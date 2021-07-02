Gayrimenkul Kiralama İhalesi İlanı - Son Dakika

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANI
Belediyemize ait 61 adet gayrimenkulün kiralanması, 2886 sayılı D. İ. K. 'nun 45. ve 46. maddelerine göre açık artırma yöntemiyle 28. 07. 2021 Çarşamba günü saat 10. 00'da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.
İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 28. 07. 2021 - 10. 00 - Belediye Meclis Toplantı Salonu
İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 04. 08. 2021 Çarşamba günü aynı yerde saat 10. 00'da kiralama işlemi gerçekleştirilecektir.
İhaleye ait şartname, Ilgın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde mesai içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girmek isteyenler 100, 00-TL karşılığında ihale şartnamesini alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyeceklerdir.
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Sıra No
Gayri Menkulün Kodu
Gayrimenkulün Adresi/Mevkii
Gayri Menkulün Miktarı (m2)
Gayri Menkulün Adası
Gayri Menkulün Parseli
Gayrimenkulün Kullanım Amacı
Kira Ödeme Dönemi
Muhammen Bedel (Aylık)
Muhammen Bedel
(Yıllık)
Geçici Teminat
1
0924
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/B-1 (Sol)
38, 00
102
1
Lokanta
Aylık
550, 00
6. 600, 00
594, 00
2
0981
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-1
12, 25
102
1
Kamelya Büfe
Aylık
170, 00
2. 040, 00
183, 60
3
0982
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-2
12, 25
102
1
Kamelya Büfe
Aylık
170, 00
2. 040, 00
183, 60
4
0983
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-3
12, 25
102
1
Kamelya Büfe
Aylık
170, 00
2. 040, 00
183, 60
5
0984
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-4
12, 25
102
1
Kamelya Büfe
Aylık
170, 00
2. 040, 00
183, 60
6
0986
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-6
12, 25
102
1
Kamelya Büfe
Aylık
170, 00
2. 040, 00
183, 60
7
0987
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-7
12, 25
102
1
Kamelya Büfe
Aylık
170, 00
2. 040, 00
183, 60
8
0988
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-8
12, 25
102
1
Kamelya Büfe
Aylık
170, 00
2. 040, 00
183, 60
9
0990
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-10
12, 25
102
1
Kamelya Büfe
Aylık
170, 00
2. 040, 00
183, 60
10
0936
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-16
11, 40
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
140, 00
1. 680, 00
151, 20
11
0937
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-17
11, 59
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
140, 00
1. 680, 00
151, 20
12
0938
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-18
22, 99
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
240, 00
2. 880, 00
259, 20
13
0939
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-19
22, 99
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
240, 00
2. 880, 00
259, 20
14
0940
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-20
22, 99
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
240, 00
2. 880, 00
259, 20
15
0941
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-21
22, 99
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
240, 00
2. 880, 00
259, 20
16
0942
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-22
11, 40
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
150, 00
1. 800, 00
162, 00
17
0943
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-23
11, 78
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
150, 00
1. 800, 00
162, 00
18
0944
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-24
22, 99
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
240, 00
2. 880, 00
259, 20
19
0945
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-25
22, 99
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
240, 00
2. 880, 00
259, 20
20
0946
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-26
22, 99
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
240, 00
2. 880, 00
259, 20
21
0947
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-27
22, 99
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
240, 00
2. 880, 00
259, 20
22
0948
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-28
11, 40
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
135, 00
1. 620, 00
145, 80
23
0949
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-29
11, 78
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
135, 00
1. 620, 00
145, 80
24
0950
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-30
22, 99
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
240, 00
2. 880, 00
259, 20
25
1103
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-31
22, 99
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
240, 00
2. 880, 00
259, 20
26
1104
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-32
22, 99
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
240, 00
2. 880, 00
259, 20
27
1105
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-33
22, 99
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
240, 00
2. 880, 00
259, 20
28
1106
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-34
14, 42
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
155, 00
1. 860, 00
167, 40
29
1107
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-35
9, 62
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
120, 00
1. 440, 00
129, 60
30
1108
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-36
11, 10
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
130, 00
1. 560, 00
140, 40
31
1109
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-37
12, 08
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
135, 00
1. 620, 00
145, 80
32
1110
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-38
22, 99
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
240, 00
2. 880, 00
259, 20
33
1111
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-39
22, 99
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
240, 00
2. 880, 00
259, 20
34
1112
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-40
22, 99
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
240, 00
2. 880, 00
259, 20
35
1113
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-41
22, 99
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
240, 00
2. 880, 00
259, 20
36
1114
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-42
8, 51
102
1
Büyükbaş Padok
Aylık
110, 00
1. 320, 00
118, 80
37
0951
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-1
21, 21
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
200, 00
2. 400, 00
216, 00
38
0963
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-13
8, 47
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
100, 00
1. 200, 00
108, 00
39
0964
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-14
16, 40
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
150, 00
1. 800, 00
162, 00
40
0965
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-15
16, 40
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
150, 00
1. 800, 00
162, 00
41
0966
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-16
16, 00
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
150, 00
1. 800, 00
162, 00
42
0971
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-21
10, 13
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
110, 00
1. 320, 00
118, 80
43
0972
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-22
17, 43
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
160, 00
1. 920, 00
172, 80
44
0973
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-23
17, 43
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
160, 00
1. 920, 00
172, 80
45
0974
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-24
17, 00
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
160, 00
1. 920, 00
172, 80
46
0979
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-29
9, 02
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
90, 00
1. 080, 00
97, 20
47
0980
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-30
17, 22
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
160, 00
1. 920, 00
172, 80
48
1115
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-31
17, 22
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
160, 00
1. 920, 00
172, 80
49
1116
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-32
16, 80
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
160, 00
1. 920, 00
172, 80
50
1121
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-37
11, 96
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
120, 00
1. 440, 00
129, 60
51
1122
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-38
20, 71
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
200, 00
2. 400, 00
216, 00
52
1123
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-39
20, 71
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
200, 00
2. 400, 00
216, 00
53
1124
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-40
20, 20
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
200, 00
2. 400, 00
216, 00
54
1129
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-45
16, 89
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
160, 00
1. 920, 00
172, 80
55
1130
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-46
16, 40
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
160, 00
1. 920, 00
172, 80
56
1131
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-47
16, 40
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
160, 00
1. 920, 00
172, 80
57
1132
Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-48
16, 00
102
1
Küçükbaş Padok
Aylık
160, 00
1. 920, 00
172, 80
58
0848
Ilıca Mah. İnönü Cad. B Blok No: 43 Daire: 1 ( Kaplıca Dükkanları)
1 Adet
Dükkan
Aylık
770, 00
9. 240, 00
831, 60
59
0851
Ilıca Mah. İnönü Cad. B Blok No: 43 Daire: 5 ( Kaplıca Dükkanları)
1 Adet
Dükkan
Aylık
580, 00
6. 960, 00
626, 40
60
0849
Ilıca Mah. İnönü Cad. B Blok No: 43 Daire: 16 ( Kaplıca Dükkanları)
1 Adet
Dükkan
Aylık
580, 00
6. 960, 00
626, 40
61
0782
Yukarıçiğil- Yeni Mah. 121373. Sok. Belediye Lojmanı Apt. No: 13 Köyiçi Mevki
1 Adet
272
38
Lojman
Aylık
260, 00
3. 120, 00
280, 80
İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER
İhaleye katılabilmek için isteklinin Ilgın Belediyesi birimlerine borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı alması gerekmektedir. Şahıslarda TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, Tüzel kişilerde imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi, İhaleye girmek isteyenler 100, 00-TL karşılığında ihale dokümanı/şartname alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyecektir. Tebligata yarar ikametgah ilmühaberi. Padokların kiralanması ihalesine katılacaklar, il ve ilçe tarım müdürlüklerinden aldıkları işletme tescil belgesini ihale evraklarına ekleyecektir.
Kaynak: Habermetre
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