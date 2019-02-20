Son Dakika Haberleri: Gayrimenkul sektörü, Körfez sermayesiyle buluşuyor

Gayrimenkul sektörü, Körfez sermayesiyle buluşuyor

1 saat önce

Körfez sermayesinin Türk gayrimenkul sektörüne son zamanlarda artan ilgisinin 13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi ile en üst noktaya çıkması bekleniyor.

Gayrimenkul sektörü, Körfez sermayesiyle buluşuyor, System.String[]
Körfez sermayesinin Türk gayrimenkul sektörüne son zamanlarda artan ilgisinin 13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi ile en üst noktaya çıkması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:00 

Körfez, Ekonomi
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