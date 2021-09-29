GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANI - Son Dakika

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANI
Belediyemize ait 292 adet gayrimenkulün kiralanması, 2886 sayılı D. İ. K. 'nun 45. ve 46. maddelerine göre açık artırma yöntemiyle 13. 10. 2021 Çarşamba günü saat 10. 00'da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.
İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 13. 10. 2021 - 10. 00 - Belediye Meclis Toplantı Salonu
İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 20. 10. 2021 Çarşamba günü aynı yerde saat 10. 00'da kiralama işlemi gerçekleştirilecektir.
İhaleye ait şartname, Ilgın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde mesai içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girmek isteyenler 100, 00-TL karşılığında ihale şartnamesini alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyeceklerdir.
GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ DOSYASI İNDİR
KİRALANACAK GAYRİMENKULLER
Sıra No
Kodu
Adresi/Mevkii
Miktarı
Ada
Parsel
Cinsi
Kullanım Amacı
Açıklama
Kira Ödeme Periyodu
Tahmini Bedel (Aylık)
Tahmini Bedel
(Yıllık)
Geçici Teminat
1
0566
Ağalar Mah. [ 12 Ada 1 Parsel ]
7. 844
12
1
Arsa
Tarla
Sulak
Yıllık
1. 253, 00
113, 00
2
0579
Ağalar Mah. 121615 Sok. [ 26 Ada 7-8 Parsel ]
1
26
7-8
Arsa
Besihane
Aylık
410, 00
4. 920, 00
443, 00
3
0871
Ağalar Mah. 121611. Sok. Muhtarlık Binası Apt. No: 4 [ - Köy İçi Mevkii 221 Ada 2 Parsel ]
1
221
2
Kerpiç Ev ve Bahçe
Kahvehane
Aylık
120, 00
1. 440, 00
130, 00
4
0577
Ağalar Mah. 121628. Sok. No: 4 Daire: 2 [ - Köy İçi Mevkii 235 Ada 2 Parsel ]
1
235
2
Kerpiç Ev ve Müştemilatı
Lojman
Aylık
172, 00
2. 064, 00
186, 00
5
0008
Argıthanı Mah. 121020. Sok. No: 13 [ 204 Ada 10 Parsel ]
1
204
10
Kargir Bir Katlı Bina
Dükkan
Aylık
123, 00
1. 476, 00
133, 00
6
0768
Argıthanı Mah. İbrahim Paşa Cad. No: 1 [ 234 Ada 2 Parsel ]
1
234
2
Tohum Temizleme Evi ve Arsası
Selektör Binası
Yıllık
522, 00
47, 00
7
0675
Argıthanı Mah. 121031. Sok. No: 10 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]
1
274
8
Belediye Hamamı ve Arsası
Dükkan
Aylık
185, 00
2. 220, 00
200, 00
8
0676
Argıthanı Mah. 121031. Sok. No: 12 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]
1
274
8
Belediye Hamamı ve Arsası
Dükkan
Aylık
185, 00
2. 220, 00
200, 00
9
0677
Argıthanı Mah. 121031. Sok. No: 14 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]
1
274
8
Belediye Hamamı ve Arsası
Dükkan
Aylık
185, 00
2. 220, 00
200, 00
10
0678
Argıthanı Mah. 121031. Sok. No: 16 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]
1
274
8
Belediye Hamamı ve Arsası
Dükkan
Aylık
185, 00
2. 220, 00
200, 00
11
0674
Argıthanı Mah. 121031. Sok. No: 8 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]
1
274
8
Belediye Hamamı ve Arsası
Dükkan
Aylık
185, 00
2. 220, 00
200, 00
12
0666
Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 17 Daire: B [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]
1
274
8
Belediye Hamamı ve Arsası
Dükkan
Aylık
185, 00
2. 220, 00
200, 00
13
0667
Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 17 Daire: C [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]
1
274
8
Belediye Hamamı ve Arsası
Dükkan
Aylık
248, 00
2. 976, 00
268, 00
14
0668
Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 17 Daire: D [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]
1
274
8
Belediye Hamamı ve Arsası
Dükkan
Aylık
127, 00
1. 524, 00
138, 00
15
0669
Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 19 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]
1
274
8
Belediye Hamamı ve Arsası
Dükkan
Aylık
177, 00
2. 124, 00
192, 00
16
0670
Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 21 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]
1
274
8
Belediye Hamamı ve Arsası
Dükkan
Aylık
177, 00
2. 124, 00
192, 00
17
0671
Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 23 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]
1
274
8
Belediye Hamamı ve Arsası
Dükkan
Aylık
182, 00
2. 184, 00
197, 00
18
0672
Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 25 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]
1
274
8
Belediye Hamamı ve Arsası
Dükkan
Aylık
182, 00
2. 184, 00
197, 00
19
0673
Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 27 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]
1
274
8
Belediye Hamamı ve Arsası
Dükkan
Aylık
182, 00
2. 184, 00
197, 00
20
0922
Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 17 Daire: A [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]
1
274
8
Belediye Hamamı ve Arsası
Dükkan
Aylık
182, 00
2. 184, 00
197, 00
21
0019
Argıthanı Mah. 121023. Sok. No: 11 [ 282 Ada 44 Parsel ]
1
282
44
Kerpiç Oda
Kerpiç Oda
Aylık
115, 00
1. 380, 00
125, 00
22
0764
Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No: 14 Kat: 3 Daire: 2 [ 295 Ada 2 Parsel ]
1
295
2
Kargir Sosyal Hizmet Binası
Dükkan
Aylık
320, 00
3. 840, 00
346, 00
23
0680
Argıthanı Mah. 120902. Sok. No: 3 Daire: A [ 296 Ada 18 Parsel ]
1
296
18
Kargir Dükkan
Dükkan
Aylık
185, 00
2. 220, 00
200, 00
24
0682
Argıthanı Mah. 120902. Sok. No: 5 [ 296 Ada 18 Parsel ]
1
296
18
Kargir Dükkan
Kahvehane
Aylık
277, 00
3. 324, 00
300, 00
25
0683
Argıthanı Mah. Şehit Bekir Şenyiğit Cad. No: 1 Daire: A [ 296 Ada 18 Parsel ]
1
296
18
Kargir Dükkan
Dükkan
Aylık
157, 00
1. 884, 00
170, 00
26
0684
Argıthanı Mah. Şehit Bekir Şenyiğit Cad. No: 1 Daire: B [ 296 Ada 18 Parsel ]
1
296
18
Kargir Dükkan
Dükkan
Aylık
154, 00
1. 848, 00
167, 00
27
0685
Argıthanı Mah. Şehit Bekir Şenyiğit Cad. No: 1 Daire: C [ 296 Ada 18 Parsel ]
1
296
18
Kargir Dükkan
Dükkan
Aylık
152, 00
1. 824, 00
165, 00
28
0766
Argıthanı Mah. 121016. Sok. No: 34 Daire: 1 [ 408 Ada 1 Parsel ]
1
408
1
Arsa
Dükkan
Aylık
282, 00
3. 384, 00
305, 00
29
0005
Argıthanı Mah. 121016. Sok. No: 36 Kat: 1 Daire: A [ 409 Ada 1 Parsel ]
1
409
1
Avlulu Kerpiç Ev ve Müştemilatı
Dükkan
Aylık
139, 00
1. 668, 00
151, 00
30
0662
Argıthanı Mah. 121016. Sok. No: 36 Kat: 1 Daire: H [ 409 Ada 1 Parsel ]
1
409
1
Avlulu Kerpiç Ev ve Müştemilatı
Dükkan
Aylık
145, 00
1. 740, 00
157, 00
31
0657
Argıthanı Mah. 121016. Sok. No: 36 Kat: 1. Daire: C [ 409 Ada 1 Parsel ]
1
409
1
Avlulu Kerpiç Ev ve Müştemilatı
Dükkan
Aylık
145, 00
1. 740, 00
157, 00
32
0658
Argıthanı Mah. 121016. Sok. No: 36 Kat: 1. Daire: D [ 409 Ada 1 Parsel ]
1
409
1
Avlulu Kerpiç Ev ve Müştemilatı
Dükkan
Aylık
145, 00
1. 740, 00
157, 00
33
0665
Argıthanı Mah. 121016. Sok. No: 36 Kat: 2 Daire: 2 [ 409 Ada 1 Parsel ]
1
409
1
Avlulu Kerpiç Ev ve Müştemilatı
Büro
Aylık
145, 00
1. 740, 00
157, 00
34
0762
Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No: 13 Kat: 1 Daire: 8/C [ 424 Ada 1 Parsel ]
1
424
1
4 Katlı 1 İşyeri 3 Dükkan 8 Da
Dükkan
Aylık
142, 00
1. 704, 00
154, 00
35
0759
Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No: 13 Kat: 2 [ 424 Ada 1 Parsel ]
1
424
1
4 Katlı 1 İşyeri 3 Dükkan 8 Da
Büro
Aylık
95, 00
1. 140, 00
103, 00
36
0760
Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No: 13 Kat: 2 [ 424 Ada 1 Parsel ]
1
424
1
4 Katlı 1 İşyeri 3 Dükkan 8 Da
Santral Odası
Aylık
182, 00
2. 184, 00
197, 00
37
0761
Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No: 13 Kat: 2 [ 424 Ada 1 Parsel ]
1
424
1
4 Katlı 1 İşyeri 3 Dükkan 8 Da
Aylık
207, 00
2. 484, 00
224, 00
38
0758
Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No: 13 Kat: 2 Daire: 8 [ 424 Ada 1 Parsel ]
1
424
1
4 Katlı 1 İşyeri 3 Dükkan 8 Da
Dükkan
Aylık
152, 00
1. 824, 00
165, 00
39
0269
Avdan Mah. [ - Gümüşağılı Mevkii 106 Ada 1 Parsel ]
3. 669
106
1
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
201, 00
19, 00
40
0268
Avdan Mah. [ - Gümüşağılı Mevkii 107 Ada 1 Parsel ]
9. 812
107
1
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
536, 00
49, 00
41
0267
Avdan Mah. [ - Gümüşağılı Mevkii 108 Ada 1 Parsel ]
17. 707
108
1
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
966, 00
87, 00
42
0272
Avdan Mah. [ - Baloğlu Mevkii 135 Ada 24 Parsel ]
7. 296
135
24
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
398, 00
36, 00
43
0270
Avdan Mah. [ - Oyuktaş Mevkii 128 Ada 1 Parsel ]
12. 846
128
1
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
701, 00
64, 00
44
0271
Avdan Mah. [ - Oyuktaş Mevkii 216 Ada 1 Parsel ]
10. 886
216
1
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
594, 00
54, 00
45
0651
Balkı Mah. Doğanhisar Cad. No: 1 Daire: A [ - Köy İçi Mevkii 185 Ada 1 Parsel ]
1
185
1
Arsa
Kahvehane
Aylık
282, 00
3. 384, 00
305, 00
46
0652
Balkı Mah. Doğanhisar Cad. No: 1 Daire: B [ - Köy İçi Mevkii 185 Ada 1 Parsel ]
1
185
1
Arsa
Dükkan
Aylık
182, 00
2. 184, 00
197, 00
47
0045
Barakmuslu Mah. 121745. Sok. [ 153 Ada 1 Parsel ]
1
153
1
Kerpiç Köy Odası
Mesken
Aylık
77, 00
924, 00
84, 00
48
0054
Belekler Mah. 123802. Sok. No: 3 [ - Köy İçi Mevkii 101 Ada 5 Parsel ]
1
101
5
İki Katlı Kerpiç Ev ve Arsası
İmam Evi
Aylık
67, 00
804, 00
73, 00
49
0303
Belekler Mah. [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 8 Parsel ]
459
150
8
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
26, 00
3, 00
50
0811
Beykonak-Yeni Mah. Didiği Sultan Cad. No: 3 [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 1 Parsel ]
1
150
1
Belediye Hizmet Binası ve Lojmanları
Daire
Aylık
143, 00
1. 716, 00
155, 00
51
0059
Beykonak-Yeni Mah. Didiği Sultan Cad. No: 3 [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 1 Parsel ]
1
150
1
Belediye Hizmet Binası ve Lojmanları
Depo
Aylık
168, 00
2. 016, 00
182, 00
52
0589
Beykonak-Yeni Mah. Didiği Sultan Cad. No: 4a [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 1 Parsel ]
1
150
1
Belediye Hizmet Binası ve Lojmanları
Belediye Binası Kahvehane
Aylık
299, 00
3. 588, 00
323, 00
53
0878
Beykonak-Yeni Mah. Didiği Sultan Cad. No: 4c [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 1 Parsel ]
1
150
1
Belediye Hizmet Binası ve Lojmanları
Dükkan
Aylık
125, 00
1. 500, 00
135, 00
54
0594
Beykonak-Yeni Mah. Didiği Sultan Cad. No: 5 Daire: 1 [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 2 Parsel ]
1
150
2
Bina
Depo
Aylık
122, 00
1. 464, 00
132, 00
55
0598
Beykonak-Yeni Mah. Didiği Sultan Cad. No: 5 Daire: 5-6-7 [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 2 Parsel ]
1
150
2
Bina
Depo
Aylık
138, 00
1. 656, 00
150, 00
56
0592
Beykonak-Yeni Mah. Beykonak Cad. No: 8 [ - Köy İçi Mevkii 151 Ada 1 Parsel ]
1
151
1
Bina
Kantar
Aylık
134, 00
1. 608, 00
145, 00
57
0591
Beykonak-Tekke Mah. Osman Ertekin Cad. [ - Köy İçi Mevkii 254 Ada 4 Parsel ]
1
254
4
Bina
Boğa Damı
Yıllık
658, 00
60, 00
58
0319
Boğazkent Mah. [ - Kaldırım Mevkii 101 Ada 52 Parsel ]
2. 325
101
52
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
127, 00
12, 00
59
0323
Boğazkent Mah. [ - Karakaya Mevkii 109 Ada 77 Parsel ]
17. 000
109
77
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
927, 00
84, 00
60
0321
Boğazkent Mah. [ - Karakaya Mevkii 109 Ada 145 Parsel ]
11. 277
109
145
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
615, 00
56, 00
61
0325
Boğazkent Mah. [ - Köyönü Mevkii 177 Ada 1 Parsel ]
7. 200
177
1
Tarla
Tarla
Sulak
Yıllık
1. 151, 00
104, 00
62
0328
Bulcuk Mah. [ - Kavayeli Mevkii 0 Ada 105 Parsel ]
2. 400
0
105
Tarla
Tarla
Sulak
Yıllık
384, 00
35, 00
63
0331
Bulcuk Mah. [ - Kavayeli Mevkii 0 Ada 402 Parsel ]
1. 000
0
402
Tarla
Tarla
Sulak
Yıllık
160, 00
15, 00
64
0327
Bulcuk Mah. [ - Karaçalı Mevkii 0 Ada 3073 Parsel ]
22. 590
0
3073
Müfrez Tarla
Tarla
Sulak
Yıllık
3. 695, 00
333, 00
65
0332
Bulcuk Mah. [ - Koyak Mevkii 0 Ada 675 Parsel ]
17. 000
0
675
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
1. 267, 00
115, 00
66
0073
Büyükoba Mah. 121931. Sok. No: 25 [ - Köy İçi Mevkii 169 Ada 3 Parsel ]
1
169
3
Kantar Binası ve Arsası
Kantar
Aylık
250, 00
3. 000, 00
270, 00
67
0071
Büyükoba Mah. Büyükoba Cad. No: 8 Daire: 1 [ - Köy İçi Mevkii 189 Ada 4 Parsel ]
1
189
4
Bahçeli Karğir Dükkan
Kahvehane
Aylık
172, 00
2. 064, 00
186, 00
68
0602
Büyükoba Mah. Büyükoba Cad. No: 8 Daire: 2 [ - Köy İçi Mevkii 189 Ada 4 Parsel ]
1
189
4
Bahçeli Karğir Dükkan
Depo
Aylık
100, 00
1. 200, 00
108, 00
69
0603
Büyükoba Mah. Büyükoba Cad. No: 8 Daire: 3 [ - Köy İçi Mevkii 189 Ada 4 Parsel ]
1
189
4
Bahçeli Karğir Dükkan
Depo
Aylık
100, 00
1. 200, 00
108, 00
70
0604
Büyükoba Mah. Büyükoba Cad. No: 8 Daire: 4 [ - Köy İçi Mevkii 189 Ada 4 Parsel ]
1
189
4
Bahçeli Karğir Dükkan
Dükkan
Aylık
100, 00
1. 200, 00
108, 00
71
0605
Büyükoba Mah. Büyükoba Cad. No: 8 Daire: 5 [ - Köy İçi Mevkii 189 Ada 4 Parsel ]
1
189
4
Bahçeli Karğir Dükkan
Dükkan
Aylık
109, 00
1. 308, 00
118, 00
72
0336
Büyükoba Mah. [ - Köyönü Mevkii 223 Ada 3 Parsel ]
5. 074
223
3
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
277, 00
25, 00
73
0337
Büyükoba Mah. [ - Köyönü Mevkii 223 Ada 4 Parsel ]
7. 401
223
4
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
404, 00
37, 00
74
0338
Büyükoba Mah. [ - Başkuyu Yolu Mevkii 236 Ada 21 Parsel ]
48. 887
236
21
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
2. 665, 00
240, 00
75
0607
Büyükoba Mah. 121931. Sok. No: 12/1 [ - Köy İçi Mevkii 237 Ada 78 Parsel ]
1
237
78
Bina
Soğuk Hava Deposu
Aylık
132, 00
1. 584, 00
143, 00
76
0606
Büyükoba Mah. 121931. Sok. No: 18 [ - Köy İçi Mevkii 250 Ada 11 Parsel ]
1
250
11
Bina
Depo
Aylık
134, 00
1. 608, 00
145, 00
77
0339
Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 1 Ada 1 Parsel ]
21. 600
1
1
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
1. 178, 00
107, 00
78
0347
Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 5 Parsel ]
12. 342
2
5
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
673, 00
61, 00
79
0348
Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 6 Parsel ]
2. 054
2
6
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
113, 00
11, 00
80
0349
Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 7 Parsel ]
1. 069
2
7
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
59, 00
6, 00
81
0350
Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 8 Parsel ]
4. 002
2
8
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
219, 00
20, 00
82
0351
Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 9 Parsel ]
3. 149
2
9
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
172, 00
16, 00
83
0340
Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 10 Parsel ]
2. 714
2
10
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
149, 00
14, 00
84
0341
Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 11 Parsel ]
2. 535
2
11
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
139, 00
13, 00
85
0342
Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 12 Parsel ]
3. 272
2
12
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
179, 00
17, 00
86
0343
Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 13 Parsel ]
4. 401
2
13
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
241, 00
22, 00
87
0344
Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 14 Parsel ]
2. 842
2
14
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
156, 00
15, 00
88
0345
Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 15 Parsel ]
1. 811
2
15
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
99, 00
9, 00
89
0346
Camiatik Mah. [ 2 Ada 18 Parsel ]
4. 333
2
18
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
237, 00
22, 00
90
0199
Camiatik Mah. [ - Nane Mevkii 5 Ada 11-12-13-16-17-18 Parsel ]
6
5
11-12-13-16-17-18
Arsa
Sürücü Pist Alanı
Aylık
575, 00
6. 900, 00
621, 00
91
0822
Camiatik Mah. Atatürk Cad. No: 93 Daire: E-F [ - Otogar İçi Mevkii 21 Ada 9 Parsel ]
1
21
9
Bina
Dükkan
Aylık
152, 00
1. 824, 00
165, 00
92
0823
Camiatik Mah. Atatürk Cad. No: 93 Daire: G [ - Otogar İçi Mevkii 21 Ada 9 Parsel ]
1
21
9
Bina
Dükkan
Aylık
272, 00
3. 264, 00
294, 00
93
0819
Camiatik Mah. 114900. Sok. No: 17 Kat: 1 Daire: 1 [ - Kantar Yolu Mevkii 49 Ada 4 Parsel ]
1
49
4
Arsa (Bina)
Büro
Aylık
803, 00
9. 636, 00
868, 00
94
0820
Camiatik Mah. 114900. Sok. No: 17 Kat: 2 Daire: 2 [ - Kantar Yolu Mevkii 49 Ada 4 Parsel ]
1
49
4
Arsa (Bina)
Öğretmen Evi
Aylık
643, 00
7. 716, 00
695, 00
95
0081
Camiatik Mah. 114900. Sok. No: 19 [ - Konya Yolu Mevkii 50 Ada 2 Parsel ]
1
50
2
Kargir Dükkan
Dükkan
Aylık
1. 588, 00
19. 056, 00
1. 716, 00
96
0082
Camiatik Mah. 114902. Sok. No: 4 [ - Konya Yolu Mevkii 50 Ada 3 Parsel ]
1
50
3
Kargir Dükkan
Dükkan
Aylık
463, 00
5. 556, 00
501, 00
97
0085
Camiatik Mah. 114902. Sok. No: 10 [ - Konya Yolu Mevkii 50 Ada 6 Parsel ]
1
50
6
Kargir Dükkan
Dükkan
Aylık
525, 00
6. 300, 00
567, 00
98
1094
Camiatik Mah. [ - İstasyon Mevkii 623 Ada 20 Parsel ]
1
623
20
Arsa
Yedi Emin
Aylık
1. 088, 00
13. 056, 00
1. 176, 00
99
0204
Camiatik Mah. 5. Blok Daire: 4 Nolu Büfe [ - Sanayi Sitesi Mevkii ]
1
Bina
Büfe
Aylık
588, 00
7. 056, 00
636, 00
100
0203
Camiatik Mah. Ek Blok No: 1 [ - Sanayi Sitesi Mevkii ]
1
Bina
Büfe
Aylık
580, 00
6. 960, 00
627, 00
101
0879
Camiatik Mah. Kemal Türeli Cad. 114934. Sok. No: 45 [ - Sanayi Sitesi Mevkii ]
1
Bina
Büfe
Aylık
807, 00
9. 684, 00
872, 00
102
0206
Camiatik Mah. Pazar Yeri Sanayi Cıkışındaki Köfteci Apt. No: 6 [ - SANAYİ SİTESİ Mevkii ]
1
Bina
Büfe
Aylık
518, 00
6. 216, 00
560, 00
103
0353
Çatak Mah. [ - Köyiçi Mevkii 114 Ada 20 Parsel ]
3. 065
114
20
Tarla
Tarla
Sulak
Yıllık
491, 00
45, 00
104
0354
Çatak Mah. [ - Tek Mezar Mevkii 117 Ada 39 Parsel ]
3. 892
117
39
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
213, 00
20, 00
105
1143
Çatak Mah. Çatak Cad. No: 13b [ - Köyiçi Mevkii 123 Ada 28 Parsel ]
1
123
28
Kağir Sellektör Binası ve Arsa
Depo
Aylık
67, 00
804, 00
73, 00
106
0355
Çatak Mah. [ - Kurtalanı Mevkii 138 Ada 10 Parsel ]
2. 343
138
10
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
129, 00
12, 00
107
0356
Çatak Mah. [ - Tophacı Mevkii 147 Ada 198 Parsel ]
18. 567
147
198
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
1. 013, 00
92, 00
108
0357
Çatak Mah. [ - Yardere Mevkii 153 Ada 5 Parsel ]
1. 315
153
5
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
72, 00
7, 00
109
0358
Çavuşçu Mah. [ - Enseyüz Mevkii 0 Ada 2472 Parsel ]
10. 000
0
2472
Tarla
Tarla
Sulak
Yıllık
1. 599, 00
144, 00
110
0364
Çavuşçu Mah. [ 170 Ada 2 Parsel ]
20. 013
170
2
Tarla
Tarla
Sulak
Yıllık
2. 940, 00
265, 00
111
0107
Çavuşçu Mah. Musa Altın Cad. Eski Belediye Binası Apt. No: 2 Daire: 2a [ - Köy İçi Mevkii 239 Ada 8 Parsel ]
1
239
8
Avlulu Kerpiç Ev
Kahvehane
Aylık
444, 00
5. 328, 00
480, 00
112
0885
Çavuşçu Mah. 120357 Sok. No: 3 Kat: Zemin [ 265 Ada 1 Parsel ]
1
265
1
Fırın
Etli Ekmek Fırını
Aylık
158, 00
1. 896, 00
171, 00
113
0901
Çavuşçu Mah. 120356 Sok. No: 2 Kat: 1 Daire: 2-2 [ 266 Ada 1 Parsel ]
1
266
1
İşyeri
İşyeri
Aylık
158, 00
1. 896, 00
171, 00
114
0902
Çavuşçu Mah. 120356 Sok. No: 2 Kat: 1 Daire: 2-3 [ 266 Ada 1 Parsel ]
1
266
1
İşyeri
İşyeri
Aylık
158, 00
1. 896, 00
171, 00
115
0903
Çavuşçu Mah. 120356 Sok. No: 2 Kat: 1 Daire: 2-4 [ 266 Ada 1 Parsel ]
1
266
1
İşyeri
İşyeri
Aylık
158, 00
1. 896, 00
171, 00
116
0904
Çavuşçu Mah. 120356 Sok. No: 2 Kat: 1 Daire: 2-5 [ 266 Ada 1 Parsel ]
1
266
1
İşyeri
İşyeri
Aylık
158, 00
1. 896, 00
171, 00
117
0905
Çavuşçu Mah. 120356 Sok. No: 2 Kat: 1 Daire: 2-6 [ 266 Ada 1 Parsel ]
1
266
1
İşyeri
İşyeri
Aylık
158, 00
1. 896, 00
171, 00
118
0906
Çavuşçu Mah. 120356 Sok. No: 2 Kat: 1 Daire: 2-7 [ 266 Ada 1 Parsel ]
1
266
1
İşyeri
İşyeri
Aylık
158, 00
1. 896, 00
171, 00
119
0369
Çavuşçu Mah. [ - Köycivarı Mevkii 282 Ada 13 Parsel ]
556
282
13
Tarla
Tarla
Sulak
Yıllık
90, 00
9, 00
120
0370
Çavuşçu Mah. [ - Köycivarı Mevkii 282 Ada 16 Parsel ]
487
282
16
Tarla
Tarla
Sulak
Yıllık
79, 00
8, 00
121
0705
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 17 Daire: A [ - Çarşı İçi Mevkii 149 Ada 16 Parsel ]
1
149
16
Otel
Dükkan
Aylık
189, 00
2. 268, 00
205, 00
122
0706
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 17 Daire: B [ - Çarşı İçi Mevkii 149 Ada 16 Parsel ]
1
149
16
Otel
Dükkan
Aylık
189, 00
2. 268, 00
205, 00
123
0707
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 17 Daire: C [ - Çarşı İçi Mevkii 149 Ada 16 Parsel ]
1
149
16
Otel
Dükkan
Aylık
189, 00
2. 268, 00
205, 00
124
0708
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 17 Daire: D [ - Çarşı İçi Mevkii 149 Ada 16 Parsel ]
1
149
16
Otel
Dükkan
Aylık
189, 00
2. 268, 00
205, 00
125
0709
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 17 Daire: E [ - Çarşı İçi Mevkii 149 Ada 16 Parsel ]
1
149
16
Otel
Dükkan
Aylık
189, 00
2. 268, 00
205, 00
126
0699
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 2 Daire: A [ - Arkaltı Mevkii 151 Ada 1 Parsel ]
1
151
1
Hizmet Binası, Dükkan, Kantar ve Garaj
PTT Hizmet Yeri
Aylık
128, 00
1. 536, 00
139, 00
127
0698
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 2 Daire: B [ - Arkaltı Mevkii 151 Ada 1 Parsel ]
1
151
1
Hizmet Binası, Dükkan, Kantar ve Garaj
Dükkan
Aylık
189, 00
2. 268, 00
205, 00
128
0028
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 2 Daire: C [ - Arkaltı Mevkii 151 Ada 1 Parsel ]
1
151
1
Hizmet Binası, Dükkan, Kantar ve Garaj
İşyeri
Aylık
482, 00
5. 784, 00
521, 00
129
0701
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 3 Daire: A [ - Arkaltı Mevkii 151 Ada 1 Parsel ]
1
151
1
Hizmet Binası, Dükkan, Kantar ve Garaj
Dükkan
Aylık
189, 00
2. 268, 00
205, 00
130
0702
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 3 Daire: B [ - Arkaltı Mevkii 151 Ada 1 Parsel ]
1
151
1
Hizmet Binası, Dükkan, Kantar ve Garaj
Santral Odası
Aylık
73, 00
876, 00
79, 00
131
0752
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 111 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]
1
151
2
Bina
Depo
Aylık
147, 00
1. 764, 00
159, 00
132
0726
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: 1 Daire: 203 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]
1
151
2
Bina
Büro
Aylık
67, 00
804, 00
73, 00
133
0727
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: 1 Daire: Güney Cephe Komple [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]
1
151
2
Bina
Tekstil Atölyesi
Aylık
213, 00
2. 556, 00
231, 00
134
0721
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Bodrum Daire: 4/G [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]
1
151
2
Bina
Depo
Aylık
73, 00
876, 00
79, 00
135
0730
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Bodrum Daire: 4/I [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]
1
151
2
Bina
Dükkan
Aylık
163, 00
1. 956, 00
177, 00
136
0723
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Bodrum Daire: 4/J [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]
1
151
2
Bina
Depo
Aylık
72, 00
864, 00
78, 00
137
0724
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Bodrum Daire: 4/K [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]
1
151
2
Bina
Dükkan
Aylık
104, 00
1. 248, 00
113, 00
138
0725
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Bodrum Daire: 4/L [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]
1
151
2
Bina
Depo
Aylık
78, 00
936, 00
85, 00
139
0722
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Bodrum Daire: 4/N [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]
1
151
2
Bina
Depo
Aylık
79, 00
948, 00
86, 00
140
0716
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 102 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]
1
151
2
Bina
Büro
Aylık
85, 00
1. 020, 00
92, 00
141
0719
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 103 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]
1
151
2
Bina
Büro
Aylık
85, 00
1. 020, 00
92, 00
142
0718
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 104 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]
1
151
2
Bina
Depo
Aylık
80, 00
960, 00
87, 00
143
0712
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 106 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]
1
151
2
Bina
Dükkan
Aylık
122, 00
1. 464, 00
132, 00
144
0713
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 108 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]
1
151
2
Bina
Dükkan
Aylık
122, 00
1. 464, 00
132, 00
145
0714
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 109 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]
1
151
2
Bina
Dükkan
Aylık
122, 00
1. 464, 00
132, 00
146
0715
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 110 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]
1
151
2
Bina
Depo
Aylık
133, 00
1. 596, 00
144, 00
147
0728
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 117 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]
1
151
2
Bina
Depo
Aylık
122, 00
1. 464, 00
132, 00
148
0753
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 4/A [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]
1
151
2
Bina
Dükkan
Aylık
357, 00
4. 284, 00
386, 00
149
0877
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 4/B-C-D [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]
3
151
2
Bina
Büro
Aylık
788, 00
9. 456, 00
852, 00
150
1061
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 4/D [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]
1
151
2
Bina
Büro
Aylık
313, 00
3. 756, 00
339, 00
151
0027
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. Çiğil Cad. No: 54 Daire: 1 [ - Hükümet Cad. Mevkii 195 Ada 17 Parsel ]
1
195
17
Bina
Lojman
Aylık
282, 00
3. 384, 00
305, 00
152
0710
Aşağıçiğil-Hacıali Mah. Çiğil Cad. No: 54 Daire: 2 [ - Hükümet Cad. Mevkii 195 Ada 17 Parsel ]
1
195
17
Bina
Lojman
Aylık
257, 00
3. 084, 00
278, 00
153
0379
Çobankaya Mah. [ - Baloğlu Mevkii 112 Ada 7 Parsel ]
3. 496
112
7
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
191, 00
18, 00
154
0380
Çobankaya Mah. [ - Baloğlu Mevkii 146 Ada 16 Parsel ]
42. 615
146
16
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
2. 323, 00
210, 00
155
0375
Çobankaya Mah. [ - Gavurdağı Mevkii 157 Ada 29 Parsel ]
7. 968
157
29
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
435, 00
40, 00
156
0376
Çobankaya Mah. [ - Gavurdağı Mevkii 157 Ada 39 Parsel ]
15. 942
157
39
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
869, 00
79, 00
157
0374
Çobankaya Mah. [ - Gavurdağı Mevkii 160 Ada 10 Parsel ]
14. 215
160
10
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
775, 00
70, 00
158
0377
Çobankaya Mah. [ - Gavurdağı Mevkii 160 Ada 26 Parsel ]
8. 350
160
26
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
456, 00
42, 00
159
0613
Çobankaya Mah. Çobankaya Sok. No: 16 Daire: 2 [ - Köy İçi Mevkii 200 Ada 6 Parsel ]
1
200
6
Bina
Ev
Aylık
73, 00
876, 00
79, 00
160
0614
Çobankaya Mah. 122075. Sok. No: 4 [ - Köy İçi Mevkii 200 Ada 8 Parsel ]
1
200
8
Bina
Telefon Santrali
Aylık
70, 00
840, 00
76, 00
161
0384
Çobankaya Mah. [ - Kızılyol Mevkii 245 Ada 77 Parsel ]
12. 200
245
77
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
665, 00
60, 00
162
0387
Çömlekçi Mah. [ - Karadağ Mevkii 101 Ada 130 Parsel ]
27. 349
101
130
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
1. 491, 00
135, 00
163
0386
Çömlekçi Mah. [ - Karadağ Mevkii 101 Ada 131 Parsel ]
26. 937
101
131
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
1. 469, 00
133, 00
164
0385
Çömlekçi Mah. [ - Doğanlı Mevkii 114 Ada 86 Parsel ]
19. 835
114
86
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
1. 081, 00
98, 00
165
0117
Çömlekçi Mah. 122128, Sok. [ - Köy İçi Mevkii 172 Ada 1 Parsel ]
1
172
1
Kerpiç Ev
Boğa Damı
Aylık
72, 00
864, 00
78, 00
166
0388
Dere Mah. [ - Gökpınar Mevkii 102 Ada 139 Parsel ]
79. 696
102
139
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
4. 344, 00
391, 00
167
0121
Düğer Mah. 122262. Sok. No: 14 [ - Köy İçi Mevkii 187 Ada 5 Parsel ]
1
187
5
Bına
Ev
Aylık
72, 00
864, 00
78, 00
168
0158
Ilıca Mah. 115828. Sok. No: 4 Daire: 20 [ - Kaplıca Civarı Mevkii 976 Ada 1 Parsel ]
1
976
1
Kafe
Kafe
Aylık
410, 00
4. 920, 00
443, 00
169
0160
Ilıca Mah. 115828. Sok. No: 4 Kat: Zemin Daire: 19 [ - Kaplıca Civarı Mevkii 976 Ada 1 Parsel ]
1
976
1
Mağaza
İşyeri
Aylık
403, 00
4. 836, 00
436, 00
170
0859
Ilıca Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 9 [ ]
1
Bina
Büfe
Aylık
519, 00
6. 228, 00
561, 00
171
0130
Geçit Mah. Geçitköy Cad. No: 20 [ - Köy İçi Mevkii 166 Ada 8 Parsel ]
1
166
8
İki Katlı Kargir Ev
İmam Evi
Aylık
82, 00
984, 00
89, 00
172
0620
Gedikören Mah. Gedikören Cad. No: 34 Daire: 1 [ - Köycivarı Mevkii 106 Ada 3 Parsel ]
1
106
3
Bina
Depo
Aylık
132, 00
1. 584, 00
143, 00
173
0135
Gökbudak Mah. 123936 Sok. No: 2 [ - Köy İçi Mevkii 123 Ada 14 Parsel ]
1
123
14
Kargir Köy Konağı ve Bahçesi
Kahvehane
Aylık
132, 00
1. 584, 00
143, 00
174
0405
Gökbudak Mah. [ - Ayazma Mevkii 138 Ada 60 Parsel ]
889
138
60
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
49, 00
5, 00
175
0407
Gökbudak Mah. [ - Köyiçi Mevkii 151 Ada 6 Parsel ]
6. 854
151
6
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
374, 00
34, 00
176
0408
Gökbudak Mah. [ - Eski Mezarlık Mevkii 153 Ada 1 Parsel ]
831
153
1
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
46, 00
5, 00
177
0409
Gökbudak Mah. [ - Kocapelit Mevkii 154 Ada 92 Parsel ]
1. 633
154
92
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
89, 00
9, 00
178
0410
Gökbudak Mah. [ - Sorkunların Ardı Mevkii 157 Ada 47 Parsel ]
5. 175
157
47
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
283, 00
26, 00
179
0411
Gökbudak Mah. [ - Sorkunların Ardı Mevkii 157 Ada 54 Parsel ]
1. 610
157
54
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
89, 00
9, 00
180
0412
Gökbudak Mah. [ - Sorkunların Ardı Mevkii 157 Ada 82 Parsel ]
1. 376
157
82
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
76, 00
7, 00
181
0413
Gökbudak Mah. [ - Sorkunların Ardı Mevkii 157 Ada 90 Parsel ]
2. 524
157
90
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
138, 00
13, 00
182
0415
Gökbudak Mah. [ - Akyolardı Mevkii 165 Ada 10 Parsel ]
11. 854
165
10
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
646, 00
59, 00
183
0143
Gökçeyurt-Özlem Mah. 120623. Sok. Cami Lojmanı Apt. No: 7 [ - Köy İçi Mevkii 120 Ada 3 Parsel ]
1
120
3
Bahçeli İki Katlı Kerpiç Ev
Cami Evi
Aylık
107, 00
1. 284, 00
116, 00
184
0423
Gökçeyurt-Özlem Mah. [ - Yüruçan Mevkii 183 Ada 3 Parsel ]
10. 218
183
3
Tarla
Tarla
Sulak
Yıllık
1. 634, 00
148, 00
185
0875
Gökçeyurt-Özlem Mah. [ - Elmalı Mevkii 183 Ada 4 Parsel ]
22. 804
183
4
Tarla
Tarla
Sulak
Yıllık
3. 646, 00
329, 00
186
0417
Gökçeyurt-Gümüş Mah. [ - Sırtyer Mevkii 272 Ada 25 Parsel ]
1. 415
272
25
Tarla
Tarla
Sulak
Yıllık
227, 00
21, 00
187
0626
Gölyaka Mah. Gölyaka Cad. No: 5 Daire: 2 [ - Köyici Mevkii 184 Ada 1 Parsel ]
1
184
1
Kerpiç Köy Odası
Kahvehane
Aylık
85, 00
1. 020, 00
92, 00
188
0427
Göstere Mah. [ - Geriz Mevkii 221 Ada 23 Parsel ]
21. 400
221
23
Tarla
Tarla
Sulak
Yıllık
3. 421, 00
308, 00
189
0428
Güneypınar Mah. [ - Köyiçi Mevkii 113 Ada 7 Parsel ]
9. 320
113
7
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
508, 00
46, 00
190
0429
Güneypınar Mah. [ - Karataş Mevkii 126 Ada 117 Parsel ]
1. 330
126
117
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
73, 00
7, 00
191
0430
Güneypınar Mah. [ - Karataş Mevkii 126 Ada 217 Parsel ]
2. 141
126
217
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
118, 00
11, 00
192
0432
Güneypınar Mah. [ - Alatepe Mevkii 130 Ada 42 Parsel ]
1. 994
130
42
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
109, 00
10, 00
193
0149
Güneypınar Mah. 122595. Sok. No: 7 [ - Gökdere Mevkii 133 Ada 19 Parsel ]
1
133
19
Kagir Ev ve Arsası
İmam Evi
Aylık
72, 00
864, 00
78, 00
194
0435
Harmanyazı Mah. [ - Göstere Yolu Mevkii 138 Ada 11 Parsel ]
3. 086
138
11
Tarla
Tarla
Sulak
Yıllık
494, 00
45, 00
195
0437
Harmanyazı Mah. [ - Araçay Mevkii 139 Ada 195 Parsel ]
493
139
195
Tarla
Tarla
Sulak
Yıllık
80, 00
8, 00
196
0439
Harmanyazı Mah. [ - Geçityolu Mevkii 143 Ada 1 Parsel ]
322
143
1
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
19, 00
2, 00
197
0152
Harmanyazı Mah. Harmanyazı Cad. No: 26 [ - Köy İçi Mevkii 183 Ada 3 Parsel ]
1
183
3
Kerpiç İmam Evi
İmam Evi
Aylık
72, 00
864, 00
78, 00
198
0441
Ilıca Mah. [ - Bayat Mevkii 261 Ada 22 Parsel ]
6. 352
261
22
Tarla
Tarla
Sulak
Yıllık
1. 016, 00
92, 00
199
0834
Ilıca Mah. İnönü Cad. Olimpik Havuz Apt. No: 50 Daire: 1 [ - Kaplıca Civarı Mevkii 268 Ada 8 Parsel ]
1
268
8
Arsa
Bayan Kuaförü
Aylık
763, 00
9. 156, 00
825, 00
200
0862
Ilıca Mah. [ - Kaplıca Mevkii 877 Ada 29 Parsel ]
1
877
29
Kese - Masaj
Kese - Masaj Yeri
Aylık
8. 713, 00
104. 556, 00
9. 411, 00
201
0850
Ilıca Mah. İnönü Cad. B Blok No: 43 Daire: 4 [ - Kaplıca Mevkii 877 Ada 29 Parsel ]
1
877
29
Bina
Dükkan
Aylık
700, 00
8. 400, 00
756, 00
202
0855
Ilıca Mah. İnönü Cad. B Blok No: 43 Daire: 13 [ - Kaplıca Mevkii 877 Ada 29 Parsel ]
1
877
29
Bina
Dükkan
Aylık
744, 00
8. 928, 00
804, 00
203
0449
İhsaniye Mah. [ - Başaralı Mevkii 0 Ada 2038 Parsel ]
4. 550
0
2038
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
249, 00
23, 00
204
0450
İhsaniye Mah. [ - Şahmerenözü Mevkii 0 Ada 2040 Parsel ]
12. 300
0
2040
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
671, 00
61, 00
205
0443
İhsaniye Mah. [ - Ilgın Yolları Mevkii 0 Ada 105 Parsel ]
13. 500
0
105
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
736, 00
67, 00
206
0451
İhsaniye Mah. [ - Acısu Mevkii 0 Ada 320 Parsel ]
16. 400
0
320
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
894, 00
81, 00
207
0442
İhsaniye Mah. [ - Çöl Mevkii 0 Ada 1008 Parsel ]
28. 850
0
1008
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
1. 573, 00
142, 00
208
0445
İhsaniye Mah. [ - Karasevinçyolu Mevkii 0 Ada 1617 Parsel ]
16. 900
0
1617
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
922, 00
83, 00
209
0446
İhsaniye Mah. [ - Karasevinçyolu Mevkii 0 Ada 1635 Parsel ]
103. 500
0
1635
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
5. 641, 00
508, 00
210
0447
İhsaniye Mah. [ - Karasevinçyolu Mevkii 0 Ada 1636 Parsel ]
24. 200
0
1636
Tarla
Tarla
Kurak
Yıllık
1. 319, 00
119, 00
211
0459
Kale Mah. [ - Susuz Mevkii 134 Ada 47 Parsel ]
58. 160
134
47
Tarla
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANI - Son Dakika