindeki olumsuz etkisinin oldukça azaldığının işaretidir. Özellikle yaz aylarına doğru rezervasyon sayılarındaki artışın hızla devam edeceğini düşünüyoruz.

TATİL BÖLGELERİ ÖN PLANDA: Türkiye genelinde kayıtlı ev sayısı göz önünde bulundurulduğunda özellikle tatil beldelerinde de kısa süreli ev-oda kiralama platformlarının tercih edilirliğinin yüksek olduğu net bir şekilde görülmekte. Özellikle pandeminin etkisi ile tatil bölgelerindeki müstakil kullanıma uygun yapıların, söz konusu platformlarda daha fazla ön plana çıktığını ilan sayısı ve doluluk oranlarından anlayabiliyoruz."