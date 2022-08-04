Gayrimenkul satışının anahtarı müşteri deneyimi oldu - Son Dakika
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Gayrimenkul satışının anahtarı müşteri deneyimi oldu

04.08.2022 23:57
Gayrimenkul satışının anahtarı müşteri deneyimi oldu

Yeni nesil müşteri deneyimi yerel gayrimenkul pazarına yön veriyor. PwC'nin yayımladığı verilere göre müşterilerin yüzde 73'ü iyi bir deneyimin satın alma kararlarını etkilediğini belirtirken, müşteri deneyimini kişiselleştirilmiş hizmetlerle destekleyen yerli şirketler yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekiyor.

Emlak sektörünün dinamikleri değişiyor. Birçok endüstri müşteri deneyimini, alıcı ile arasındaki etkileşimi artırıp satışa çevirmek için kullanırken, yeni nesil müşteri deneyimi ilkeleri yerel emlak pazarının pazarlama alışkanlıklarına da yön veriyor. PwC'nin yayımladığı verilere göre müşterilerin yüzde 73'ü iyi bir deneyimin satın alma kararlarını yönlendirdiğini belirtirken, daha iyi müşteri deneyimi için daha fazla ödeme yapmaya hazır olanların yüzde 86'ya ulaştığı görülüyor. Müşteri deneyimini kişiselleştirilmiş hizmetleriyle destekleyerek gayrimenkul satışlarında avantaj yakalayan yerli emlak şirketi Radolar Group ise geliştirdikleri iş modeliyle yabancı yatırımcıların yüzünü Türkiye'ye çevirmeyi hedefliyor.

RUSYA İRAN'I BİR ADIM GERİDE BIRAKTI

Türkiye'de konut satın almanın hem fiyat hem de müşteri deneyimi açısından yabancı yatırımcılar için cazip fırsatlar barındırdığını belirten Radolar Group Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Mehrabi, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Yurt dışındaki yabancı yatırımcılar birçok farklı sebepten dolayı ülkemizden konut satın alırken, yerel pazarımızdaki yatırımcı çeşitliliği de artıyor. TÜİK Haziran verilerinden hareketle yaklaşık 2 bin konut alarak zirveye yükselen Rusya, İran'ı bir adım geride bırakırken, sıralamayı Irak, Çin ve Almanya takip ediyor. Elbette tüm yabancı vatandaşların başka bir ülkeye yatırım yaparken kafalarında sorular bulunduğunun farkındayız. Müşteri ihtiyaçlarına odaklı geliştirdiğimiz iş modelimizle yalnızca ev satmıyor, aynı zamanda onlarla empati kurarak Türkiye'ye gönül rahatlığıyla yatırım yapmalarını sağlıyoruz."

İYİ MÜŞTERİ DENEYİMİ ARAYAN GAYRİMENKUL YATIRIMCILARININ YÜZÜ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Ülkemizde konut satın alarak yatırım yapmak isteyen vatandaşların birbirinden farklı sebep ve koşula sahip olduğunun altını çizen Serdar Mehrabi, "Türkiye'de yatırım yapmak isteyen farklı yaş gruplarından vatandaşların ihtiyaçları değişkenlik gösterebiliyor. Genç ve bekar insanlar daha iyi iş imkanlarına sahip olmak isterken, evli ve çocuklu insanlar ise çocuklarının eğitim hayatlarını önceliklendiriyor. Kimisi de burayı köprü olarak görerek, gelecek dönemde Avrupa'ya taşınmayı hayal ediyor. 2009'dan bu yana emlak piyasasında hizmet veren Radolar Group olarak biz de müşteri deneyimini önceliklendirdiğimiz iletişim stratejimizle yabancı yatırımcıların önünü açarak ülkemizde de konforlu bir yaşama sahip olmalarına kapı aralıyoruz. İran ve Azerbaycan vatandaşlarına satış yaparak başladığımız serüvenimize farklı coğrafyaları da ekleyerek devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EMLAKTA KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ HİZMET YATIRIM LOKASYONLARINI ÇEŞİTLENDİRDİ

Son dönemde Rusya, Kazakistan ve Ukrayna gibi ülkelerden yoğun talep aldıklarını aktaran Serdar Mehrabi, "Global trendlere liderlik eden Türkiye emlak piyasası hızla büyürken, yabancı yatırımcıların coğrafi çeşitliliği de artıyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla birlikte iki ülkenin vatandaşları ülkemize artık daha çok rağbet gösteriyor. Bu bölgelerden gelen yatırımcılar geçtiğimiz yıllarda ünlü tatil destinasyonları arasında yer alan Antalya, Alanya, Muğla gibi şehirleri tercih ederken, kişiye özel sunduğumuz hizmetlerle diğer şehirlerdeki avantajları da keşfederek farklı bölgelerden ev satın alıyor" dedi.

RUSLARIN İLK DURAĞI ARTIK ANTALYA DEĞİL, İSTANBUL

Rusya ve Ukrayna'dan yatırımcıların yeni rotalarının ilk sırasında İstanbul olduğuna dikkat çeken Serdar Mehrabi, "İstanbul, gerek farklı kültürlerin bir arada yaşadığı yapısı gerekse her mesleğin kolayca icra edilebileceği bir metropol olduğu için eskisinden çok daha fazla talep alıyor. Özellikle de gelecek dönemde gittikçe değer kazanacak Beylikdüzü, Kartal, Beykoz ve Sarıyer gibi ilçeler yatırımcıların ilk adımda inceledikleri ilçeler oluyor. Biz de bu bölgelerde ev satın alarak yatırım yapmak isteyen kişilere yalnızca emlakçılık yapmakla sınırlı kalmıyor, onların tüm ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz. İran başta olmak üzere yer aldığımız ülkelerdeki pozisyonumuzu korumak ve Rusya pazarında daha aktif rol oynamak için dürüst ve şeffaf hizmet anlayışımızla faaliyet alanımızı genişletmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

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