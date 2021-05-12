Gayrimenkul sektörü temsilcileri, TÜİK satış istatistiklerini değerlendirdi - Son Dakika

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, TÜİK satış istatistiklerini değerlendirdi

12.05.2021 13:57
Gayrimenkul sektörü temsilcileri, TÜİK satış istatistiklerini değerlendirdi, System.String[]

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, nisanda konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan yüzde 124,1'lik artışın konuta duyulan ihtiyacı gösterdiğini, faiz indirimleriyle satış rakamlarının daha da artacağını belirtti.

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, nisanda konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan yüzde 124,1'lik artışın konuta duyulan ihtiyacı gösterdiğini, faiz indirimleriyle satış rakamlarının daha da artacağını belirtti.

TÜİK'in nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, geçen ay 95 bin 863 konut satışı gerçekleştirildi. Nisanda satılan konut sayısı, marta göre yüzde 13,82 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124,1 artış gösterdi.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, konut satışlarına ilişkin yaptığı açıklamada, yüksek faize rağmen geçen ay yükselişe geçen satışlardaki hareketliliğin sürdüğünü belirterek, açıklanan rakamların "konuta duyulan ihtiyacın devam ettiğini" gösterdiğini kaydetti.

Yüksek faiz oranları karşısında yatırımcının kredisiz ya da senetle ev satın alma yolunu izlediğini aktaran Özyurt, salgının, konuta duyulan ihtiyacı daha da ön plana çıkardığını, dolayısıyla yastık altında bekleyen döviz ve altın birikimlerinin konut alımı için kullanıldığını bildirdi.

Özyurt, aşılamanın genişlemesiyle yabancıya satışta martta başlayan yükselişin nisanda da devam ettiğini belirterek, "Aşılamanın daha da ilerlemesiyle artışın önümüzdeki aylarda hız kazanacağını söyleyebiliriz. Faizlerin düşürülmesine yönelik atılacak adımlarla bu süreç daha da hızlanabilir." ifadelerini kullandı.

"Faiz indirimi ve yeni finansman modelleri ile satışları ikiye katlayabiliriz"

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da 6 ay aradan sonra martta yükselişe geçen satışlardaki hareketliliğin sürdüğünü aktararak, nisanda yaşanan artışta, yüksek seyreden döviz ve altın fiyatlarının hatırı sayılır bir etkisi bulunduğunu kaydetti.

Geçen yıl azalan stokların etkisiyle konut ihtiyacının da arttığını vurgulayan Akkuş, "Salgın da bu ihtiyacı tetikledi. 'Başımızı sokacak bir evimiz olsun' söylemi yeniden popülerlik kazandı. Artan konut ihtiyacıyla sektörümüzde üretim faaliyetleri yeniden canlandı. Faiz oranlarında yapılacak yeni bir düzenleme ve geliştirilecek yeni finansman modelleriyle satışlardaki hareketliliği ikiye katlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Satışlarla birlikte üretim de artıyor"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise sektörde marttaki artışla birlikte başlayan açılım döneminin sürdüğünü belirterek, her yıl bahar aylarında yaşanan canlanmanın, bu yıl farklı bir harekete sahne olduğunu, döviz ve altındaki yatırımların gayrimenkule yöneldiğini aktardı.

Yabancı yatırımcının yüksek seyreden döviz avantajını da kullanarak yatırımlarından ciddi katma değer elde ettiğini kaydeden Bahadır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörde bahar sezonunun etkileri hissediliyor. Rafta bekletilen kentsel dönüşüm projeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sağladığı KDV indirimiyle sahaya inmeye başladı. Çünkü Türkiye'nin, deprem gerçeği ve çarpık kentleşme nedeniyle bu yöndeki projelere acilen ihtiyacı var. Bakanlığımız bu konuya el koydu. Sunulan desteklerle de kentsel dönüşüm faaliyetleri hız kazandı. Türkiye'nin konuta ihtiyacı sürüyor. Her iki açıdan bakıldığında satışlarla birlikte üretim de artıyor. Üreticiye ve yatırımcıya sunulacak teşvik ve indirimlerle bu yöndeki hareketliliğin daha ileri boyutlara taşınabileceğine inanıyoruz."

Türkiye İstatistik Kurumu, Gayrimenkul, konut, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gayrimenkul sektörü temsilcileri, TÜİK satış istatistiklerini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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