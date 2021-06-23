Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı - Son Dakika

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

Belediyemize ait 82 adet gayrimenkulün satılması, 2886 sayılı D. İ. K. 'nun 45. ve 46. maddelerine göre açık artırma yöntemiyle 07. 07. 2021 Çarşamba günü saat 10. 00'da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 07. 07. 2021 - 10. 00 - Belediye Meclis Toplantı Salonu

İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 14. 07. 2021 Çarşamba günü aynı yerde saat 10. 00'da satış işlemi gerçekleştirilecektir.

İhaleye ait şartname, Ilgın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde mesai içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girmek isteyenler 100, 00-TL karşılığında ihale şartnamesini alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyeceklerdir.

SATILACAK GAYRİMENKULLER

Sıra No

GM Kodu

Gayr-ı Menkulün Adresi/Mevkii

Gayri Menkulün Miktarı (m2)

Gayri Menkulün Adası

Gayri Menkulün Parseli

Gayri Menkulün Cinsi

Açıklama

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

1008

Argıthanı

480

127

6

Arsa

30. 000, 00

900, 00

2

1009

Argıthanı

480

127

7

Arsa

30. 000, 00

900, 00

3

1010

Argıthanı

353

178

7

Arsa

30. 000, 00

900, 00

4

1011

Argıthanı

558

183

9

Arsa

30. 500, 00

915, 00

5

1013

Argıthanı

570

203

6

Arsa

38. 000, 00

1. 140, 00

6

1014

Argıthanı

554

203

7

Arsa

38. 000, 00

1. 140, 00

7

1012

Argıthanı

450

203

10

Arsa

37. 500, 00

1. 125, 00

8

0011

Argıthanı

35

204

3

Kargir Bir Katlı Bina

37. 000, 00

1. 110, 00

9

0012

Argıthanı

35

204

4

Kargir Bir Katlı Bina

37. 000, 00

1. 110, 00

10

0013

Argıthanı

35

204

5

Kargir Bir Katlı Bina

37. 000, 00

1. 110, 00

11

0014

Argıthanı

35

204

7

Kargir Bir Katlı Bina

37. 000, 00

1. 110, 00

12

0015

Argıthanı

35

204

8

Kargir Bir Katlı Bina

37. 000, 00

1. 110, 00

13

0016

Argıthanı

36

204

9

Kargir Bir Katlı Bina

37. 000, 00

1. 110, 00

14

0009

Argıthanı

35

204

11

Kargir Bir Katlı Bina

37. 000, 00

1. 110, 00

15

0010

Argıthanı

35

204

13

Kargir Bir Katlı Bina

47. 500, 00

1. 425, 00

16

1072

Argıthanı

562

333

8

Arsa

38. 000, 00

1. 140, 00

17

0917

Argıthanı

319

110

11

Arsa

36. 250, 00

1. 088, 00

18

0992

Argıthanı - Kabristanarkası

411

327

17

Müfrez Arsa

43. 750, 00

1. 313, 00

19

0241

Argıthanı - Karaçalı

1. 200

0

11398

Tarla

Sulak

11. 280, 00

339, 00

20

0253

Argıthanı - Mezararkası

486

393

1

Tarla

Sulak

36. 681, 00

1. 101, 00

21

1003

Behlülbey - Çayırkuyu

483

817

173

Arsa

237. 500, 00

7. 125, 00

22

0325

Boğazkent - Köyönü

7. 200

177

1

Tarla

Sulak

50. 000, 00

1. 500, 00

23

0074

Büyükoba Köy İçi

327

116

5

Kerpiç Ahır ve Bahçesi

35. 000, 00

1. 050, 00

24

0346

Camiatik

4. 333

2

18

Tarla

Kurak

39. 032, 00

1. 171, 00

25

0636

Çavuşçu - Küçükhüyük

955

0

3559

Müfrez Arsa

43. 750, 00

1. 313, 00

26

1027

Çavuşçu - Küçükhüyük

934

0

3562

Müfrez Arsa

43. 750, 00

1. 313, 00

27

1028

Çavuşçu - Küçükhüyük

852

0

3672

Müfrez Arsa

51. 250, 00

1. 538, 00

28

1029

Çavuşçu - Küçükhüyük

857

0

3676

Müfrez Arsa

51. 250, 00

1. 538, 00

29

1030

Çavuşçu - Küçükhüyük

891

0

3677

Müfrez Arsa

43. 750, 00

1. 313, 00

30

1032

Çavuşçu - Küçükhüyük

858

0

3682

Müfrez Arsa

43. 750, 00

1. 313, 00

31

1034

Çavuşçu - Küçükhüyük

697

0

3696

Müfrez Arsa

43. 750, 00

1. 313, 00

32

1035

Çavuşçu - Küçükhüyük

730

0

3702

Müfrez Arsa

43. 750, 00

1. 313, 00

33

1036

Çavuşçu - Küçükhüyük

864

0

3706

Müfrez Arsa

43. 750, 00

1. 313, 00

34

0358

Çavuşçu Enseyüz

10. 000

0

2472

Tarla

Sulak

82. 000, 00

2. 460, 00

35

0359

Çavuşçu Enseyüz

11. 550

0

2473

Tarla

Sulak

87. 370, 00

2. 622, 00

36

0360

Çavuşçu Enseyüz

22. 650

0

2474

Tarla

Sulak

175. 430, 00

5. 263, 00

37

0362

Çavuşçu Enseyüz

10. 000

0

2476

Tarla

Sulak

79. 000, 00

2. 370, 00

38

0370

Çavuşçu Köycivarı

487

282

16

Tarla

Sulak

5. 083, 00

153, 00

39

0378

Çobankaya - Bağ Tepesi

17. 326

157

25

Tarla

Kurak

28. 531, 00

856, 00

40

0381

Çobankaya - Baloğlu

8. 611

146

20

Tarla

Kurak

14. 245, 00

428, 00

41

0374

Çobankaya - Gavurdağı

14. 215

160

10

Tarla

Kurak

24. 886, 00

747, 00

42

0377

Çobankaya - Gavurdağı

8. 350

160

26

Tarla

Kurak

15. 940, 00

479, 00

43

0373

Çobankaya - Gavurdağı

12. 913

160

54

Tarla

Kurak

22. 166, 00

665, 00

44

0384

Çobankaya - Kızılyol

11. 765

245

77

Tarla

Kurak

27. 107, 00

814, 00

45

0416

Gökbudak - Köyiçi

10. 746

174

25

Tarla

Kurak

19. 093, 00

573, 00

46

0405

Gökbudak Ayazma

889

138

60

Tarla

Kurak

2. 845, 00

86, 00

47

0139

Gökçeyurt Gümüş - Kümbet

5. 318

278

7

Dört Katlı Kagir Bina

122. 500, 00

3. 675, 00

48

1071

Gökçeyurt Gümüş - Yarıufacık

1. 747

288

5

Arsa

21. 250, 00

638, 00

49

0419

Gökçeyurt Gümüş - Yarıufacık

3. 241

288

6

Tarla

Kurak

21. 021, 00

631, 00

50

0474

Kapaklı

3. 634

169

18

Tarla

Sulak

20. 990, 00

630, 00

51

0465

Kapaklı - Tokmak

16. 900

108

78

Tarla

Kurak

58. 700, 00

1. 761, 00

52

0464

Kapaklı - Aşağı Ekinlik

4. 002

108

35

Tarla

Kurak

16. 002, 00

481, 00

53

0162

Kapaklı - Köy İçi

255

123

23

Bahçeli Kerpiç Ev ve Müştemilatı

31. 500, 00

945, 00

54

1045

Kapaklı - Köyiçi

113

148

1

Arsa

1. 500, 00

45, 00

55

0994

Kapaklı - Köyönü

2. 999

104

122

Bahçe

Sulak

51. 199, 00

1. 536, 00

56

0471

Kapaklı - Ören Yerleri

12. 232

145

88

Tarla

Kurak

50. 036, 00

1. 502, 00

57

0472

Kapaklı - Ören Yerleri

41. 219

147

20

Tarla

Kurak

59. 732, 00

1. 792, 00

58

0466

Kapaklı - Tokmak

5. 809

110

1

Tarla

Kurak

24. 086, 00

723, 00

59

0916

Karaköy Köy İçi

1. 023

1

8

Arsa

49. 000, 00

1. 470, 00

60

0494

Mecidiye

16. 000

112

52

Tarla

Kurak

43. 800, 00

1. 314, 00

61

0493

Mecidiye - Ilgın Yolu

9. 200

112

21

Tarla

Kurak

27. 160, 00

815, 00

62

1046

Orhaniye

1. 068

111

1

Arsa

45. 000, 00

1. 350, 00

63

1047

Orhaniye

1. 069

111

2

Arsa

45. 000, 00

1. 350, 00

64

1048

Orhaniye

1. 064

111

6

Arsa

45. 000, 00

1. 350, 00

65

1049

Orhaniye

1. 073

112

8

Arsa

45. 000, 00

1. 350, 00

66

1050

Orhaniye

1. 068

117

1

Arsa

45. 000, 00

1. 350, 00

67

0502

Sadık - Bedeş

1. 033

130

1

Müfrez Tarla

Sulak

10. 671, 00

321, 00

68

0503

Sadık - Karaciğer

5. 387

152

10

Tarla

Sulak

58. 330, 00

1. 750, 00

69

1064

Sadık - Cebeci

458

174

1

Tarla

Sulak

4. 699, 00

141, 00

70

0226

Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 2

46

135

1

Dükkan

48. 750, 00

1. 463, 00

71

0227

Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 3

44

135

1

Dükkan

48. 750, 00

1. 463, 00

72

0228

Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 4

92

135

1

Dükkan

77. 500, 00

2. 325, 00

73

0229

Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 5

46

135

1

Dükkan

41. 250, 00

1. 238, 00

74

0230

Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 6

45

135

1

Dükkan

41. 250, 00

1. 238, 00

75

0231

Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 7

45

135

1

Dükkan

41. 250, 00

1. 238, 00

76

0232

Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 8

92

135

1

Dükkan

77. 500, 00

2. 325, 00

77

0233

Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 9

59

135

1

Dükkan

49. 250, 00

1. 478, 00

78

0225

Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 10

22

135

1

Dükkan

32. 500, 00

975, 00

79

0222

Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 11

22

135

1

Dükkan

32. 500, 00

975, 00

80

0223

Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 13

44

135

1

Dükkan

48. 750, 00

1. 463, 00

81

0224

Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 14

92

135

1

Dükkan

56. 250, 00

1. 688, 00

82

0221

Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 16

22

135

1

Dükkan

32. 500, 00

975, 00

İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

İhaleye katılabilmek için isteklinin Ilgın Belediyesi birimlerine borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı alması gerekmektedir. Şahıslarda TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, Tüzel kişilerde imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi, İhaleye girmek isteyenler 100, 00-TL karşılığında ihale dokümanı/şartname alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyecektir. Tebligata yarar ikametgah ilmühaberi.