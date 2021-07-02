Üye Girişi
Gayrimenkul Kiralama İhalesi İlanı - Son Dakika

Gayrimenkul Kiralama İhalesi İlanı

02.07.2021 13:07
Gayrimenkul Kiralama İhalesi İlanı, System.String[]

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANIBelediyemize ait 61 adet gayrimenkulün kiralanması, 2886 sayılı D. İ. K. 'nun 45. ve 46. maddelerine göre açık artırma yöntemiyle 28. 07. 2021 Çarşamba günü saat 10. 00'da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANI

Belediyemize ait 61 adet gayrimenkulün kiralanması, 2886 sayılı D. İ. K. 'nun 45. ve 46. maddelerine göre açık artırma yöntemiyle 28. 07. 2021 Çarşamba günü saat 10. 00'da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 28. 07. 2021 - 10. 00 - Belediye Meclis Toplantı Salonu

İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 04. 08. 2021 Çarşamba günü aynı yerde saat 10. 00'da kiralama işlemi gerçekleştirilecektir.

İhaleye ait şartname, Ilgın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde mesai içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girmek isteyenler 100, 00-TL karşılığında ihale şartnamesini alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyeceklerdir.

İLAN METNİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sıra No

Gayri Menkulün Kodu

Gayrimenkulün Adresi/Mevkii

Gayri Menkulün Miktarı (m2)

Gayri Menkulün Adası

Gayri Menkulün Parseli

Gayrimenkulün Kullanım Amacı

Kira Ödeme Dönemi

Muhammen Bedel (Aylık)

Muhammen Bedel

(Yıllık)

Geçici Teminat

1

0924

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/B-1 (Sol)

38, 00

102

1

Lokanta

Aylık

550, 00

6. 600, 00

594, 00

2

0981

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-1

12, 25

102

1

Kamelya Büfe

Aylık

170, 00

2. 040, 00

183, 60

3

0982

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-2

12, 25

102

1

Kamelya Büfe

Aylık

170, 00

2. 040, 00

183, 60

4

0983

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-3

12, 25

102

1

Kamelya Büfe

Aylık

170, 00

2. 040, 00

183, 60

5

0984

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-4

12, 25

102

1

Kamelya Büfe

Aylık

170, 00

2. 040, 00

183, 60

6

0986

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-6

12, 25

102

1

Kamelya Büfe

Aylık

170, 00

2. 040, 00

183, 60

7

0987

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-7

12, 25

102

1

Kamelya Büfe

Aylık

170, 00

2. 040, 00

183, 60

8

0988

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-8

12, 25

102

1

Kamelya Büfe

Aylık

170, 00

2. 040, 00

183, 60

9

0990

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-10

12, 25

102

1

Kamelya Büfe

Aylık

170, 00

2. 040, 00

183, 60

10

0936

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-16

11, 40

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

140, 00

1. 680, 00

151, 20

11

0937

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-17

11, 59

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

140, 00

1. 680, 00

151, 20

12

0938

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-18

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

13

0939

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-19

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

14

0940

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-20

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

15

0941

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-21

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

16

0942

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-22

11, 40

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

150, 00

1. 800, 00

162, 00

17

0943

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-23

11, 78

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

150, 00

1. 800, 00

162, 00

18

0944

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-24

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

19

0945

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-25

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

20

0946

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-26

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

21

0947

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-27

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

22

0948

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-28

11, 40

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

135, 00

1. 620, 00

145, 80

23

0949

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-29

11, 78

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

135, 00

1. 620, 00

145, 80

24

0950

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-30

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

25

1103

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-31

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

26

1104

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-32

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

27

1105

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-33

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

28

1106

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-34

14, 42

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

155, 00

1. 860, 00

167, 40

29

1107

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-35

9, 62

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

120, 00

1. 440, 00

129, 60

30

1108

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-36

11, 10

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

130, 00

1. 560, 00

140, 40

31

1109

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-37

12, 08

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

135, 00

1. 620, 00

145, 80

32

1110

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-38

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

33

1111

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-39

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

34

1112

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-40

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

35

1113

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-41

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

36

1114

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-42

8, 51

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

110, 00

1. 320, 00

118, 80

37

0951

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-1

21, 21

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

200, 00

2. 400, 00

216, 00

38

0963

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-13

8, 47

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

100, 00

1. 200, 00

108, 00

39

0964

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-14

16, 40

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

150, 00

1. 800, 00

162, 00

40

0965

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-15

16, 40

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

150, 00

1. 800, 00

162, 00

41

0966

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-16

16, 00

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

150, 00

1. 800, 00

162, 00

42

0971

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-21

10, 13

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

110, 00

1. 320, 00

118, 80

43

0972

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-22

17, 43

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

160, 00

1. 920, 00

172, 80

44

0973

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-23

17, 43

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

160, 00

1. 920, 00

172, 80

45

0974

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-24

17, 00

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

160, 00

1. 920, 00

172, 80

46

0979

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-29

9, 02

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

90, 00

1. 080, 00

97, 20

47

0980

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-30

17, 22

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

160, 00

1. 920, 00

172, 80

48

1115

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-31

17, 22

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

160, 00

1. 920, 00

172, 80

49

1116

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-32

16, 80

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

160, 00

1. 920, 00

172, 80

50

1121

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-37

11, 96

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

120, 00

1. 440, 00

129, 60

51

1122

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-38

20, 71

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

200, 00

2. 400, 00

216, 00

52

1123

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-39

20, 71

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

200, 00

2. 400, 00

216, 00

53

1124

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-40

20, 20

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

200, 00

2. 400, 00

216, 00

54

1129

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-45

16, 89

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

160, 00

1. 920, 00

172, 80

55

1130

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-46

16, 40

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

160, 00

1. 920, 00

172, 80

56

1131

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-47

16, 40

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

160, 00

1. 920, 00

172, 80

57

1132

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-48

16, 00

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

160, 00

1. 920, 00

172, 80

58

0848

Ilıca Mah. İnönü Cad. B Blok No: 43 Daire: 1 ( Kaplıca Dükkanları)

1 Adet

Dükkan

Aylık

770, 00

9. 240, 00

831, 60

59

0851

Ilıca Mah. İnönü Cad. B Blok No: 43 Daire: 5 ( Kaplıca Dükkanları)

1 Adet

Dükkan

Aylık

580, 00

6. 960, 00

626, 40

60

0849

Ilıca Mah. İnönü Cad. B Blok No: 43 Daire: 16 ( Kaplıca Dükkanları)

1 Adet

Dükkan

Aylık

580, 00

6. 960, 00

626, 40

61

0782

Yukarıçiğil- Yeni Mah. 121373. Sok. Belediye Lojmanı Apt. No: 13 Köyiçi Mevki

1 Adet

272

38

Lojman

Aylık

260, 00

3. 120, 00

280, 80

İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

İhaleye katılabilmek için isteklinin Ilgın Belediyesi birimlerine borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı alması gerekmektedir. Şahıslarda TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, Tüzel kişilerde imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi, İhaleye girmek isteyenler 100, 00-TL karşılığında ihale dokümanı/şartname alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyecektir. Tebligata yarar ikametgah ilmühaberi. Padokların kiralanması ihalesine katılacaklar, il ve ilçe tarım müdürlüklerinden aldıkları işletme tescil belgesini ihale evraklarına ekleyecektir.

Gayrimenkul Kiralama İhalesi İlanı

Belediye Başkanlığı, Gayrimenkul, Ilıca, Ilgın, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Gayrimenkul Kiralama İhalesi İlanı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Necati Ateş'ten Eskişehirspor'a: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler 13:41 Necati Ateş'ten Eskişehirspor'a: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı 13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar 13:03 Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir 11:52 Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti 11:16 Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek 10:47 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek
Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar 10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir 09:49 Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir

Son Dakika Haberleri
13:41 Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik
13:32 Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi
13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı
13:04 Demet Akalın, trafikte dehşet saçan Murat Övüç'ün oğluna sert çıktı: Sorumsuzlar, Allah kahretsin
13:03 Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak
13:02 Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar
13:01 Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım
13:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor
11:52 Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir
11:01 Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi         
13:32
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım         
13:02
Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi         
11:30
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek         
10:51
Taraftarların Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir         
10:39
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var         
09:31
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı         
20:03
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 13:48:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gayrimenkul Kiralama İhalesi İlanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement