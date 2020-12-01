Gayrimenkul sektörü Aralık'ta bir araya geliyor

Gayrimenkul sektörünün büyük buluşması 'RE360' bu yıl 4'üncü kez yapılacak. Türk gayrimenkul sektörünü bir araya getirecek dijital konferans 8-9-10 Aralık'ta gerçekleşecek.

RE360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması'nın 4'üncüsü bu yıl, 8-9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bağlantılarını ve etkinliklerini tek bir platform üzerinden yönetmeyi sağlayan Digital Network Alkaş'ta düzenlenen RE360 Konferansı'nın konuşmacıları belirlendi.

Geleceğin Şehirleri ve Yeni Sektörler Küresel Başkanı Greg Clark, JLL Emea CRO'su James Brown, çağımızın en önemli dijital analistlerinden, en çok satanlar listesine giren 8 kitabın yazarı Salesforce Global İnovasyon Lideri Brian Solis, Portland Yönetici Direktörü İbrahim İbrahim, Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş moderatörlüğü ile EBRD Kıdemli Bankacı Yulia Stepanova ve TDUB Başkanı Encan Aydoğdu 8 Aralık günü bir araya gelecek.

Dİgital konferansın 2'inci gününde FutureBright Group Kurucusu Akan Abdula, Vienna Solutions Direktörü ve Viyana Belediye Başkanı Eski Yardımcısı Maria Vassilakou, PwC Türkiye Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu, Epos Gayrimenkul Yönetici Ortağı ve ULI Türkiye İcra Kurulu Üyesi Neşecan Çekici, Pamir&Soyuer Yönetici Ortak ve ULI Türkiye İcra Kurulu Üyesi Firuz Soyuer, Özay Hukuk Bürosu Kurucusu Merter Özay moderatörlüğü ile Han Spaces CEO'su Gizem Burteçin ve Liderlik ve Yönetim Düşünürü Fazıl Oral araya gelecek.

Konferansın son günü olan 10 Aralık'ta ise Fifth Wall Yönetici Direktörü ve Avrupa Başkanı Roelof Opperman, Ava Labs Kurucusu ve CEO'su Prof. Dr. Emin Gün Sirer'in de oturum gerçekleştireceği RE360'ta Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar moderatörlüğünde GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas ve beraberinde gayrimenkul sektörünün önde gelen dernek başkanlarının da katılımıyla bir oturum gerçekleşecek.

(İHA)