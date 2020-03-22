Gayrimenkul işlemlerinde sanal gerçeklik turlarıyla koronavirüs önlemi - Son Dakika
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Gayrimenkul işlemlerinde sanal gerçeklik turlarıyla koronavirüs önlemi

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle her sektör, kendine özel önlemler almaya devam ediyor.

Gayrimenkul işlemlerinde sanal gerçeklik turlarıyla koronavirüs önlemi, System.String[]

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle her sektör, kendine özel önlemler almaya devam ediyor. İzmir'de gayrimenkul danışmanlığı sektöründe faaliyet gösteren bir firma da müşterileriyle internet üzerinden iletişim kurarak, mülklerin satış ya da kiralama işlemleri için e-imzayla yetki belgesi almaya başladı.

İzmir'de gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Mümtaz Önal (38) dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı önlemlerini aldı. Gayrimenkul sektöründe 62 kişiden oluşan ekibiyle mülk alım, satım ve kiralama işi yapan Önal, yeni pazarlama eylem planı geliştirerek alıcı, satıcı ve gayrimenkul profesyonellerinin aynı ortama gelmeden iletişime geçmelerini sağladı. Gayrimenkul danışmanlığının dijital bir sektör olduğunu ifade eden Önal, koronavirüs tehlikesine karşı müşterilere daha iyi hizmet vermek için online çalıştıklarını kaydetti.

'SANAL GERÇEKLİK TURLARIYLA ONLINE HIZMET'

Önal, "62 tane gayrimenkul profesyonelinden oluşan bir ekibiz ve tamamen çevrimiçiyiz. Müşterilerimize artık online hizmet veriyoruz. Pazarlama eylem planımız var ve mülke ayak basmadan dahi bu pazarlamayı yapabiliyoruz. Sanal gerçeklik turlarıyla müşterilere online yer gösterimi ve sosyal medya üzerinden pazarlama yapabiliyoruz. Web kaynaklı programlar kullanarak müşterilerin birebir alıcı ya da kiralayıcı adaylarıyla karşılaşmadan aradıkları mülkleri bulmalarını sağlayabiliriz. Bunun için teknolojiyi kullanıyoruz" diye konuştu. İnternet üzerinden verdikleri gayrimenkul danışmanlığı ile ilgili olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Mümtaz Önal, hem müşterilerin hem de ekibin uygulamadan memnun olduğunu ifade etti. Önal şöyle devam etti:

"Müşterilerimiz bize teşekkür ediyor. Bu dönemde tanımadıkları insanlarla muhatap olmak istemiyorlar. Ama hayat da devam ediyor. Mülklerini satmak ya da kiraya vermek istiyorlar. Güvenilir birileriyle çalışmak istiyorlar. Bizim online kullanımımız onların çok hoşuna gidiyor. Gayrimenkul profesyonellerimiz ise şirket içi toplantılarını bile online gerçekleştiriyor. Artık çok daha fazla bilgisayar başında ve dijital ortamda yer alıyoruz. Alıcılarımız sanal gerçeklik turuyla mülkü gezme imkanına sahip oluyor. Bazıları şirketimize gelse de bazıları hiç gelmeden bu imkandan faydalanabiliyor. 360 derece sanal tur yapan cihazlarla mülklerin çekimi gerçekleştiriliyor. Tamamen sterilize şekilde onlara bir link göndererek bu mülkleri gezmeleri sağlanıyor."

EN AZ 2 HAFTA ONLINE HİZMETE DEVAM

Koronavirüs sorunu nedeniyle ofisin tamamen boş gözüktüğünü söyleyen Mümtaz Önal, internet üzerinden çalışmaya henüz yeni başlamalarına karşın, ilk yetki belgelerini e-imza yoluyla aldıklarını kaydetti. Önal uygulamanın yaklaşık 2 hafta daha devam edeceğini belirterek şunları anlattı:

"Mülk sahipleri bizimle yüz yüze gelmek zorunda olmadan da mülklerinin pazarlanması noktasında bize yetki verebiliyor. Ofisimizde çalışanların yerleri şu an boş. Normalde her masada birer bilgisayar ve gayrimenkul danışmanımız faaliyet gösteriyor. Ama onlar şu an evlerinde ve dijital ortamı kullanarak her an müşterilerine hizmet verebiliyor. Öngörülerime göre bu süreç en az 2 hafta sürecek. Ülkemizde tedbirlerin ne kadar arttırılıp ya da azaltılacağını göreceğiz. Biz de ona göre bir karar alacağız. Ofisimizi dezenfekte ettik beklemedeyiz. Ama gayrimenkul profesyonellerimiz tamamen dijital hizmet veriyor."


Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:55 Kaynak: DHA

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