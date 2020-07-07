Gayrimenkul Döngü Hızı en yüksek il İstanbul en yavaş il Artvin - Son Dakika

Gayrimenkul Döngü Hızı en yüksek il İstanbul en yavaş il Artvin

Gayrimenkul Borsası AŞ'nin (GABORAS) liderliğinde yapılan ve Türkiye'de ticarete konu olan gayrimenkullerin el değiştirme hızını ölçen "Gayrimenkul Döngü Hızı" çalışmasına göre, hızı en yüksek il 18 yıl ile İstanbul olurken 173,5 yıl ile Artvin en düşük hızlı il olarak belirlendi.

Gayrimenkul Borsası AŞ'nin (GABORAS) liderliğinde yapılan ve Türkiye'de ticarete konu olan gayrimenkullerin el değiştirme hızını ölçen "Gayrimenkul Döngü Hızı" çalışmasına göre, hızı en yüksek il 18 yıl ile İstanbul olurken 173,5 yıl ile Artvin en düşük hızlı il olarak belirlendi.

Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Son Dakika: İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor

GABORAS ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark tarafından oluşturulan İnovasyon ve Bilim Araştırma Grubu tarafından oraya konulan "Gerçekleşen İşlemler İl Parsel İşlem Döngüsü"ne göre, ticarete konu olan gayrimenkullerin el değiştirme hızını ölçen "Gayrimenkul Döngü Hızı" ile ilgili çalışmalardan ilk bulgular elde edildi.

İncelemelere göre, gayrimenkul el değiştirme hızı en yüksek il 18 yılla İstanbul olurken onu, 25 yılla Kocaeli, 26 yılla Kilis takip etti. Gayrimenkulünü en uzun süre kullanan ve döngü hızının en düşük olduğu il 173,5 yıl ile Artvin oldu. Gayrimenkul el değiştirme hızının 100 yıldan uzun olduğu görülen diğer iller arasında ise Gümüşhane, Rize, Kütahya ve Erzurum yer aldı.

GABORAS'tan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşen konut satışlarına kamu banklarının faiz indirimi can suyu olurken haziran ayında 93 bin 704 konut satıldı.

Faiz düşüşü tarla, arsa, iş yeri satışlarını etkilerken, tüm satışlardan Hazine'ye 1 milyar 966 milyon lira gelir sağlandı. 285 milyon dolarla en çok konut satışı yapılan il ise İstanbul oldu.

Türkiye genelinde yaklaşık 200 milyon tapu ve ortalama 2 milyon işlem hacmi incelenerek yapılan araştırmaya göre; İstanbul'da 18 yılda bir ticarete konu tüm gayrimenkuller işlem döngüsüne konu oluyor. İstanbul'un ardından döngü hızı yüksek iller arasında 25 yıl ile Kocaeli ikinci sırada yer alıyor. Döngü hızı yüksek diğer iller ise Yalova 27 yıl, Gaziantep 27 yıl, İzmir 32 yıl, Adana ve Ankara 36 yıl şeklinde sıralandı.

"Döngü hızı likiditasyon sorununu çözüyor"

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen GABORAS Üst Yöneticisi (CEO) Kurtuluş Altun, el değiştirme hızında İstanbul'u büyük bir sanayi alanını bünyesinde barından Kocaeli takip ettiğini belirterek, "Sanayi ile likiditasyon akışı gayrimenkul yatırım iştahını artırıyor." ifadesini kullandı.

İl döngü hızı yüksek olan illerin GSYH içerisinde payının da yüksek olduğunu belirlediklerini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Döngü hızının düşük olması şehre dışarıdan kaynak girişi olmadığı zaman banka kredilerine yoğunlaşmasına neden oluyor. Bu rakam borçluluk ve takiplere de direkt olarak yansımakta. Döngü hızının yavaşlaması ile konvansiyonel işlemler nedeniyle kayıt dışılıktaki oran da artıyor."

Bankacılık sistemi dışında gelişen döngü hızlarının kendi ekosistemini oluşturduğunun vurgulayan Altun, "Bu durum illerde yüzde 75-80'e varan kayıt dışılığın bankacılık dışında geliştiğini ve bankacılık sisteminin baskıladığını gözler önüne seriyor. Döngü hızı yüksek olan illerin daha çok bankacılık sistemi ve kayıt içinde oldukları ve bunun gayri safi yurt içi hasılaya yansıdığı görülmekte." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Türkiye, Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gayrimenkul Döngü Hızı en yüksek il İstanbul en yavaş il Artvin - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

18:44 Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor 18:38 Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı 17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 16:51 Danla Bilic'ten "Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz?" sorusuna gülümseten yanıt: Ben hiç koşamam ki 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:48 Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu 14:28 Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 08:34 13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Doğu Perinçek'in yayında olduğu sırada Ulusal Kanal stüdyosunda yangın çıktı
21:10
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
20:52
Son Dakika: İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
20:11
PFDK'dan 10 kulübe ve maske takmayan idarecilere koronavirüs cezası
19:48
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
19:47
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada darbe planlarının 2012 yılında yapılmaya başlandığı ortaya çıktı
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 21:15:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gayrimenkul Döngü Hızı en yüksek il İstanbul en yavaş il Artvin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]