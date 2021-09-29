GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANI - Son Dakika

GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANI

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANIBelediyemize ait 292 adet gayrimenkulün kiralanması, 2886 sayılı D. İ. K. 'nun 45. ve 46. maddelerine göre açık artırma yöntemiyle 13. 10. 2021 Çarşamba günü saat 10. 00'da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANI Belediyemize ait 292 adet gayrimenkulün kiralanması, 2886 sayılı D. İ. K. 'nun 45. ve 46. maddelerine göre açık artırma yöntemiyle 13. 10. 2021 Çarşamba günü saat 10. 00'da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 13. 10. 2021 - 10. 00 - Belediye Meclis Toplantı Salonu İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 20. 10. 2021 Çarşamba günü aynı yerde saat 10. 00'da kiralama işlemi gerçekleştirilecektir. İhaleye ait şartname, Ilgın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde mesai içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girmek isteyenler 100, 00-TL karşılığında ihale şartnamesini alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyeceklerdir. GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ DOSYASI İNDİR KİRALANACAK GAYRİMENKULLER Sıra No Kodu Adresi/Mevkii Miktarı Ada Parsel Cinsi Kullanım Amacı Açıklama Kira Ödeme Periyodu Tahmini Bedel (Aylık) Tahmini Bedel (Yıllık) Geçici Teminat 1 0566 Ağalar Mah. [ 12 Ada 1 Parsel ] 7. 844 12 1 Arsa Tarla Sulak Yıllık 1. 253, 00 113, 00 2 0579 Ağalar Mah. 121615 Sok. [ 26 Ada 7-8 Parsel ] 1 26 7-8 Arsa Besihane Aylık 410, 00 4. 920, 00 443, 00 3 0871 Ağalar Mah. 121611. Sok. Muhtarlık Binası Apt. No: 4 [ - Köy İçi Mevkii 221 Ada 2 Parsel ] 1 221 2 Kerpiç Ev ve Bahçe Kahvehane Aylık 120, 00 1. 440, 00 130, 00 4 0577 Ağalar Mah. 121628. Sok. No: 4 Daire: 2 [ - Köy İçi Mevkii 235 Ada 2 Parsel ] 1 235 2 Kerpiç Ev ve Müştemilatı Lojman Aylık 172, 00 2. 064, 00 186, 00 5 0008 Argıthanı Mah. 121020. Sok. No: 13 [ 204 Ada 10 Parsel ] 1 204 10 Kargir Bir Katlı Bina Dükkan Aylık 123, 00 1. 476, 00 133, 00 6 0768 Argıthanı Mah. İbrahim Paşa Cad. No: 1 [ 234 Ada 2 Parsel ] 1 234 2 Tohum Temizleme Evi ve Arsası Selektör Binası Yıllık 522, 00 47, 00 7 0675 Argıthanı Mah. 121031. Sok. No: 10 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ] 1 274 8 Belediye Hamamı ve Arsası Dükkan Aylık 185, 00 2. 220, 00 200, 00 8 0676 Argıthanı Mah. 121031. Sok. No: 12 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ] 1 274 8 Belediye Hamamı ve Arsası Dükkan Aylık 185, 00 2. 220, 00 200, 00 9 0677 Argıthanı Mah. 121031. Sok. No: 14 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ] 1 274 8 Belediye Hamamı ve Arsası Dükkan Aylık 185, 00 2. 220, 00 200, 00 10 0678 Argıthanı Mah. 121031. Sok. No: 16 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ] 1 274 8 Belediye Hamamı ve Arsası Dükkan Aylık 185, 00 2. 220, 00 200, 00 11 0674 Argıthanı Mah. 121031. Sok. No: 8 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ] 1 274 8 Belediye Hamamı ve Arsası Dükkan Aylık 185, 00 2. 220, 00 200, 00 12 0666 Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 17 Daire: B [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ] 1 274 8 Belediye Hamamı ve Arsası Dükkan Aylık 185, 00 2. 220, 00 200, 00 13 0667 Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 17 Daire: C [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ] 1 274 8 Belediye Hamamı ve Arsası Dükkan Aylık 248, 00 2. 976, 00 268, 00 14 0668 Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 17 Daire: D [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ] 1 274 8 Belediye Hamamı ve Arsası Dükkan Aylık 127, 00 1. 524, 00 138, 00 15 0669 Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 19 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ] 1 274 8 Belediye Hamamı ve Arsası Dükkan Aylık 177, 00 2. 124, 00 192, 00 16 0670 Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 21 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ] 1 274 8 Belediye Hamamı ve Arsası Dükkan Aylık 177, 00 2. 124, 00 192, 00 17 0671 Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 23 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ] 1 274 8 Belediye Hamamı ve Arsası Dükkan Aylık 182, 00 2. 184, 00 197, 00 18 0672 Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 25 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ] 1 274 8 Belediye Hamamı ve Arsası Dükkan Aylık 182, 00 2. 184, 00 197, 00 19 0673 Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 27 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ] 1 274 8 Belediye Hamamı ve Arsası Dükkan Aylık 182, 00 2. 184, 00 197, 00 20 0922 Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 17 Daire: A [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ] 1 274 8 Belediye Hamamı ve Arsası Dükkan Aylık 182, 00 2. 184, 00 197, 00 21 0019 Argıthanı Mah. 121023. Sok. No: 11 [ 282 Ada 44 Parsel ] 1 282 44 Kerpiç Oda Kerpiç Oda Aylık 115, 00 1. 380, 00 125, 00 22 0764 Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No: 14 Kat: 3 Daire: 2 [ 295 Ada 2 Parsel ] 1 295 2 Kargir Sosyal Hizmet Binası Dükkan Aylık 320, 00 3. 840, 00 346, 00 23 0680 Argıthanı Mah. 120902. Sok. No: 3 Daire: A [ 296 Ada 18 Parsel ] 1 296 18 Kargir Dükkan Dükkan Aylık 185, 00 2. 220, 00 200, 00 24 0682 Argıthanı Mah. 120902. Sok. No: 5 [ 296 Ada 18 Parsel ] 1 296 18 Kargir Dükkan Kahvehane Aylık 277, 00 3. 324, 00 300, 00 25 0683 Argıthanı Mah. Şehit Bekir Şenyiğit Cad. No: 1 Daire: A [ 296 Ada 18 Parsel ] 1 296 18 Kargir Dükkan Dükkan Aylık 157, 00 1. 884, 00 170, 00 26 0684 Argıthanı Mah. Şehit Bekir Şenyiğit Cad. No: 1 Daire: B [ 296 Ada 18 Parsel ] 1 296 18 Kargir Dükkan Dükkan Aylık 154, 00 1. 848, 00 167, 00 27 0685 Argıthanı Mah. Şehit Bekir Şenyiğit Cad. No: 1 Daire: C [ 296 Ada 18 Parsel ] 1 296 18 Kargir Dükkan Dükkan Aylık 152, 00 1. 824, 00 165, 00 28 0766 Argıthanı Mah. 121016. Sok. No: 34 Daire: 1 [ 408 Ada 1 Parsel ] 1 408 1 Arsa Dükkan Aylık 282, 00 3. 384, 00 305, 00 29 0005 Argıthanı Mah. 121016. Sok. No: 36 Kat: 1 Daire: A [ 409 Ada 1 Parsel ] 1 409 1 Avlulu Kerpiç Ev ve Müştemilatı Dükkan Aylık 139, 00 1. 668, 00 151, 00 30 0662 Argıthanı Mah. 121016. Sok. No: 36 Kat: 1 Daire: H [ 409 Ada 1 Parsel ] 1 409 1 Avlulu Kerpiç Ev ve Müştemilatı Dükkan Aylık 145, 00 1. 740, 00 157, 00 31 0657 Argıthanı Mah. 121016. Sok. No: 36 Kat: 1. Daire: C [ 409 Ada 1 Parsel ] 1 409 1 Avlulu Kerpiç Ev ve Müştemilatı Dükkan Aylık 145, 00 1. 740, 00 157, 00 32 0658 Argıthanı Mah. 121016. Sok. No: 36 Kat: 1. Daire: D [ 409 Ada 1 Parsel ] 1 409 1 Avlulu Kerpiç Ev ve Müştemilatı Dükkan Aylık 145, 00 1. 740, 00 157, 00 33 0665 Argıthanı Mah. 121016. Sok. No: 36 Kat: 2 Daire: 2 [ 409 Ada 1 Parsel ] 1 409 1 Avlulu Kerpiç Ev ve Müştemilatı Büro Aylık 145, 00 1. 740, 00 157, 00 34 0762 Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No: 13 Kat: 1 Daire: 8/C [ 424 Ada 1 Parsel ] 1 424 1 4 Katlı 1 İşyeri 3 Dükkan 8 Da Dükkan Aylık 142, 00 1. 704, 00 154, 00 35 0759 Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No: 13 Kat: 2 [ 424 Ada 1 Parsel ] 1 424 1 4 Katlı 1 İşyeri 3 Dükkan 8 Da Büro Aylık 95, 00 1. 140, 00 103, 00 36 0760 Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No: 13 Kat: 2 [ 424 Ada 1 Parsel ] 1 424 1 4 Katlı 1 İşyeri 3 Dükkan 8 Da Santral Odası Aylık 182, 00 2. 184, 00 197, 00 37 0761 Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No: 13 Kat: 2 [ 424 Ada 1 Parsel ] 1 424 1 4 Katlı 1 İşyeri 3 Dükkan 8 Da Aylık 207, 00 2. 484, 00 224, 00 38 0758 Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No: 13 Kat: 2 Daire: 8 [ 424 Ada 1 Parsel ] 1 424 1 4 Katlı 1 İşyeri 3 Dükkan 8 Da Dükkan Aylık 152, 00 1. 824, 00 165, 00 39 0269 Avdan Mah. [ - Gümüşağılı Mevkii 106 Ada 1 Parsel ] 3. 669 106 1 Tarla Tarla Kurak Yıllık 201, 00 19, 00 40 0268 Avdan Mah. [ - Gümüşağılı Mevkii 107 Ada 1 Parsel ] 9. 812 107 1 Tarla Tarla Kurak Yıllık 536, 00 49, 00 41 0267 Avdan Mah. [ - Gümüşağılı Mevkii 108 Ada 1 Parsel ] 17. 707 108 1 Tarla Tarla Kurak Yıllık 966, 00 87, 00 42 0272 Avdan Mah. [ - Baloğlu Mevkii 135 Ada 24 Parsel ] 7. 296 135 24 Tarla Tarla Kurak Yıllık 398, 00 36, 00 43 0270 Avdan Mah. [ - Oyuktaş Mevkii 128 Ada 1 Parsel ] 12. 846 128 1 Tarla Tarla Kurak Yıllık 701, 00 64, 00 44 0271 Avdan Mah. [ - Oyuktaş Mevkii 216 Ada 1 Parsel ] 10. 886 216 1 Tarla Tarla Kurak Yıllık 594, 00 54, 00 45 0651 Balkı Mah. Doğanhisar Cad. No: 1 Daire: A [ - Köy İçi Mevkii 185 Ada 1 Parsel ] 1 185 1 Arsa Kahvehane Aylık 282, 00 3. 384, 00 305, 00 46 0652 Balkı Mah. Doğanhisar Cad. No: 1 Daire: B [ - Köy İçi Mevkii 185 Ada 1 Parsel ] 1 185 1 Arsa Dükkan Aylık 182, 00 2. 184, 00 197, 00 47 0045 Barakmuslu Mah. 121745. Sok. [ 153 Ada 1 Parsel ] 1 153 1 Kerpiç Köy Odası Mesken Aylık 77, 00 924, 00 84, 00 48 0054 Belekler Mah. 123802. Sok. No: 3 [ - Köy İçi Mevkii 101 Ada 5 Parsel ] 1 101 5 İki Katlı Kerpiç Ev ve Arsası İmam Evi Aylık 67, 00 804, 00 73, 00 49 0303 Belekler Mah. [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 8 Parsel ] 459 150 8 Tarla Tarla Kurak Yıllık 26, 00 3, 00 50 0811 Beykonak-Yeni Mah. Didiği Sultan Cad. No: 3 [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 1 Parsel ] 1 150 1 Belediye Hizmet Binası ve Lojmanları Daire Aylık 143, 00 1. 716, 00 155, 00 51 0059 Beykonak-Yeni Mah. Didiği Sultan Cad. No: 3 [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 1 Parsel ] 1 150 1 Belediye Hizmet Binası ve Lojmanları Depo Aylık 168, 00 2. 016, 00 182, 00 52 0589 Beykonak-Yeni Mah. Didiği Sultan Cad. No: 4a [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 1 Parsel ] 1 150 1 Belediye Hizmet Binası ve Lojmanları Belediye Binası Kahvehane Aylık 299, 00 3. 588, 00 323, 00 53 0878 Beykonak-Yeni Mah. Didiği Sultan Cad. No: 4c [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 1 Parsel ] 1 150 1 Belediye Hizmet Binası ve Lojmanları Dükkan Aylık 125, 00 1. 500, 00 135, 00 54 0594 Beykonak-Yeni Mah. Didiği Sultan Cad. No: 5 Daire: 1 [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 2 Parsel ] 1 150 2 Bina Depo Aylık 122, 00 1. 464, 00 132, 00 55 0598 Beykonak-Yeni Mah. Didiği Sultan Cad. No: 5 Daire: 5-6-7 [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 2 Parsel ] 1 150 2 Bina Depo Aylık 138, 00 1. 656, 00 150, 00 56 0592 Beykonak-Yeni Mah. Beykonak Cad. No: 8 [ - Köy İçi Mevkii 151 Ada 1 Parsel ] 1 151 1 Bina Kantar Aylık 134, 00 1. 608, 00 145, 00 57 0591 Beykonak-Tekke Mah. Osman Ertekin Cad. [ - Köy İçi Mevkii 254 Ada 4 Parsel ] 1 254 4 Bina Boğa Damı Yıllık 658, 00 60, 00 58 0319 Boğazkent Mah. [ - Kaldırım Mevkii 101 Ada 52 Parsel ] 2. 325 101 52 Tarla Tarla Kurak Yıllık 127, 00 12, 00 59 0323 Boğazkent Mah. [ - Karakaya Mevkii 109 Ada 77 Parsel ] 17. 000 109 77 Tarla Tarla Kurak Yıllık 927, 00 84, 00 60 0321 Boğazkent Mah. [ - Karakaya Mevkii 109 Ada 145 Parsel ] 11. 277 109 145 Tarla Tarla Kurak Yıllık 615, 00 56, 00 61 0325 Boğazkent Mah. [ - Köyönü Mevkii 177 Ada 1 Parsel ] 7. 200 177 1 Tarla Tarla Sulak Yıllık 1. 151, 00 104, 00 62 0328 Bulcuk Mah. [ - Kavayeli Mevkii 0 Ada 105 Parsel ] 2. 400 0 105 Tarla Tarla Sulak Yıllık 384, 00 35, 00 63 0331 Bulcuk Mah. [ - Kavayeli Mevkii 0 Ada 402 Parsel ] 1. 000 0 402 Tarla Tarla Sulak Yıllık 160, 00 15, 00 64 0327 Bulcuk Mah. [ - Karaçalı Mevkii 0 Ada 3073 Parsel ] 22. 590 0 3073 Müfrez Tarla Tarla Sulak Yıllık 3. 695, 00 333, 00 65 0332 Bulcuk Mah. [ - Koyak Mevkii 0 Ada 675 Parsel ] 17. 000 0 675 Tarla Tarla Kurak Yıllık 1. 267, 00 115, 00 66 0073 Büyükoba Mah. 121931. Sok. No: 25 [ - Köy İçi Mevkii 169 Ada 3 Parsel ] 1 169 3 Kantar Binası ve Arsası Kantar Aylık 250, 00 3. 000, 00 270, 00 67 0071 Büyükoba Mah. Büyükoba Cad. No: 8 Daire: 1 [ - Köy İçi Mevkii 189 Ada 4 Parsel ] 1 189 4 Bahçeli Karğir Dükkan Kahvehane Aylık 172, 00 2. 064, 00 186, 00 68 0602 Büyükoba Mah. Büyükoba Cad. No: 8 Daire: 2 [ - Köy İçi Mevkii 189 Ada 4 Parsel ] 1 189 4 Bahçeli Karğir Dükkan Depo Aylık 100, 00 1. 200, 00 108, 00 69 0603 Büyükoba Mah. Büyükoba Cad. No: 8 Daire: 3 [ - Köy İçi Mevkii 189 Ada 4 Parsel ] 1 189 4 Bahçeli Karğir Dükkan Depo Aylık 100, 00 1. 200, 00 108, 00 70 0604 Büyükoba Mah. Büyükoba Cad. No: 8 Daire: 4 [ - Köy İçi Mevkii 189 Ada 4 Parsel ] 1 189 4 Bahçeli Karğir Dükkan Dükkan Aylık 100, 00 1. 200, 00 108, 00 71 0605 Büyükoba Mah. Büyükoba Cad. No: 8 Daire: 5 [ - Köy İçi Mevkii 189 Ada 4 Parsel ] 1 189 4 Bahçeli Karğir Dükkan Dükkan Aylık 109, 00 1. 308, 00 118, 00 72 0336 Büyükoba Mah. [ - Köyönü Mevkii 223 Ada 3 Parsel ] 5. 074 223 3 Tarla Tarla Kurak Yıllık 277, 00 25, 00 73 0337 Büyükoba Mah. [ - Köyönü Mevkii 223 Ada 4 Parsel ] 7. 401 223 4 Tarla Tarla Kurak Yıllık 404, 00 37, 00 74 0338 Büyükoba Mah. [ - Başkuyu Yolu Mevkii 236 Ada 21 Parsel ] 48. 887 236 21 Tarla Tarla Kurak Yıllık 2. 665, 00 240, 00 75 0607 Büyükoba Mah. 121931. Sok. No: 12/1 [ - Köy İçi Mevkii 237 Ada 78 Parsel ] 1 237 78 Bina Soğuk Hava Deposu Aylık 132, 00 1. 584, 00 143, 00 76 0606 Büyükoba Mah. 121931. Sok. No: 18 [ - Köy İçi Mevkii 250 Ada 11 Parsel ] 1 250 11 Bina Depo Aylık 134, 00 1. 608, 00 145, 00 77 0339 Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 1 Ada 1 Parsel ] 21. 600 1 1 Tarla Tarla Kurak Yıllık 1. 178, 00 107, 00 78 0347 Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 5 Parsel ] 12. 342 2 5 Tarla Tarla Kurak Yıllık 673, 00 61, 00 79 0348 Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 6 Parsel ] 2. 054 2 6 Tarla Tarla Kurak Yıllık 113, 00 11, 00 80 0349 Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 7 Parsel ] 1. 069 2 7 Tarla Tarla Kurak Yıllık 59, 00 6, 00 81 0350 Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 8 Parsel ] 4. 002 2 8 Tarla Tarla Kurak Yıllık 219, 00 20, 00 82 0351 Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 9 Parsel ] 3. 149 2 9 Tarla Tarla Kurak Yıllık 172, 00 16, 00 83 0340 Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 10 Parsel ] 2. 714 2 10 Tarla Tarla Kurak Yıllık 149, 00 14, 00 84 0341 Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 11 Parsel ] 2. 535 2 11 Tarla Tarla Kurak Yıllık 139, 00 13, 00 85 0342 Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 12 Parsel ] 3. 272 2 12 Tarla Tarla Kurak Yıllık 179, 00 17, 00 86 0343 Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 13 Parsel ] 4. 401 2 13 Tarla Tarla Kurak Yıllık 241, 00 22, 00 87 0344 Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 14 Parsel ] 2. 842 2 14 Tarla Tarla Kurak Yıllık 156, 00 15, 00 88 0345 Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 15 Parsel ] 1. 811 2 15 Tarla Tarla Kurak Yıllık 99, 00 9, 00 89 0346 Camiatik Mah. [ 2 Ada 18 Parsel ] 4. 333 2 18 Tarla Tarla Kurak Yıllık 237, 00 22, 00 90 0199 Camiatik Mah. [ - Nane Mevkii 5 Ada 11-12-13-16-17-18 Parsel ] 6 5 11-12-13-16-17-18 Arsa Sürücü Pist Alanı Aylık 575, 00 6. 900, 00 621, 00 91 0822 Camiatik Mah. Atatürk Cad. No: 93 Daire: E-F [ - Otogar İçi Mevkii 21 Ada 9 Parsel ] 1 21 9 Bina Dükkan Aylık 152, 00 1. 824, 00 165, 00 92 0823 Camiatik Mah. Atatürk Cad. No: 93 Daire: G [ - Otogar İçi Mevkii 21 Ada 9 Parsel ] 1 21 9 Bina Dükkan Aylık 272, 00 3. 264, 00 294, 00 93 0819 Camiatik Mah. 114900. Sok. No: 17 Kat: 1 Daire: 1 [ - Kantar Yolu Mevkii 49 Ada 4 Parsel ] 1 49 4 Arsa (Bina) Büro Aylık 803, 00 9. 636, 00 868, 00 94 0820 Camiatik Mah. 114900. Sok. No: 17 Kat: 2 Daire: 2 [ - Kantar Yolu Mevkii 49 Ada 4 Parsel ] 1 49 4 Arsa (Bina) Öğretmen Evi Aylık 643, 00 7. 716, 00 695, 00 95 0081 Camiatik Mah. 114900. Sok. No: 19 [ - Konya Yolu Mevkii 50 Ada 2 Parsel ] 1 50 2 Kargir Dükkan Dükkan Aylık 1. 588, 00 19. 056, 00 1. 716, 00 96 0082 Camiatik Mah. 114902. Sok. No: 4 [ - Konya Yolu Mevkii 50 Ada 3 Parsel ] 1 50 3 Kargir Dükkan Dükkan Aylık 463, 00 5. 556, 00 501, 00 97 0085 Camiatik Mah. 114902. Sok. No: 10 [ - Konya Yolu Mevkii 50 Ada 6 Parsel ] 1 50 6 Kargir Dükkan Dükkan Aylık 525, 00 6. 300, 00 567, 00 98 1094 Camiatik Mah. [ - İstasyon Mevkii 623 Ada 20 Parsel ] 1 623 20 Arsa Yedi Emin Aylık 1. 088, 00 13. 056, 00 1. 176, 00 99 0204 Camiatik Mah. 5. Blok Daire: 4 Nolu Büfe [ - Sanayi Sitesi Mevkii ] 1 Bina Büfe Aylık 588, 00 7. 056, 00 636, 00 100 0203 Camiatik Mah. Ek Blok No: 1 [ - Sanayi Sitesi Mevkii ] 1 Bina Büfe Aylık 580, 00 6. 960, 00 627, 00 101 0879 Camiatik Mah. Kemal Türeli Cad. 114934. Sok. No: 45 [ - Sanayi Sitesi Mevkii ] 1 Bina Büfe Aylık 807, 00 9. 684, 00 872, 00 102 0206 Camiatik Mah. Pazar Yeri Sanayi Cıkışındaki Köfteci Apt. No: 6 [ - SANAYİ SİTESİ Mevkii ] 1 Bina Büfe Aylık 518, 00 6. 216, 00 560, 00 103 0353 Çatak Mah. [ - Köyiçi Mevkii 114 Ada 20 Parsel ] 3. 065 114 20 Tarla Tarla Sulak Yıllık 491, 00 45, 00 104 0354 Çatak Mah. [ - Tek Mezar Mevkii 117 Ada 39 Parsel ] 3. 892 117 39 Tarla Tarla Kurak Yıllık 213, 00 20, 00 105 1143 Çatak Mah. Çatak Cad. No: 13b [ - Köyiçi Mevkii 123 Ada 28 Parsel ] 1 123 28 Kağir Sellektör Binası ve Arsa Depo Aylık 67, 00 804, 00 73, 00 106 0355 Çatak Mah. [ - Kurtalanı Mevkii 138 Ada 10 Parsel ] 2. 343 138 10 Tarla Tarla Kurak Yıllık 129, 00 12, 00 107 0356 Çatak Mah. [ - Tophacı Mevkii 147 Ada 198 Parsel ] 18. 567 147 198 Tarla Tarla Kurak Yıllık 1. 013, 00 92, 00 108 0357 Çatak Mah. [ - Yardere Mevkii 153 Ada 5 Parsel ] 1. 315 153 5 Tarla Tarla Kurak Yıllık 72, 00 7, 00 109 0358 Çavuşçu Mah. [ - Enseyüz Mevkii 0 Ada 2472 Parsel ] 10. 000 0 2472 Tarla Tarla Sulak Yıllık 1. 599, 00 144, 00 110 0364 Çavuşçu Mah. [ 170 Ada 2 Parsel ] 20. 013 170 2 Tarla Tarla Sulak Yıllık 2. 940, 00 265, 00 111 0107 Çavuşçu Mah. Musa Altın Cad. Eski Belediye Binası Apt. No: 2 Daire: 2a [ - Köy İçi Mevkii 239 Ada 8 Parsel ] 1 239 8 Avlulu Kerpiç Ev Kahvehane Aylık 444, 00 5. 328, 00 480, 00 112 0885 Çavuşçu Mah. 120357 Sok. No: 3 Kat: Zemin [ 265 Ada 1 Parsel ] 1 265 1 Fırın Etli Ekmek Fırını Aylık 158, 00 1. 896, 00 171, 00 113 0901 Çavuşçu Mah. 120356 Sok. No: 2 Kat: 1 Daire: 2-2 [ 266 Ada 1 Parsel ] 1 266 1 İşyeri İşyeri Aylık 158, 00 1. 896, 00 171, 00 114 0902 Çavuşçu Mah. 120356 Sok. No: 2 Kat: 1 Daire: 2-3 [ 266 Ada 1 Parsel ] 1 266 1 İşyeri İşyeri Aylık 158, 00 1. 896, 00 171, 00 115 0903 Çavuşçu Mah. 120356 Sok. No: 2 Kat: 1 Daire: 2-4 [ 266 Ada 1 Parsel ] 1 266 1 İşyeri İşyeri Aylık 158, 00 1. 896, 00 171, 00 116 0904 Çavuşçu Mah. 120356 Sok. No: 2 Kat: 1 Daire: 2-5 [ 266 Ada 1 Parsel ] 1 266 1 İşyeri İşyeri Aylık 158, 00 1. 896, 00 171, 00 117 0905 Çavuşçu Mah. 120356 Sok. No: 2 Kat: 1 Daire: 2-6 [ 266 Ada 1 Parsel ] 1 266 1 İşyeri İşyeri Aylık 158, 00 1. 896, 00 171, 00 118 0906 Çavuşçu Mah. 120356 Sok. No: 2 Kat: 1 Daire: 2-7 [ 266 Ada 1 Parsel ] 1 266 1 İşyeri İşyeri Aylık 158, 00 1. 896, 00 171, 00 119 0369 Çavuşçu Mah. [ - Köycivarı Mevkii 282 Ada 13 Parsel ] 556 282 13 Tarla Tarla Sulak Yıllık 90, 00 9, 00 120 0370 Çavuşçu Mah. [ - Köycivarı Mevkii 282 Ada 16 Parsel ] 487 282 16 Tarla Tarla Sulak Yıllık 79, 00 8, 00 121 0705 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 17 Daire: A [ - Çarşı İçi Mevkii 149 Ada 16 Parsel ] 1 149 16 Otel Dükkan Aylık 189, 00 2. 268, 00 205, 00 122 0706 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 17 Daire: B [ - Çarşı İçi Mevkii 149 Ada 16 Parsel ] 1 149 16 Otel Dükkan Aylık 189, 00 2. 268, 00 205, 00 123 0707 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 17 Daire: C [ - Çarşı İçi Mevkii 149 Ada 16 Parsel ] 1 149 16 Otel Dükkan Aylık 189, 00 2. 268, 00 205, 00 124 0708 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 17 Daire: D [ - Çarşı İçi Mevkii 149 Ada 16 Parsel ] 1 149 16 Otel Dükkan Aylık 189, 00 2. 268, 00 205, 00 125 0709 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 17 Daire: E [ - Çarşı İçi Mevkii 149 Ada 16 Parsel ] 1 149 16 Otel Dükkan Aylık 189, 00 2. 268, 00 205, 00 126 0699 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 2 Daire: A [ - Arkaltı Mevkii 151 Ada 1 Parsel ] 1 151 1 Hizmet Binası, Dükkan, Kantar ve Garaj PTT Hizmet Yeri Aylık 128, 00 1. 536, 00 139, 00 127 0698 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 2 Daire: B [ - Arkaltı Mevkii 151 Ada 1 Parsel ] 1 151 1 Hizmet Binası, Dükkan, Kantar ve Garaj Dükkan Aylık 189, 00 2. 268, 00 205, 00 128 0028 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 2 Daire: C [ - Arkaltı Mevkii 151 Ada 1 Parsel ] 1 151 1 Hizmet Binası, Dükkan, Kantar ve Garaj İşyeri Aylık 482, 00 5. 784, 00 521, 00 129 0701 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 3 Daire: A [ - Arkaltı Mevkii 151 Ada 1 Parsel ] 1 151 1 Hizmet Binası, Dükkan, Kantar ve Garaj Dükkan Aylık 189, 00 2. 268, 00 205, 00 130 0702 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 3 Daire: B [ - Arkaltı Mevkii 151 Ada 1 Parsel ] 1 151 1 Hizmet Binası, Dükkan, Kantar ve Garaj Santral Odası Aylık 73, 00 876, 00 79, 00 131 0752 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 111 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] 1 151 2 Bina Depo Aylık 147, 00 1. 764, 00 159, 00 132 0726 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: 1 Daire: 203 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] 1 151 2 Bina Büro Aylık 67, 00 804, 00 73, 00 133 0727 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: 1 Daire: Güney Cephe Komple [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] 1 151 2 Bina Tekstil Atölyesi Aylık 213, 00 2. 556, 00 231, 00 134 0721 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Bodrum Daire: 4/G [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] 1 151 2 Bina Depo Aylık 73, 00 876, 00 79, 00 135 0730 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Bodrum Daire: 4/I [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] 1 151 2 Bina Dükkan Aylık 163, 00 1. 956, 00 177, 00 136 0723 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Bodrum Daire: 4/J [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] 1 151 2 Bina Depo Aylık 72, 00 864, 00 78, 00 137 0724 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Bodrum Daire: 4/K [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] 1 151 2 Bina Dükkan Aylık 104, 00 1. 248, 00 113, 00 138 0725 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Bodrum Daire: 4/L [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] 1 151 2 Bina Depo Aylık 78, 00 936, 00 85, 00 139 0722 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Bodrum Daire: 4/N [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] 1 151 2 Bina Depo Aylık 79, 00 948, 00 86, 00 140 0716 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 102 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] 1 151 2 Bina Büro Aylık 85, 00 1. 020, 00 92, 00 141 0719 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 103 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] 1 151 2 Bina Büro Aylık 85, 00 1. 020, 00 92, 00 142 0718 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 104 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] 1 151 2 Bina Depo Aylık 80, 00 960, 00 87, 00 143 0712 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 106 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] 1 151 2 Bina Dükkan Aylık 122, 00 1. 464, 00 132, 00 144 0713 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 108 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] 1 151 2 Bina Dükkan Aylık 122, 00 1. 464, 00 132, 00 145 0714 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 109 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] 1 151 2 Bina Dükkan Aylık 122, 00 1. 464, 00 132, 00 146 0715 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 110 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] 1 151 2 Bina Depo Aylık 133, 00 1. 596, 00 144, 00 147 0728 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 117 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] 1 151 2 Bina Depo Aylık 122, 00 1. 464, 00 132, 00 148 0753 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 4/A [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] 1 151 2 Bina Dükkan Aylık 357, 00 4. 284, 00 386, 00 149 0877 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 4/B-C-D [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] 3 151 2 Bina Büro Aylık 788, 00 9. 456, 00 852, 00 150 1061 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 4/D [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] 1 151 2 Bina Büro Aylık 313, 00 3. 756, 00 339, 00 151 0027 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. Çiğil Cad. No: 54 Daire: 1 [ - Hükümet Cad. Mevkii 195 Ada 17 Parsel ] 1 195 17 Bina Lojman Aylık 282, 00 3. 384, 00 305, 00 152 0710 Aşağıçiğil-Hacıali Mah. Çiğil Cad. No: 54 Daire: 2 [ - Hükümet Cad. Mevkii 195 Ada 17 Parsel ] 1 195 17 Bina Lojman Aylık 257, 00 3. 084, 00 278, 00 153 0379 Çobankaya Mah. [ - Baloğlu Mevkii 112 Ada 7 Parsel ] 3. 496 112 7 Tarla Tarla Kurak Yıllık 191, 00 18, 00 154 0380 Çobankaya Mah. [ - Baloğlu Mevkii 146 Ada 16 Parsel ] 42. 615 146 16 Tarla Tarla Kurak Yıllık 2. 323, 00 210, 00 155 0375 Çobankaya Mah. [ - Gavurdağı Mevkii 157 Ada 29 Parsel ] 7. 968 157 29 Tarla Tarla Kurak Yıllık 435, 00 40, 00 156 0376 Çobankaya Mah. [ - Gavurdağı Mevkii 157 Ada 39 Parsel ] 15. 942 157 39 Tarla Tarla Kurak Yıllık 869, 00 79, 00 157 0374 Çobankaya Mah. [ - Gavurdağı Mevkii 160 Ada 10 Parsel ] 14. 215 160 10 Tarla Tarla Kurak Yıllık 775, 00 70, 00 158 0377 Çobankaya Mah. [ - Gavurdağı Mevkii 160 Ada 26 Parsel ] 8. 350 160 26 Tarla Tarla Kurak Yıllık 456, 00 42, 00 159 0613 Çobankaya Mah. Çobankaya Sok. No: 16 Daire: 2 [ - Köy İçi Mevkii 200 Ada 6 Parsel ] 1 200 6 Bina Ev Aylık 73, 00 876, 00 79, 00 160 0614 Çobankaya Mah. 122075. Sok. No: 4 [ - Köy İçi Mevkii 200 Ada 8 Parsel ] 1 200 8 Bina Telefon Santrali Aylık 70, 00 840, 00 76, 00 161 0384 Çobankaya Mah. [ - Kızılyol Mevkii 245 Ada 77 Parsel ] 12. 200 245 77 Tarla Tarla Kurak Yıllık 665, 00 60, 00 162 0387 Çömlekçi Mah. [ - Karadağ Mevkii 101 Ada 130 Parsel ] 27. 349 101 130 Tarla Tarla Kurak Yıllık 1. 491, 00 135, 00 163 0386 Çömlekçi Mah. [ - Karadağ Mevkii 101 Ada 131 Parsel ] 26. 937 101 131 Tarla Tarla Kurak Yıllık 1. 469, 00 133, 00 164 0385 Çömlekçi Mah. [ - Doğanlı Mevkii 114 Ada 86 Parsel ] 19. 835 114 86 Tarla Tarla Kurak Yıllık 1. 081, 00 98, 00 165 0117 Çömlekçi Mah. 122128, Sok. [ - Köy İçi Mevkii 172 Ada 1 Parsel ] 1 172 1 Kerpiç Ev Boğa Damı Aylık 72, 00 864, 00 78, 00 166 0388 Dere Mah. [ - Gökpınar Mevkii 102 Ada 139 Parsel ] 79. 696 102 139 Tarla Tarla Kurak Yıllık 4. 344, 00 391, 00 167 0121 Düğer Mah. 122262. Sok. No: 14 [ - Köy İçi Mevkii 187 Ada 5 Parsel ] 1 187 5 Bına Ev Aylık 72, 00 864, 00 78, 00 168 0158 Ilıca Mah. 115828. Sok. No: 4 Daire: 20 [ - Kaplıca Civarı Mevkii 976 Ada 1 Parsel ] 1 976 1 Kafe Kafe Aylık 410, 00 4. 920, 00 443, 00 169 0160 Ilıca Mah. 115828. Sok. No: 4 Kat: Zemin Daire: 19 [ - Kaplıca Civarı Mevkii 976 Ada 1 Parsel ] 1 976 1 Mağaza İşyeri Aylık 403, 00 4. 836, 00 436, 00 170 0859 Ilıca Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 9 [ ] 1 Bina Büfe Aylık 519, 00 6. 228, 00 561, 00 171 0130 Geçit Mah. Geçitköy Cad. No: 20 [ - Köy İçi Mevkii 166 Ada 8 Parsel ] 1 166 8 İki Katlı Kargir Ev İmam Evi Aylık 82, 00 984, 00 89, 00 172 0620 Gedikören Mah. Gedikören Cad. No: 34 Daire: 1 [ - Köycivarı Mevkii 106 Ada 3 Parsel ] 1 106 3 Bina Depo Aylık 132, 00 1. 584, 00 143, 00 173 0135 Gökbudak Mah. 123936 Sok. No: 2 [ - Köy İçi Mevkii 123 Ada 14 Parsel ] 1 123 14 Kargir Köy Konağı ve Bahçesi Kahvehane Aylık 132, 00 1. 584, 00 143, 00 174 0405 Gökbudak Mah. [ - Ayazma Mevkii 138 Ada 60 Parsel ] 889 138 60 Tarla Tarla Kurak Yıllık 49, 00 5, 00 175 0407 Gökbudak Mah. [ - Köyiçi Mevkii 151 Ada 6 Parsel ] 6. 854 151 6 Tarla Tarla Kurak Yıllık 374, 00 34, 00 176 0408 Gökbudak Mah. [ - Eski Mezarlık Mevkii 153 Ada 1 Parsel ] 831 153 1 Tarla Tarla Kurak Yıllık 46, 00 5, 00 177 0409 Gökbudak Mah. [ - Kocapelit Mevkii 154 Ada 92 Parsel ] 1. 633 154 92 Tarla Tarla Kurak Yıllık 89, 00 9, 00 178 0410 Gökbudak Mah. [ - Sorkunların Ardı Mevkii 157 Ada 47 Parsel ] 5. 175 157 47 Tarla Tarla Kurak Yıllık 283, 00 26, 00 179 0411 Gökbudak Mah. [ - Sorkunların Ardı Mevkii 157 Ada 54 Parsel ] 1. 610 157 54 Tarla Tarla Kurak Yıllık 89, 00 9, 00 180 0412 Gökbudak Mah. [ - Sorkunların Ardı Mevkii 157 Ada 82 Parsel ] 1. 376 157 82 Tarla Tarla Kurak Yıllık 76, 00 7, 00 181 0413 Gökbudak Mah. [ - Sorkunların Ardı Mevkii 157 Ada 90 Parsel ] 2. 524 157 90 Tarla Tarla Kurak Yıllık 138, 00 13, 00 182 0415 Gökbudak Mah. [ - Akyolardı Mevkii 165 Ada 10 Parsel ] 11. 854 165 10 Tarla Tarla Kurak Yıllık 646, 00 59, 00 183 0143 Gökçeyurt-Özlem Mah. 120623. Sok. Cami Lojmanı Apt. No: 7 [ - Köy İçi Mevkii 120 Ada 3 Parsel ] 1 120 3 Bahçeli İki Katlı Kerpiç Ev Cami Evi Aylık 107, 00 1. 284, 00 116, 00 184 0423 Gökçeyurt-Özlem Mah. [ - Yüruçan Mevkii 183 Ada 3 Parsel ] 10. 218 183 3 Tarla Tarla Sulak Yıllık 1. 634, 00 148, 00 185 0875 Gökçeyurt-Özlem Mah. [ - Elmalı Mevkii 183 Ada 4 Parsel ] 22. 804 183 4 Tarla Tarla Sulak Yıllık 3. 646, 00 329, 00 186 0417 Gökçeyurt-Gümüş Mah. [ - Sırtyer Mevkii 272 Ada 25 Parsel ] 1. 415 272 25 Tarla Tarla Sulak Yıllık 227, 00 21, 00 187 0626 Gölyaka Mah. Gölyaka Cad. No: 5 Daire: 2 [ - Köyici Mevkii 184 Ada 1 Parsel ] 1 184 1 Kerpiç Köy Odası Kahvehane Aylık 85, 00 1. 020, 00 92, 00 188 0427 Göstere Mah. [ - Geriz Mevkii 221 Ada 23 Parsel ] 21. 400 221 23 Tarla Tarla Sulak Yıllık 3. 421, 00 308, 00 189 0428 Güneypınar Mah. [ - Köyiçi Mevkii 113 Ada 7 Parsel ] 9. 320 113 7 Tarla Tarla Kurak Yıllık 508, 00 46, 00 190 0429 Güneypınar Mah. [ - Karataş Mevkii 126 Ada 117 Parsel ] 1. 330 126 117 Tarla Tarla Kurak Yıllık 73, 00 7, 00 191 0430 Güneypınar Mah. [ - Karataş Mevkii 126 Ada 217 Parsel ] 2. 141 126 217 Tarla Tarla Kurak Yıllık 118, 00 11, 00 192 0432 Güneypınar Mah. [ - Alatepe Mevkii 130 Ada 42 Parsel ] 1. 994 130 42 Tarla Tarla Kurak Yıllık 109, 00 10, 00 193 0149 Güneypınar Mah. 122595. Sok. No: 7 [ - Gökdere Mevkii 133 Ada 19 Parsel ] 1 133 19 Kagir Ev ve Arsası İmam Evi Aylık 72, 00 864, 00 78, 00 194 0435 Harmanyazı Mah. [ - Göstere Yolu Mevkii 138 Ada 11 Parsel ] 3. 086 138 11 Tarla Tarla Sulak Yıllık 494, 00 45, 00 195 0437 Harmanyazı Mah. [ - Araçay Mevkii 139 Ada 195 Parsel ] 493 139 195 Tarla Tarla Sulak Yıllık 80, 00 8, 00 196 0439 Harmanyazı Mah. [ - Geçityolu Mevkii 143 Ada 1 Parsel ] 322 143 1 Tarla Tarla Kurak Yıllık 19, 00 2, 00 197 0152 Harmanyazı Mah. Harmanyazı Cad. No: 26 [ - Köy İçi Mevkii 183 Ada 3 Parsel ] 1 183 3 Kerpiç İmam Evi İmam Evi Aylık 72, 00 864, 00 78, 00 198 0441 Ilıca Mah. [ - Bayat Mevkii 261 Ada 22 Parsel ] 6. 352 261 22 Tarla Tarla Sulak Yıllık 1. 016, 00 92, 00 199 0834 Ilıca Mah. İnönü Cad. Olimpik Havuz Apt. No: 50 Daire: 1 [ - Kaplıca Civarı Mevkii 268 Ada 8 Parsel ] 1 268 8 Arsa Bayan Kuaförü Aylık 763, 00 9. 156, 00 825, 00 200 0862 Ilıca Mah. [ - Kaplıca Mevkii 877 Ada 29 Parsel ] 1 877 29 Kese - Masaj Kese - Masaj Yeri Aylık 8. 713, 00 104. 556, 00 9. 411, 00 201 0850 Ilıca Mah. İnönü Cad. B Blok No: 43 Daire: 4 [ - Kaplıca Mevkii 877 Ada 29 Parsel ] 1 877 29 Bina Dükkan Aylık 700, 00 8. 400, 00 756, 00 202 0855 Ilıca Mah. İnönü Cad. B Blok No: 43 Daire: 13 [ - Kaplıca Mevkii 877 Ada 29 Parsel ] 1 877 29 Bina Dükkan Aylık 744, 00 8. 928, 00 804, 00 203 0449 İhsaniye Mah. [ - Başaralı Mevkii 0 Ada 2038 Parsel ] 4. 550 0 2038 Tarla Tarla Kurak Yıllık 249, 00 23, 00 204 0450 İhsaniye Mah. [ - Şahmerenözü Mevkii 0 Ada 2040 Parsel ] 12. 300 0 2040 Tarla Tarla Kurak Yıllık 671, 00 61, 00 205 0443 İhsaniye Mah. [ - Ilgın Yolları Mevkii 0 Ada 105 Parsel ] 13. 500 0 105 Tarla Tarla Kurak Yıllık 736, 00 67, 00 206 0451 İhsaniye Mah. [ - Acısu Mevkii 0 Ada 320 Parsel ] 16. 400 0 320 Tarla Tarla Kurak Yıllık 894, 00 81, 00 207 0442 İhsaniye Mah. [ - Çöl Mevkii 0 Ada 1008 Parsel ] 28. 850 0 1008 Tarla Tarla Kurak Yıllık 1. 573, 00 142, 00 208 0445 İhsaniye Mah. [ - Karasevinçyolu Mevkii 0 Ada 1617 Parsel ] 16. 900 0 1617 Tarla Tarla Kurak Yıllık 922, 00 83, 00 209 0446 İhsaniye Mah. [ - Karasevinçyolu Mevkii 0 Ada 1635 Parsel ] 103. 500 0 1635 Tarla Tarla Kurak Yıllık 5. 641, 00 508, 00 210 0447 İhsaniye Mah. [ - Karasevinçyolu Mevkii 0 Ada 1636 Parsel ] 24. 200 0 1636 Tarla Tarla Kurak Yıllık 1. 319, 00 119, 00 211 0459 Kale Mah. [ - Susuz Mevkii 134 Ada 47 Parsel ] 58. 160 134 47 Tarla

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