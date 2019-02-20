Gayrimenkul sektörü, Körfez sermayesiyle buluşuyor
1 saat önce
Körfez sermayesinin Türk gayrimenkul sektörüne son zamanlarda artan ilgisinin 13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi ile en üst noktaya çıkması bekleniyor.
Körfez
sermayesinin Türk gayrimenkul sektörüne son zamanlarda artan ilgisinin 13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi ile en üst noktaya çıkması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:00
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