Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı - Son Dakika

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
Belediyemize ait 82 adet gayrimenkulün satılması, 2886 sayılı D. İ. K. 'nun 45. ve 46. maddelerine göre açık artırma yöntemiyle 07. 07. 2021 Çarşamba günü saat 10. 00'da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.
İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 07. 07. 2021 - 10. 00 - Belediye Meclis Toplantı Salonu
İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 14. 07. 2021 Çarşamba günü aynı yerde saat 10. 00'da satış işlemi gerçekleştirilecektir.
İhaleye ait şartname, Ilgın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde mesai içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girmek isteyenler 100, 00-TL karşılığında ihale şartnamesini alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyeceklerdir.
SATILACAK GAYRİMENKULLER
Sıra No
GM Kodu
Gayr-ı Menkulün Adresi/Mevkii
Gayri Menkulün Miktarı (m2)
Gayri Menkulün Adası
Gayri Menkulün Parseli
Gayri Menkulün Cinsi
Açıklama
Muhammen Bedel
Geçici Teminat
1
1008
Argıthanı
480
127
6
Arsa
30. 000, 00
900, 00
2
1009
Argıthanı
480
127
7
Arsa
30. 000, 00
900, 00
3
1010
Argıthanı
353
178
7
Arsa
30. 000, 00
900, 00
4
1011
Argıthanı
558
183
9
Arsa
30. 500, 00
915, 00
5
1013
Argıthanı
570
203
6
Arsa
38. 000, 00
1. 140, 00
6
1014
Argıthanı
554
203
7
Arsa
38. 000, 00
1. 140, 00
7
1012
Argıthanı
450
203
10
Arsa
37. 500, 00
1. 125, 00
8
0011
Argıthanı
35
204
3
Kargir Bir Katlı Bina
37. 000, 00
1. 110, 00
9
0012
Argıthanı
35
204
4
Kargir Bir Katlı Bina
37. 000, 00
1. 110, 00
10
0013
Argıthanı
35
204
5
Kargir Bir Katlı Bina
37. 000, 00
1. 110, 00
11
0014
Argıthanı
35
204
7
Kargir Bir Katlı Bina
37. 000, 00
1. 110, 00
12
0015
Argıthanı
35
204
8
Kargir Bir Katlı Bina
37. 000, 00
1. 110, 00
13
0016
Argıthanı
36
204
9
Kargir Bir Katlı Bina
37. 000, 00
1. 110, 00
14
0009
Argıthanı
35
204
11
Kargir Bir Katlı Bina
37. 000, 00
1. 110, 00
15
0010
Argıthanı
35
204
13
Kargir Bir Katlı Bina
47. 500, 00
1. 425, 00
16
1072
Argıthanı
562
333
8
Arsa
38. 000, 00
1. 140, 00
17
0917
Argıthanı
319
110
11
Arsa
36. 250, 00
1. 088, 00
18
0992
Argıthanı - Kabristanarkası
411
327
17
Müfrez Arsa
43. 750, 00
1. 313, 00
19
0241
Argıthanı - Karaçalı
1. 200
0
11398
Tarla
Sulak
11. 280, 00
339, 00
20
0253
Argıthanı - Mezararkası
486
393
1
Tarla
Sulak
36. 681, 00
1. 101, 00
21
1003
Behlülbey - Çayırkuyu
483
817
173
Arsa
237. 500, 00
7. 125, 00
22
0325
Boğazkent - Köyönü
7. 200
177
1
Tarla
Sulak
50. 000, 00
1. 500, 00
23
0074
Büyükoba Köy İçi
327
116
5
Kerpiç Ahır ve Bahçesi
35. 000, 00
1. 050, 00
24
0346
Camiatik
4. 333
2
18
Tarla
Kurak
39. 032, 00
1. 171, 00
25
0636
Çavuşçu - Küçükhüyük
955
0
3559
Müfrez Arsa
43. 750, 00
1. 313, 00
26
1027
Çavuşçu - Küçükhüyük
934
0
3562
Müfrez Arsa
43. 750, 00
1. 313, 00
27
1028
Çavuşçu - Küçükhüyük
852
0
3672
Müfrez Arsa
51. 250, 00
1. 538, 00
28
1029
Çavuşçu - Küçükhüyük
857
0
3676
Müfrez Arsa
51. 250, 00
1. 538, 00
29
1030
Çavuşçu - Küçükhüyük
891
0
3677
Müfrez Arsa
43. 750, 00
1. 313, 00
30
1032
Çavuşçu - Küçükhüyük
858
0
3682
Müfrez Arsa
43. 750, 00
1. 313, 00
31
1034
Çavuşçu - Küçükhüyük
697
0
3696
Müfrez Arsa
43. 750, 00
1. 313, 00
32
1035
Çavuşçu - Küçükhüyük
730
0
3702
Müfrez Arsa
43. 750, 00
1. 313, 00
33
1036
Çavuşçu - Küçükhüyük
864
0
3706
Müfrez Arsa
43. 750, 00
1. 313, 00
34
0358
Çavuşçu Enseyüz
10. 000
0
2472
Tarla
Sulak
82. 000, 00
2. 460, 00
35
0359
Çavuşçu Enseyüz
11. 550
0
2473
Tarla
Sulak
87. 370, 00
2. 622, 00
36
0360
Çavuşçu Enseyüz
22. 650
0
2474
Tarla
Sulak
175. 430, 00
5. 263, 00
37
0362
Çavuşçu Enseyüz
10. 000
0
2476
Tarla
Sulak
79. 000, 00
2. 370, 00
38
0370
Çavuşçu Köycivarı
487
282
16
Tarla
Sulak
5. 083, 00
153, 00
39
0378
Çobankaya - Bağ Tepesi
17. 326
157
25
Tarla
Kurak
28. 531, 00
856, 00
40
0381
Çobankaya - Baloğlu
8. 611
146
20
Tarla
Kurak
14. 245, 00
428, 00
41
0374
Çobankaya - Gavurdağı
14. 215
160
10
Tarla
Kurak
24. 886, 00
747, 00
42
0377
Çobankaya - Gavurdağı
8. 350
160
26
Tarla
Kurak
15. 940, 00
479, 00
43
0373
Çobankaya - Gavurdağı
12. 913
160
54
Tarla
Kurak
22. 166, 00
665, 00
44
0384
Çobankaya - Kızılyol
11. 765
245
77
Tarla
Kurak
27. 107, 00
814, 00
45
0416
Gökbudak - Köyiçi
10. 746
174
25
Tarla
Kurak
19. 093, 00
573, 00
46
0405
Gökbudak Ayazma
889
138
60
Tarla
Kurak
2. 845, 00
86, 00
47
0139
5. 318
278
7
Dört Katlı Kagir Bina
122. 500, 00
3. 675, 00
48
1071
Gökçeyurt Gümüş - Yarıufacık
1. 747
288
5
Arsa
21. 250, 00
638, 00
49
0419
Gökçeyurt Gümüş - Yarıufacık
3. 241
288
6
Tarla
Kurak
21. 021, 00
631, 00
50
0474
Kapaklı
3. 634
169
18
Tarla
Sulak
20. 990, 00
630, 00
51
0465
Kapaklı - Tokmak
16. 900
108
78
Tarla
Kurak
58. 700, 00
1. 761, 00
52
0464
Kapaklı - Aşağı Ekinlik
4. 002
108
35
Tarla
Kurak
16. 002, 00
481, 00
53
0162
Kapaklı - Köy İçi
255
123
23
Bahçeli Kerpiç Ev ve Müştemilatı
31. 500, 00
945, 00
54
1045
Kapaklı - Köyiçi
113
148
1
Arsa
1. 500, 00
45, 00
55
0994
Kapaklı - Köyönü
2. 999
104
122
Bahçe
Sulak
51. 199, 00
1. 536, 00
56
0471
Kapaklı - Ören Yerleri
12. 232
145
88
Tarla
Kurak
50. 036, 00
1. 502, 00
57
0472
Kapaklı - Ören Yerleri
41. 219
147
20
Tarla
Kurak
59. 732, 00
1. 792, 00
58
0466
Kapaklı - Tokmak
5. 809
110
1
Tarla
Kurak
24. 086, 00
723, 00
59
0916
Karaköy Köy İçi
1. 023
1
8
Arsa
49. 000, 00
1. 470, 00
60
0494
Mecidiye
16. 000
112
52
Tarla
Kurak
43. 800, 00
1. 314, 00
61
0493
Mecidiye - Ilgın Yolu
9. 200
112
21
Tarla
Kurak
27. 160, 00
815, 00
62
1046
Orhaniye
1. 068
111
1
Arsa
45. 000, 00
1. 350, 00
63
1047
Orhaniye
1. 069
111
2
Arsa
45. 000, 00
1. 350, 00
64
1048
Orhaniye
1. 064
111
6
Arsa
45. 000, 00
1. 350, 00
65
1049
Orhaniye
1. 073
112
8
Arsa
45. 000, 00
1. 350, 00
66
1050
Orhaniye
1. 068
117
1
Arsa
45. 000, 00
1. 350, 00
67
0502
Sadık - Bedeş
1. 033
130
1
Müfrez Tarla
Sulak
10. 671, 00
321, 00
68
0503
Sadık - Karaciğer
5. 387
152
10
Tarla
Sulak
58. 330, 00
1. 750, 00
69
1064
Sadık - Cebeci
458
174
1
Tarla
Sulak
4. 699, 00
141, 00
70
0226
Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 2
46
135
1
Dükkan
48. 750, 00
1. 463, 00
71
0227
Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 3
44
135
1
Dükkan
48. 750, 00
1. 463, 00
72
0228
Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 4
92
135
1
Dükkan
77. 500, 00
2. 325, 00
73
0229
Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 5
46
135
1
Dükkan
41. 250, 00
1. 238, 00
74
0230
Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 6
45
135
1
Dükkan
41. 250, 00
1. 238, 00
75
0231
Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 7
45
135
1
Dükkan
41. 250, 00
1. 238, 00
76
0232
Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 8
92
135
1
Dükkan
77. 500, 00
2. 325, 00
77
0233
Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 9
59
135
1
Dükkan
49. 250, 00
1. 478, 00
78
0225
Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 10
22
135
1
Dükkan
32. 500, 00
975, 00
79
0222
Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 11
22
135
1
Dükkan
32. 500, 00
975, 00
80
0223
Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 13
44
135
1
Dükkan
48. 750, 00
1. 463, 00
81
0224
Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 14
92
135
1
Dükkan
56. 250, 00
1. 688, 00
82
0221
Yukarıçiğil Yeni Mah. Bağımsız Bölüm 16
22
135
1
Dükkan
32. 500, 00
975, 00
İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER
İhaleye katılabilmek için isteklinin Ilgın Belediyesi birimlerine borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı alması gerekmektedir. Şahıslarda TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, Tüzel kişilerde imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi, İhaleye girmek isteyenler 100, 00-TL karşılığında ihale dokümanı/şartname alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyecektir. Tebligata yarar ikametgah ilmühaberi.
Kaynak: Habermetre
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