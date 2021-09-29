GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANI - Son Dakika

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANI

Belediyemize ait 292 adet gayrimenkulün kiralanması, 2886 sayılı D. İ. K. 'nun 45. ve 46. maddelerine göre açık artırma yöntemiyle 13. 10. 2021 Çarşamba günü saat 10. 00'da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 13. 10. 2021 - 10. 00 - Belediye Meclis Toplantı Salonu

İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 20. 10. 2021 Çarşamba günü aynı yerde saat 10. 00'da kiralama işlemi gerçekleştirilecektir.

İhaleye ait şartname, Ilgın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde mesai içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girmek isteyenler 100, 00-TL karşılığında ihale şartnamesini alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyeceklerdir.

GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ DOSYASI İNDİR

KİRALANACAK GAYRİMENKULLER

Sıra No

Kodu

Adresi/Mevkii

Miktarı

Ada

Parsel

Cinsi

Kullanım Amacı

Açıklama

Kira Ödeme Periyodu

Tahmini Bedel (Aylık)

Tahmini Bedel

(Yıllık)

Geçici Teminat

1

0566

Ağalar Mah. [ 12 Ada 1 Parsel ]

7. 844

12

1

Arsa

Tarla

Sulak

Yıllık

1. 253, 00

113, 00

2

0579

Ağalar Mah. 121615 Sok. [ 26 Ada 7-8 Parsel ]

1

26

7-8

Arsa

Besihane

Aylık

410, 00

4. 920, 00

443, 00

3

0871

Ağalar Mah. 121611. Sok. Muhtarlık Binası Apt. No: 4 [ - Köy İçi Mevkii 221 Ada 2 Parsel ]

1

221

2

Kerpiç Ev ve Bahçe

Kahvehane

Aylık

120, 00

1. 440, 00

130, 00

4

0577

Ağalar Mah. 121628. Sok. No: 4 Daire: 2 [ - Köy İçi Mevkii 235 Ada 2 Parsel ]

1

235

2

Kerpiç Ev ve Müştemilatı

Lojman

Aylık

172, 00

2. 064, 00

186, 00

5

0008

Argıthanı Mah. 121020. Sok. No: 13 [ 204 Ada 10 Parsel ]

1

204

10

Kargir Bir Katlı Bina

Dükkan

Aylık

123, 00

1. 476, 00

133, 00

6

0768

Argıthanı Mah. İbrahim Paşa Cad. No: 1 [ 234 Ada 2 Parsel ]

1

234

2

Tohum Temizleme Evi ve Arsası

Selektör Binası

Yıllık

522, 00

47, 00

7

0675

Argıthanı Mah. 121031. Sok. No: 10 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]

1

274

8

Belediye Hamamı ve Arsası

Dükkan

Aylık

185, 00

2. 220, 00

200, 00

8

0676

Argıthanı Mah. 121031. Sok. No: 12 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]

1

274

8

Belediye Hamamı ve Arsası

Dükkan

Aylık

185, 00

2. 220, 00

200, 00

9

0677

Argıthanı Mah. 121031. Sok. No: 14 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]

1

274

8

Belediye Hamamı ve Arsası

Dükkan

Aylık

185, 00

2. 220, 00

200, 00

10

0678

Argıthanı Mah. 121031. Sok. No: 16 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]

1

274

8

Belediye Hamamı ve Arsası

Dükkan

Aylık

185, 00

2. 220, 00

200, 00

11

0674

Argıthanı Mah. 121031. Sok. No: 8 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]

1

274

8

Belediye Hamamı ve Arsası

Dükkan

Aylık

185, 00

2. 220, 00

200, 00

12

0666

Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 17 Daire: B [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]

1

274

8

Belediye Hamamı ve Arsası

Dükkan

Aylık

185, 00

2. 220, 00

200, 00

13

0667

Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 17 Daire: C [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]

1

274

8

Belediye Hamamı ve Arsası

Dükkan

Aylık

248, 00

2. 976, 00

268, 00

14

0668

Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 17 Daire: D [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]

1

274

8

Belediye Hamamı ve Arsası

Dükkan

Aylık

127, 00

1. 524, 00

138, 00

15

0669

Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 19 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]

1

274

8

Belediye Hamamı ve Arsası

Dükkan

Aylık

177, 00

2. 124, 00

192, 00

16

0670

Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 21 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]

1

274

8

Belediye Hamamı ve Arsası

Dükkan

Aylık

177, 00

2. 124, 00

192, 00

17

0671

Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 23 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]

1

274

8

Belediye Hamamı ve Arsası

Dükkan

Aylık

182, 00

2. 184, 00

197, 00

18

0672

Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 25 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]

1

274

8

Belediye Hamamı ve Arsası

Dükkan

Aylık

182, 00

2. 184, 00

197, 00

19

0673

Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 27 [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]

1

274

8

Belediye Hamamı ve Arsası

Dükkan

Aylık

182, 00

2. 184, 00

197, 00

20

0922

Argıthanı Mah. Faruk Bal Cad. No: 17 Daire: A [ - Tükmen Mevkii 274 Ada 8 Parsel ]

1

274

8

Belediye Hamamı ve Arsası

Dükkan

Aylık

182, 00

2. 184, 00

197, 00

21

0019

Argıthanı Mah. 121023. Sok. No: 11 [ 282 Ada 44 Parsel ]

1

282

44

Kerpiç Oda

Kerpiç Oda

Aylık

115, 00

1. 380, 00

125, 00

22

0764

Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No: 14 Kat: 3 Daire: 2 [ 295 Ada 2 Parsel ]

1

295

2

Kargir Sosyal Hizmet Binası

Dükkan

Aylık

320, 00

3. 840, 00

346, 00

23

0680

Argıthanı Mah. 120902. Sok. No: 3 Daire: A [ 296 Ada 18 Parsel ]

1

296

18

Kargir Dükkan

Dükkan

Aylık

185, 00

2. 220, 00

200, 00

24

0682

Argıthanı Mah. 120902. Sok. No: 5 [ 296 Ada 18 Parsel ]

1

296

18

Kargir Dükkan

Kahvehane

Aylık

277, 00

3. 324, 00

300, 00

25

0683

Argıthanı Mah. Şehit Bekir Şenyiğit Cad. No: 1 Daire: A [ 296 Ada 18 Parsel ]

1

296

18

Kargir Dükkan

Dükkan

Aylık

157, 00

1. 884, 00

170, 00

26

0684

Argıthanı Mah. Şehit Bekir Şenyiğit Cad. No: 1 Daire: B [ 296 Ada 18 Parsel ]

1

296

18

Kargir Dükkan

Dükkan

Aylık

154, 00

1. 848, 00

167, 00

27

0685

Argıthanı Mah. Şehit Bekir Şenyiğit Cad. No: 1 Daire: C [ 296 Ada 18 Parsel ]

1

296

18

Kargir Dükkan

Dükkan

Aylık

152, 00

1. 824, 00

165, 00

28

0766

Argıthanı Mah. 121016. Sok. No: 34 Daire: 1 [ 408 Ada 1 Parsel ]

1

408

1

Arsa

Dükkan

Aylık

282, 00

3. 384, 00

305, 00

29

0005

Argıthanı Mah. 121016. Sok. No: 36 Kat: 1 Daire: A [ 409 Ada 1 Parsel ]

1

409

1

Avlulu Kerpiç Ev ve Müştemilatı

Dükkan

Aylık

139, 00

1. 668, 00

151, 00

30

0662

Argıthanı Mah. 121016. Sok. No: 36 Kat: 1 Daire: H [ 409 Ada 1 Parsel ]

1

409

1

Avlulu Kerpiç Ev ve Müştemilatı

Dükkan

Aylık

145, 00

1. 740, 00

157, 00

31

0657

Argıthanı Mah. 121016. Sok. No: 36 Kat: 1. Daire: C [ 409 Ada 1 Parsel ]

1

409

1

Avlulu Kerpiç Ev ve Müştemilatı

Dükkan

Aylık

145, 00

1. 740, 00

157, 00

32

0658

Argıthanı Mah. 121016. Sok. No: 36 Kat: 1. Daire: D [ 409 Ada 1 Parsel ]

1

409

1

Avlulu Kerpiç Ev ve Müştemilatı

Dükkan

Aylık

145, 00

1. 740, 00

157, 00

33

0665

Argıthanı Mah. 121016. Sok. No: 36 Kat: 2 Daire: 2 [ 409 Ada 1 Parsel ]

1

409

1

Avlulu Kerpiç Ev ve Müştemilatı

Büro

Aylık

145, 00

1. 740, 00

157, 00

34

0762

Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No: 13 Kat: 1 Daire: 8/C [ 424 Ada 1 Parsel ]

1

424

1

4 Katlı 1 İşyeri 3 Dükkan 8 Da

Dükkan

Aylık

142, 00

1. 704, 00

154, 00

35

0759

Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No: 13 Kat: 2 [ 424 Ada 1 Parsel ]

1

424

1

4 Katlı 1 İşyeri 3 Dükkan 8 Da

Büro

Aylık

95, 00

1. 140, 00

103, 00

36

0760

Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No: 13 Kat: 2 [ 424 Ada 1 Parsel ]

1

424

1

4 Katlı 1 İşyeri 3 Dükkan 8 Da

Santral Odası

Aylık

182, 00

2. 184, 00

197, 00

37

0761

Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No: 13 Kat: 2 [ 424 Ada 1 Parsel ]

1

424

1

4 Katlı 1 İşyeri 3 Dükkan 8 Da

Aylık

207, 00

2. 484, 00

224, 00

38

0758

Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No: 13 Kat: 2 Daire: 8 [ 424 Ada 1 Parsel ]

1

424

1

4 Katlı 1 İşyeri 3 Dükkan 8 Da

Dükkan

Aylık

152, 00

1. 824, 00

165, 00

39

0269

Avdan Mah. [ - Gümüşağılı Mevkii 106 Ada 1 Parsel ]

3. 669

106

1

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

201, 00

19, 00

40

0268

Avdan Mah. [ - Gümüşağılı Mevkii 107 Ada 1 Parsel ]

9. 812

107

1

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

536, 00

49, 00

41

0267

Avdan Mah. [ - Gümüşağılı Mevkii 108 Ada 1 Parsel ]

17. 707

108

1

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

966, 00

87, 00

42

0272

Avdan Mah. [ - Baloğlu Mevkii 135 Ada 24 Parsel ]

7. 296

135

24

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

398, 00

36, 00

43

0270

Avdan Mah. [ - Oyuktaş Mevkii 128 Ada 1 Parsel ]

12. 846

128

1

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

701, 00

64, 00

44

0271

Avdan Mah. [ - Oyuktaş Mevkii 216 Ada 1 Parsel ]

10. 886

216

1

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

594, 00

54, 00

45

0651

Balkı Mah. Doğanhisar Cad. No: 1 Daire: A [ - Köy İçi Mevkii 185 Ada 1 Parsel ]

1

185

1

Arsa

Kahvehane

Aylık

282, 00

3. 384, 00

305, 00

46

0652

Balkı Mah. Doğanhisar Cad. No: 1 Daire: B [ - Köy İçi Mevkii 185 Ada 1 Parsel ]

1

185

1

Arsa

Dükkan

Aylık

182, 00

2. 184, 00

197, 00

47

0045

Barakmuslu Mah. 121745. Sok. [ 153 Ada 1 Parsel ]

1

153

1

Kerpiç Köy Odası

Mesken

Aylık

77, 00

924, 00

84, 00

48

0054

Belekler Mah. 123802. Sok. No: 3 [ - Köy İçi Mevkii 101 Ada 5 Parsel ]

1

101

5

İki Katlı Kerpiç Ev ve Arsası

İmam Evi

Aylık

67, 00

804, 00

73, 00

49

0303

Belekler Mah. [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 8 Parsel ]

459

150

8

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

26, 00

3, 00

50

0811

Beykonak-Yeni Mah. Didiği Sultan Cad. No: 3 [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 1 Parsel ]

1

150

1

Belediye Hizmet Binası ve Lojmanları

Daire

Aylık

143, 00

1. 716, 00

155, 00

51

0059

Beykonak-Yeni Mah. Didiği Sultan Cad. No: 3 [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 1 Parsel ]

1

150

1

Belediye Hizmet Binası ve Lojmanları

Depo

Aylık

168, 00

2. 016, 00

182, 00

52

0589

Beykonak-Yeni Mah. Didiği Sultan Cad. No: 4a [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 1 Parsel ]

1

150

1

Belediye Hizmet Binası ve Lojmanları

Belediye Binası Kahvehane

Aylık

299, 00

3. 588, 00

323, 00

53

0878

Beykonak-Yeni Mah. Didiği Sultan Cad. No: 4c [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 1 Parsel ]

1

150

1

Belediye Hizmet Binası ve Lojmanları

Dükkan

Aylık

125, 00

1. 500, 00

135, 00

54

0594

Beykonak-Yeni Mah. Didiği Sultan Cad. No: 5 Daire: 1 [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 2 Parsel ]

1

150

2

Bina

Depo

Aylık

122, 00

1. 464, 00

132, 00

55

0598

Beykonak-Yeni Mah. Didiği Sultan Cad. No: 5 Daire: 5-6-7 [ - Köy İçi Mevkii 150 Ada 2 Parsel ]

1

150

2

Bina

Depo

Aylık

138, 00

1. 656, 00

150, 00

56

0592

Beykonak-Yeni Mah. Beykonak Cad. No: 8 [ - Köy İçi Mevkii 151 Ada 1 Parsel ]

1

151

1

Bina

Kantar

Aylık

134, 00

1. 608, 00

145, 00

57

0591

Beykonak-Tekke Mah. Osman Ertekin Cad. [ - Köy İçi Mevkii 254 Ada 4 Parsel ]

1

254

4

Bina

Boğa Damı

Yıllık

658, 00

60, 00

58

0319

Boğazkent Mah. [ - Kaldırım Mevkii 101 Ada 52 Parsel ]

2. 325

101

52

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

127, 00

12, 00

59

0323

Boğazkent Mah. [ - Karakaya Mevkii 109 Ada 77 Parsel ]

17. 000

109

77

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

927, 00

84, 00

60

0321

Boğazkent Mah. [ - Karakaya Mevkii 109 Ada 145 Parsel ]

11. 277

109

145

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

615, 00

56, 00

61

0325

Boğazkent Mah. [ - Köyönü Mevkii 177 Ada 1 Parsel ]

7. 200

177

1

Tarla

Tarla

Sulak

Yıllık

1. 151, 00

104, 00

62

0328

Bulcuk Mah. [ - Kavayeli Mevkii 0 Ada 105 Parsel ]

2. 400

0

105

Tarla

Tarla

Sulak

Yıllık

384, 00

35, 00

63

0331

Bulcuk Mah. [ - Kavayeli Mevkii 0 Ada 402 Parsel ]

1. 000

0

402

Tarla

Tarla

Sulak

Yıllık

160, 00

15, 00

64

0327

Bulcuk Mah. [ - Karaçalı Mevkii 0 Ada 3073 Parsel ]

22. 590

0

3073

Müfrez Tarla

Tarla

Sulak

Yıllık

3. 695, 00

333, 00

65

0332

Bulcuk Mah. [ - Koyak Mevkii 0 Ada 675 Parsel ]

17. 000

0

675

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

1. 267, 00

115, 00

66

0073

Büyükoba Mah. 121931. Sok. No: 25 [ - Köy İçi Mevkii 169 Ada 3 Parsel ]

1

169

3

Kantar Binası ve Arsası

Kantar

Aylık

250, 00

3. 000, 00

270, 00

67

0071

Büyükoba Mah. Büyükoba Cad. No: 8 Daire: 1 [ - Köy İçi Mevkii 189 Ada 4 Parsel ]

1

189

4

Bahçeli Karğir Dükkan

Kahvehane

Aylık

172, 00

2. 064, 00

186, 00

68

0602

Büyükoba Mah. Büyükoba Cad. No: 8 Daire: 2 [ - Köy İçi Mevkii 189 Ada 4 Parsel ]

1

189

4

Bahçeli Karğir Dükkan

Depo

Aylık

100, 00

1. 200, 00

108, 00

69

0603

Büyükoba Mah. Büyükoba Cad. No: 8 Daire: 3 [ - Köy İçi Mevkii 189 Ada 4 Parsel ]

1

189

4

Bahçeli Karğir Dükkan

Depo

Aylık

100, 00

1. 200, 00

108, 00

70

0604

Büyükoba Mah. Büyükoba Cad. No: 8 Daire: 4 [ - Köy İçi Mevkii 189 Ada 4 Parsel ]

1

189

4

Bahçeli Karğir Dükkan

Dükkan

Aylık

100, 00

1. 200, 00

108, 00

71

0605

Büyükoba Mah. Büyükoba Cad. No: 8 Daire: 5 [ - Köy İçi Mevkii 189 Ada 4 Parsel ]

1

189

4

Bahçeli Karğir Dükkan

Dükkan

Aylık

109, 00

1. 308, 00

118, 00

72

0336

Büyükoba Mah. [ - Köyönü Mevkii 223 Ada 3 Parsel ]

5. 074

223

3

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

277, 00

25, 00

73

0337

Büyükoba Mah. [ - Köyönü Mevkii 223 Ada 4 Parsel ]

7. 401

223

4

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

404, 00

37, 00

74

0338

Büyükoba Mah. [ - Başkuyu Yolu Mevkii 236 Ada 21 Parsel ]

48. 887

236

21

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

2. 665, 00

240, 00

75

0607

Büyükoba Mah. 121931. Sok. No: 12/1 [ - Köy İçi Mevkii 237 Ada 78 Parsel ]

1

237

78

Bina

Soğuk Hava Deposu

Aylık

132, 00

1. 584, 00

143, 00

76

0606

Büyükoba Mah. 121931. Sok. No: 18 [ - Köy İçi Mevkii 250 Ada 11 Parsel ]

1

250

11

Bina

Depo

Aylık

134, 00

1. 608, 00

145, 00

77

0339

Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 1 Ada 1 Parsel ]

21. 600

1

1

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

1. 178, 00

107, 00

78

0347

Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 5 Parsel ]

12. 342

2

5

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

673, 00

61, 00

79

0348

Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 6 Parsel ]

2. 054

2

6

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

113, 00

11, 00

80

0349

Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 7 Parsel ]

1. 069

2

7

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

59, 00

6, 00

81

0350

Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 8 Parsel ]

4. 002

2

8

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

219, 00

20, 00

82

0351

Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 9 Parsel ]

3. 149

2

9

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

172, 00

16, 00

83

0340

Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 10 Parsel ]

2. 714

2

10

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

149, 00

14, 00

84

0341

Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 11 Parsel ]

2. 535

2

11

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

139, 00

13, 00

85

0342

Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 12 Parsel ]

3. 272

2

12

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

179, 00

17, 00

86

0343

Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 13 Parsel ]

4. 401

2

13

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

241, 00

22, 00

87

0344

Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 14 Parsel ]

2. 842

2

14

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

156, 00

15, 00

88

0345

Camiatik Mah. [ - Yılanlı Burun Mevkii 2 Ada 15 Parsel ]

1. 811

2

15

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

99, 00

9, 00

89

0346

Camiatik Mah. [ 2 Ada 18 Parsel ]

4. 333

2

18

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

237, 00

22, 00

90

0199

Camiatik Mah. [ - Nane Mevkii 5 Ada 11-12-13-16-17-18 Parsel ]

6

5

11-12-13-16-17-18

Arsa

Sürücü Pist Alanı

Aylık

575, 00

6. 900, 00

621, 00

91

0822

Camiatik Mah. Atatürk Cad. No: 93 Daire: E-F [ - Otogar İçi Mevkii 21 Ada 9 Parsel ]

1

21

9

Bina

Dükkan

Aylık

152, 00

1. 824, 00

165, 00

92

0823

Camiatik Mah. Atatürk Cad. No: 93 Daire: G [ - Otogar İçi Mevkii 21 Ada 9 Parsel ]

1

21

9

Bina

Dükkan

Aylık

272, 00

3. 264, 00

294, 00

93

0819

Camiatik Mah. 114900. Sok. No: 17 Kat: 1 Daire: 1 [ - Kantar Yolu Mevkii 49 Ada 4 Parsel ]

1

49

4

Arsa (Bina)

Büro

Aylık

803, 00

9. 636, 00

868, 00

94

0820

Camiatik Mah. 114900. Sok. No: 17 Kat: 2 Daire: 2 [ - Kantar Yolu Mevkii 49 Ada 4 Parsel ]

1

49

4

Arsa (Bina)

Öğretmen Evi

Aylık

643, 00

7. 716, 00

695, 00

95

0081

Camiatik Mah. 114900. Sok. No: 19 [ - Konya Yolu Mevkii 50 Ada 2 Parsel ]

1

50

2

Kargir Dükkan

Dükkan

Aylık

1. 588, 00

19. 056, 00

1. 716, 00

96

0082

Camiatik Mah. 114902. Sok. No: 4 [ - Konya Yolu Mevkii 50 Ada 3 Parsel ]

1

50

3

Kargir Dükkan

Dükkan

Aylık

463, 00

5. 556, 00

501, 00

97

0085

Camiatik Mah. 114902. Sok. No: 10 [ - Konya Yolu Mevkii 50 Ada 6 Parsel ]

1

50

6

Kargir Dükkan

Dükkan

Aylık

525, 00

6. 300, 00

567, 00

98

1094

Camiatik Mah. [ - İstasyon Mevkii 623 Ada 20 Parsel ]

1

623

20

Arsa

Yedi Emin

Aylık

1. 088, 00

13. 056, 00

1. 176, 00

99

0204

Camiatik Mah. 5. Blok Daire: 4 Nolu Büfe [ - Sanayi Sitesi Mevkii ]

1

Bina

Büfe

Aylık

588, 00

7. 056, 00

636, 00

100

0203

Camiatik Mah. Ek Blok No: 1 [ - Sanayi Sitesi Mevkii ]

1

Bina

Büfe

Aylık

580, 00

6. 960, 00

627, 00

101

0879

Camiatik Mah. Kemal Türeli Cad. 114934. Sok. No: 45 [ - Sanayi Sitesi Mevkii ]

1

Bina

Büfe

Aylık

807, 00

9. 684, 00

872, 00

102

0206

Camiatik Mah. Pazar Yeri Sanayi Cıkışındaki Köfteci Apt. No: 6 [ - SANAYİ SİTESİ Mevkii ]

1

Bina

Büfe

Aylık

518, 00

6. 216, 00

560, 00

103

0353

Çatak Mah. [ - Köyiçi Mevkii 114 Ada 20 Parsel ]

3. 065

114

20

Tarla

Tarla

Sulak

Yıllık

491, 00

45, 00

104

0354

Çatak Mah. [ - Tek Mezar Mevkii 117 Ada 39 Parsel ]

3. 892

117

39

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

213, 00

20, 00

105

1143

Çatak Mah. Çatak Cad. No: 13b [ - Köyiçi Mevkii 123 Ada 28 Parsel ]

1

123

28

Kağir Sellektör Binası ve Arsa

Depo

Aylık

67, 00

804, 00

73, 00

106

0355

Çatak Mah. [ - Kurtalanı Mevkii 138 Ada 10 Parsel ]

2. 343

138

10

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

129, 00

12, 00

107

0356

Çatak Mah. [ - Tophacı Mevkii 147 Ada 198 Parsel ]

18. 567

147

198

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

1. 013, 00

92, 00

108

0357

Çatak Mah. [ - Yardere Mevkii 153 Ada 5 Parsel ]

1. 315

153

5

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

72, 00

7, 00

109

0358

Çavuşçu Mah. [ - Enseyüz Mevkii 0 Ada 2472 Parsel ]

10. 000

0

2472

Tarla

Tarla

Sulak

Yıllık

1. 599, 00

144, 00

110

0364

Çavuşçu Mah. [ 170 Ada 2 Parsel ]

20. 013

170

2

Tarla

Tarla

Sulak

Yıllık

2. 940, 00

265, 00

111

0107

Çavuşçu Mah. Musa Altın Cad. Eski Belediye Binası Apt. No: 2 Daire: 2a [ - Köy İçi Mevkii 239 Ada 8 Parsel ]

1

239

8

Avlulu Kerpiç Ev

Kahvehane

Aylık

444, 00

5. 328, 00

480, 00

112

0885

Çavuşçu Mah. 120357 Sok. No: 3 Kat: Zemin [ 265 Ada 1 Parsel ]

1

265

1

Fırın

Etli Ekmek Fırını

Aylık

158, 00

1. 896, 00

171, 00

113

0901

Çavuşçu Mah. 120356 Sok. No: 2 Kat: 1 Daire: 2-2 [ 266 Ada 1 Parsel ]

1

266

1

İşyeri

İşyeri

Aylık

158, 00

1. 896, 00

171, 00

114

0902

Çavuşçu Mah. 120356 Sok. No: 2 Kat: 1 Daire: 2-3 [ 266 Ada 1 Parsel ]

1

266

1

İşyeri

İşyeri

Aylık

158, 00

1. 896, 00

171, 00

115

0903

Çavuşçu Mah. 120356 Sok. No: 2 Kat: 1 Daire: 2-4 [ 266 Ada 1 Parsel ]

1

266

1

İşyeri

İşyeri

Aylık

158, 00

1. 896, 00

171, 00

116

0904

Çavuşçu Mah. 120356 Sok. No: 2 Kat: 1 Daire: 2-5 [ 266 Ada 1 Parsel ]

1

266

1

İşyeri

İşyeri

Aylık

158, 00

1. 896, 00

171, 00

117

0905

Çavuşçu Mah. 120356 Sok. No: 2 Kat: 1 Daire: 2-6 [ 266 Ada 1 Parsel ]

1

266

1

İşyeri

İşyeri

Aylık

158, 00

1. 896, 00

171, 00

118

0906

Çavuşçu Mah. 120356 Sok. No: 2 Kat: 1 Daire: 2-7 [ 266 Ada 1 Parsel ]

1

266

1

İşyeri

İşyeri

Aylık

158, 00

1. 896, 00

171, 00

119

0369

Çavuşçu Mah. [ - Köycivarı Mevkii 282 Ada 13 Parsel ]

556

282

13

Tarla

Tarla

Sulak

Yıllık

90, 00

9, 00

120

0370

Çavuşçu Mah. [ - Köycivarı Mevkii 282 Ada 16 Parsel ]

487

282

16

Tarla

Tarla

Sulak

Yıllık

79, 00

8, 00

121

0705

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 17 Daire: A [ - Çarşı İçi Mevkii 149 Ada 16 Parsel ]

1

149

16

Otel

Dükkan

Aylık

189, 00

2. 268, 00

205, 00

122

0706

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 17 Daire: B [ - Çarşı İçi Mevkii 149 Ada 16 Parsel ]

1

149

16

Otel

Dükkan

Aylık

189, 00

2. 268, 00

205, 00

123

0707

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 17 Daire: C [ - Çarşı İçi Mevkii 149 Ada 16 Parsel ]

1

149

16

Otel

Dükkan

Aylık

189, 00

2. 268, 00

205, 00

124

0708

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 17 Daire: D [ - Çarşı İçi Mevkii 149 Ada 16 Parsel ]

1

149

16

Otel

Dükkan

Aylık

189, 00

2. 268, 00

205, 00

125

0709

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 17 Daire: E [ - Çarşı İçi Mevkii 149 Ada 16 Parsel ]

1

149

16

Otel

Dükkan

Aylık

189, 00

2. 268, 00

205, 00

126

0699

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 2 Daire: A [ - Arkaltı Mevkii 151 Ada 1 Parsel ]

1

151

1

Hizmet Binası, Dükkan, Kantar ve Garaj

PTT Hizmet Yeri

Aylık

128, 00

1. 536, 00

139, 00

127

0698

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 2 Daire: B [ - Arkaltı Mevkii 151 Ada 1 Parsel ]

1

151

1

Hizmet Binası, Dükkan, Kantar ve Garaj

Dükkan

Aylık

189, 00

2. 268, 00

205, 00

128

0028

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 2 Daire: C [ - Arkaltı Mevkii 151 Ada 1 Parsel ]

1

151

1

Hizmet Binası, Dükkan, Kantar ve Garaj

İşyeri

Aylık

482, 00

5. 784, 00

521, 00

129

0701

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 3 Daire: A [ - Arkaltı Mevkii 151 Ada 1 Parsel ]

1

151

1

Hizmet Binası, Dükkan, Kantar ve Garaj

Dükkan

Aylık

189, 00

2. 268, 00

205, 00

130

0702

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. No: 3 Daire: B [ - Arkaltı Mevkii 151 Ada 1 Parsel ]

1

151

1

Hizmet Binası, Dükkan, Kantar ve Garaj

Santral Odası

Aylık

73, 00

876, 00

79, 00

131

0752

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 111 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]

1

151

2

Bina

Depo

Aylık

147, 00

1. 764, 00

159, 00

132

0726

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: 1 Daire: 203 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]

1

151

2

Bina

Büro

Aylık

67, 00

804, 00

73, 00

133

0727

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: 1 Daire: Güney Cephe Komple [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]

1

151

2

Bina

Tekstil Atölyesi

Aylık

213, 00

2. 556, 00

231, 00

134

0721

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Bodrum Daire: 4/G [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]

1

151

2

Bina

Depo

Aylık

73, 00

876, 00

79, 00

135

0730

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Bodrum Daire: 4/I [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]

1

151

2

Bina

Dükkan

Aylık

163, 00

1. 956, 00

177, 00

136

0723

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Bodrum Daire: 4/J [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]

1

151

2

Bina

Depo

Aylık

72, 00

864, 00

78, 00

137

0724

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Bodrum Daire: 4/K [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]

1

151

2

Bina

Dükkan

Aylık

104, 00

1. 248, 00

113, 00

138

0725

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Bodrum Daire: 4/L [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]

1

151

2

Bina

Depo

Aylık

78, 00

936, 00

85, 00

139

0722

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Bodrum Daire: 4/N [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]

1

151

2

Bina

Depo

Aylık

79, 00

948, 00

86, 00

140

0716

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 102 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]

1

151

2

Bina

Büro

Aylık

85, 00

1. 020, 00

92, 00

141

0719

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 103 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]

1

151

2

Bina

Büro

Aylık

85, 00

1. 020, 00

92, 00

142

0718

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 104 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]

1

151

2

Bina

Depo

Aylık

80, 00

960, 00

87, 00

143

0712

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 106 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]

1

151

2

Bina

Dükkan

Aylık

122, 00

1. 464, 00

132, 00

144

0713

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 108 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]

1

151

2

Bina

Dükkan

Aylık

122, 00

1. 464, 00

132, 00

145

0714

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 109 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]

1

151

2

Bina

Dükkan

Aylık

122, 00

1. 464, 00

132, 00

146

0715

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 110 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]

1

151

2

Bina

Depo

Aylık

133, 00

1. 596, 00

144, 00

147

0728

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 117 [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]

1

151

2

Bina

Depo

Aylık

122, 00

1. 464, 00

132, 00

148

0753

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 4/A [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]

1

151

2

Bina

Dükkan

Aylık

357, 00

4. 284, 00

386, 00

149

0877

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 4/B-C-D [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]

3

151

2

Bina

Büro

Aylık

788, 00

9. 456, 00

852, 00

150

1061

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No: 4 Kat: Zemin Daire: 4/D [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ]

1

151

2

Bina

Büro

Aylık

313, 00

3. 756, 00

339, 00

151

0027

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. Çiğil Cad. No: 54 Daire: 1 [ - Hükümet Cad. Mevkii 195 Ada 17 Parsel ]

1

195

17

Bina

Lojman

Aylık

282, 00

3. 384, 00

305, 00

152

0710

Aşağıçiğil-Hacıali Mah. Çiğil Cad. No: 54 Daire: 2 [ - Hükümet Cad. Mevkii 195 Ada 17 Parsel ]

1

195

17

Bina

Lojman

Aylık

257, 00

3. 084, 00

278, 00

153

0379

Çobankaya Mah. [ - Baloğlu Mevkii 112 Ada 7 Parsel ]

3. 496

112

7

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

191, 00

18, 00

154

0380

Çobankaya Mah. [ - Baloğlu Mevkii 146 Ada 16 Parsel ]

42. 615

146

16

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

2. 323, 00

210, 00

155

0375

Çobankaya Mah. [ - Gavurdağı Mevkii 157 Ada 29 Parsel ]

7. 968

157

29

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

435, 00

40, 00

156

0376

Çobankaya Mah. [ - Gavurdağı Mevkii 157 Ada 39 Parsel ]

15. 942

157

39

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

869, 00

79, 00

157

0374

Çobankaya Mah. [ - Gavurdağı Mevkii 160 Ada 10 Parsel ]

14. 215

160

10

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

775, 00

70, 00

158

0377

Çobankaya Mah. [ - Gavurdağı Mevkii 160 Ada 26 Parsel ]

8. 350

160

26

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

456, 00

42, 00

159

0613

Çobankaya Mah. Çobankaya Sok. No: 16 Daire: 2 [ - Köy İçi Mevkii 200 Ada 6 Parsel ]

1

200

6

Bina

Ev

Aylık

73, 00

876, 00

79, 00

160

0614

Çobankaya Mah. 122075. Sok. No: 4 [ - Köy İçi Mevkii 200 Ada 8 Parsel ]

1

200

8

Bina

Telefon Santrali

Aylık

70, 00

840, 00

76, 00

161

0384

Çobankaya Mah. [ - Kızılyol Mevkii 245 Ada 77 Parsel ]

12. 200

245

77

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

665, 00

60, 00

162

0387

Çömlekçi Mah. [ - Karadağ Mevkii 101 Ada 130 Parsel ]

27. 349

101

130

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

1. 491, 00

135, 00

163

0386

Çömlekçi Mah. [ - Karadağ Mevkii 101 Ada 131 Parsel ]

26. 937

101

131

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

1. 469, 00

133, 00

164

0385

Çömlekçi Mah. [ - Doğanlı Mevkii 114 Ada 86 Parsel ]

19. 835

114

86

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

1. 081, 00

98, 00

165

0117

Çömlekçi Mah. 122128, Sok. [ - Köy İçi Mevkii 172 Ada 1 Parsel ]

1

172

1

Kerpiç Ev

Boğa Damı

Aylık

72, 00

864, 00

78, 00

166

0388

Dere Mah. [ - Gökpınar Mevkii 102 Ada 139 Parsel ]

79. 696

102

139

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

4. 344, 00

391, 00

167

0121

Düğer Mah. 122262. Sok. No: 14 [ - Köy İçi Mevkii 187 Ada 5 Parsel ]

1

187

5

Bına

Ev

Aylık

72, 00

864, 00

78, 00

168

0158

Ilıca Mah. 115828. Sok. No: 4 Daire: 20 [ - Kaplıca Civarı Mevkii 976 Ada 1 Parsel ]

1

976

1

Kafe

Kafe

Aylık

410, 00

4. 920, 00

443, 00

169

0160

Ilıca Mah. 115828. Sok. No: 4 Kat: Zemin Daire: 19 [ - Kaplıca Civarı Mevkii 976 Ada 1 Parsel ]

1

976

1

Mağaza

İşyeri

Aylık

403, 00

4. 836, 00

436, 00

170

0859

Ilıca Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 9 [ ]

1

Bina

Büfe

Aylık

519, 00

6. 228, 00

561, 00

171

0130

Geçit Mah. Geçitköy Cad. No: 20 [ - Köy İçi Mevkii 166 Ada 8 Parsel ]

1

166

8

İki Katlı Kargir Ev

İmam Evi

Aylık

82, 00

984, 00

89, 00

172

0620

Gedikören Mah. Gedikören Cad. No: 34 Daire: 1 [ - Köycivarı Mevkii 106 Ada 3 Parsel ]

1

106

3

Bina

Depo

Aylık

132, 00

1. 584, 00

143, 00

173

0135

Gökbudak Mah. 123936 Sok. No: 2 [ - Köy İçi Mevkii 123 Ada 14 Parsel ]

1

123

14

Kargir Köy Konağı ve Bahçesi

Kahvehane

Aylık

132, 00

1. 584, 00

143, 00

174

0405

Gökbudak Mah. [ - Ayazma Mevkii 138 Ada 60 Parsel ]

889

138

60

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

49, 00

5, 00

175

0407

Gökbudak Mah. [ - Köyiçi Mevkii 151 Ada 6 Parsel ]

6. 854

151

6

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

374, 00

34, 00

176

0408

Gökbudak Mah. [ - Eski Mezarlık Mevkii 153 Ada 1 Parsel ]

831

153

1

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

46, 00

5, 00

177

0409

Gökbudak Mah. [ - Kocapelit Mevkii 154 Ada 92 Parsel ]

1. 633

154

92

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

89, 00

9, 00

178

0410

Gökbudak Mah. [ - Sorkunların Ardı Mevkii 157 Ada 47 Parsel ]

5. 175

157

47

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

283, 00

26, 00

179

0411

Gökbudak Mah. [ - Sorkunların Ardı Mevkii 157 Ada 54 Parsel ]

1. 610

157

54

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

89, 00

9, 00

180

0412

Gökbudak Mah. [ - Sorkunların Ardı Mevkii 157 Ada 82 Parsel ]

1. 376

157

82

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

76, 00

7, 00

181

0413

Gökbudak Mah. [ - Sorkunların Ardı Mevkii 157 Ada 90 Parsel ]

2. 524

157

90

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

138, 00

13, 00

182

0415

Gökbudak Mah. [ - Akyolardı Mevkii 165 Ada 10 Parsel ]

11. 854

165

10

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

646, 00

59, 00

183

0143

Gökçeyurt-Özlem Mah. 120623. Sok. Cami Lojmanı Apt. No: 7 [ - Köy İçi Mevkii 120 Ada 3 Parsel ]

1

120

3

Bahçeli İki Katlı Kerpiç Ev

Cami Evi

Aylık

107, 00

1. 284, 00

116, 00

184

0423

Gökçeyurt-Özlem Mah. [ - Yüruçan Mevkii 183 Ada 3 Parsel ]

10. 218

183

3

Tarla

Tarla

Sulak

Yıllık

1. 634, 00

148, 00

185

0875

Gökçeyurt-Özlem Mah. [ - Elmalı Mevkii 183 Ada 4 Parsel ]

22. 804

183

4

Tarla

Tarla

Sulak

Yıllık

3. 646, 00

329, 00

186

0417

Gökçeyurt-Gümüş Mah. [ - Sırtyer Mevkii 272 Ada 25 Parsel ]

1. 415

272

25

Tarla

Tarla

Sulak

Yıllık

227, 00

21, 00

187

0626

Gölyaka Mah. Gölyaka Cad. No: 5 Daire: 2 [ - Köyici Mevkii 184 Ada 1 Parsel ]

1

184

1

Kerpiç Köy Odası

Kahvehane

Aylık

85, 00

1. 020, 00

92, 00

188

0427

Göstere Mah. [ - Geriz Mevkii 221 Ada 23 Parsel ]

21. 400

221

23

Tarla

Tarla

Sulak

Yıllık

3. 421, 00

308, 00

189

0428

Güneypınar Mah. [ - Köyiçi Mevkii 113 Ada 7 Parsel ]

9. 320

113

7

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

508, 00

46, 00

190

0429

Güneypınar Mah. [ - Karataş Mevkii 126 Ada 117 Parsel ]

1. 330

126

117

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

73, 00

7, 00

191

0430

Güneypınar Mah. [ - Karataş Mevkii 126 Ada 217 Parsel ]

2. 141

126

217

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

118, 00

11, 00

192

0432

Güneypınar Mah. [ - Alatepe Mevkii 130 Ada 42 Parsel ]

1. 994

130

42

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

109, 00

10, 00

193

0149

Güneypınar Mah. 122595. Sok. No: 7 [ - Gökdere Mevkii 133 Ada 19 Parsel ]

1

133

19

Kagir Ev ve Arsası

İmam Evi

Aylık

72, 00

864, 00

78, 00

194

0435

Harmanyazı Mah. [ - Göstere Yolu Mevkii 138 Ada 11 Parsel ]

3. 086

138

11

Tarla

Tarla

Sulak

Yıllık

494, 00

45, 00

195

0437

Harmanyazı Mah. [ - Araçay Mevkii 139 Ada 195 Parsel ]

493

139

195

Tarla

Tarla

Sulak

Yıllık

80, 00

8, 00

196

0439

Harmanyazı Mah. [ - Geçityolu Mevkii 143 Ada 1 Parsel ]

322

143

1

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

19, 00

2, 00

197

0152

Harmanyazı Mah. Harmanyazı Cad. No: 26 [ - Köy İçi Mevkii 183 Ada 3 Parsel ]

1

183

3

Kerpiç İmam Evi

İmam Evi

Aylık

72, 00

864, 00

78, 00

198

0441

Ilıca Mah. [ - Bayat Mevkii 261 Ada 22 Parsel ]

6. 352

261

22

Tarla

Tarla

Sulak

Yıllık

1. 016, 00

92, 00

199

0834

Ilıca Mah. İnönü Cad. Olimpik Havuz Apt. No: 50 Daire: 1 [ - Kaplıca Civarı Mevkii 268 Ada 8 Parsel ]

1

268

8

Arsa

Bayan Kuaförü

Aylık

763, 00

9. 156, 00

825, 00

200

0862

Ilıca Mah. [ - Kaplıca Mevkii 877 Ada 29 Parsel ]

1

877

29

Kese - Masaj

Kese - Masaj Yeri

Aylık

8. 713, 00

104. 556, 00

9. 411, 00

201

0850

Ilıca Mah. İnönü Cad. B Blok No: 43 Daire: 4 [ - Kaplıca Mevkii 877 Ada 29 Parsel ]

1

877

29

Bina

Dükkan

Aylık

700, 00

8. 400, 00

756, 00

202

0855

Ilıca Mah. İnönü Cad. B Blok No: 43 Daire: 13 [ - Kaplıca Mevkii 877 Ada 29 Parsel ]

1

877

29

Bina

Dükkan

Aylık

744, 00

8. 928, 00

804, 00

203

0449

İhsaniye Mah. [ - Başaralı Mevkii 0 Ada 2038 Parsel ]

4. 550

0

2038

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

249, 00

23, 00

204

0450

İhsaniye Mah. [ - Şahmerenözü Mevkii 0 Ada 2040 Parsel ]

12. 300

0

2040

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

671, 00

61, 00

205

0443

İhsaniye Mah. [ - Ilgın Yolları Mevkii 0 Ada 105 Parsel ]

13. 500

0

105

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

736, 00

67, 00

206

0451

İhsaniye Mah. [ - Acısu Mevkii 0 Ada 320 Parsel ]

16. 400

0

320

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

894, 00

81, 00

207

0442

İhsaniye Mah. [ - Çöl Mevkii 0 Ada 1008 Parsel ]

28. 850

0

1008

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

1. 573, 00

142, 00

208

0445

İhsaniye Mah. [ - Karasevinçyolu Mevkii 0 Ada 1617 Parsel ]

16. 900

0

1617

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

922, 00

83, 00

209

0446

İhsaniye Mah. [ - Karasevinçyolu Mevkii 0 Ada 1635 Parsel ]

103. 500

0

1635

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

5. 641, 00

508, 00

210

0447

İhsaniye Mah. [ - Karasevinçyolu Mevkii 0 Ada 1636 Parsel ]

24. 200

0

1636

Tarla

Tarla

Kurak

Yıllık

1. 319, 00

119, 00

211

0459

Kale Mah. [ - Susuz Mevkii 134 Ada 47 Parsel ]

58. 160

134

47

Tarla