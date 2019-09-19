Gayrimenkul sektörü yılın ilk yarısında

İkinci el gayrimenkulde taşınma hareketi 231 bini aşarken toplam içindeki payı yüzde 84'e ulaştı. Ancak söz konusu harekette CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in usulsüz aboneliğe karşı başlattığı bilgi güncelleme kampanyası da etkili oldu. İlk altı ayda 124 bin 981 abone bilgisini güncelledi.

Perakende elektrik sektöründe Türkiye'nin öncü şirketi CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in gayrimenkul sektöründeki harekete ışık tutan 'Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nun 2019 ilk yarı sonuçları açıklandı. Rapora göre İstanbul Avrupa Yakası'nda 2018 yılının ilk yarısında 272 bin 74 olan toplam taşınma sayısı bu yıl aynı dönemde yüzde 1,4'lük artışla 275 bin 901 seviyesine çıktı.2018 yılının ilk yarısında yeni gayrimenkule geçiş sayısı 70 bin 520 iken bu yılın ilk yarısında söz konusu rakam 44 bin 600 oldu. Asıl hareket ise ikinci el gayrimenkulde yaşandı. 2018'in ilk yarısında ikinci el gayrimenkulde 201 bin 554 olan taşınma sayısı bu yıl aynı dönemde yüzde 14,7'lik artışla 231 bin 301'e ulaştı. Bu yükselişte CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in 2018 yılı sonunda başlattığı bilgi güncelleme kampanyasının da büyük etkisi oldu.

TOPLAM HAREKETİN YÜZDE 84'Ü İKİNCİ ELDE

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in teknolojiye yaptığı yatırımlarla anlık olarak izlediği abonelerinin, başvuru ve ikamet bilgilerini baz alarak hazırladığı, 2016 yılından bu yana düzenli olarak açıklanan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nda, 2019'un ilk yarısında ikinci el gayrimenkuldeki hareket dikkat çekti. İlk yarıdaki 275 bin 901 taşınmanın yaklaşık yüzde 84'lük kısmı ikinci elde yaşanmış görünürken CK Enerji Boğaziçi Elektrik uzmanlarına göre bu artışın bir bölümü 'bilgi güncellemeden' geldi.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre aboneliği üzerinde olmayan tüketicilerin 'usulsüz kullanım' kapsamına girdiğinden hareketle, müşterilerinin cezai yaptırımlar ve mağduriyetle karşı karşıya kalmaması için 2018 sonunda özel bir kampanya başlatan CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in bu çalışması Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'ndaki rakamlarda da kendini gösterdi. Söz konusu kampanya sonunda bu yılın ilk altı ayında İstanbul Avrupa Yakası'nda 124 bin 981 kişi bilgilerini güncelleyerek usulsüz aboneliği sonlandırdı. Aslında bilgi güncellemesi olan bu durum bazı noktalarda 'taşınma' hareketi olarak rakamlara yansıdı.

USULSÜZ KULLANIMDA DA, BİLGİ GÜNCELLEME DE FATİH LİDER

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, sektörde bir ilk olan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nun birçok değerli veriyi kapsadığını belirterek "Bu rapor ile İstanbul Avrupa Yakası'nın röntgenin çekiyoruz.Bugün açıkladığımız raporda geçen yılın aynı dönemine göre özellikle ikinci el gayrimenkuldeki hareket dikkat çekici. Ancak bu hareketin bir bölümünün usulsüz elektrik kullananların aboneliklerini kendi adlarına almasından kaynaklandığını tespit etmiş durumdayız. Bölge bazında baktığımızda en yüksek usulsüz kullanım İstanbul'un eski yerleşim yerlerinden biri olan Fatih'te görünüyor. Bu ilçede usulsüz elektrik kullanan abone sayısı 58 binin üzerinde. Onu 28 bin 542 ile Küçükçekmece ve 28 bin 66 ile Bağcılar izliyor. Usulsüz kullanımın en az olduğu bölge ise 3 bin 574 ile Çatalca. Bu arada en fazla usulsüz kullanımın olduğu Fatih, yılın ilk yarısında en yüksek bilgi güncelleme yapan ilçe olarak da öne çıkıyor. Yılın ilk altı ayında 125 bine yakın bilgi güncellemenin 14 bin 600'ü Fatih'ten geldi. Biz müşterilerimizin mağduriyet yaşamaması adına bilgi güncellemeyi çok önemsiyoruz. Halen İstanbul Avrupa Yakası'nda 400 bine yakın abonenin elektriği kendi üzerinde değil. Bu vesile ile ceza, kesinti ya da başkasının borcunu ödeme gibi istenmeyen sorunlar yaşanmaması için bu durumda olan müşterilerimizi bilgi güncellemeye davet ediyoruz" dedi.

EN HAREKETLİ VE EN GENÇ İLÇE ESENYURT

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nda dikkat çeken bir diğer hareket de İstanbul Avrupa Yakası'nın son yıllarda hızla gelişen ilçelerinden olan Esenyurt'tan geldi. Yılın ilk yarısında 33 bin 244 taşınma hareketi ile ilk sırada yer alan Esenyurt, hem ikinci el hem de yeni gayrimenkuldeki hareketle öne çıktı. 349 bin elektrik abonesi olan ilçede 0-29 yaş abone sayısı 41 bin 681 seviyesinde. Açık ara 'en genç' abonenin en yoğun olduğu ilçede gençlerin toplam abonelere oranı yüzde 12'ler düzeyinde. Toplam abone sayısına oranlandığında genç abonelerin en yoğun olduğu ikinci ilçe ise yüzde 10,3 ile Şişli.

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki abonelerin yaş gruplarının geneline bakıldığında en büyük grubu 60 yaş ve üzeri oluşturdu. İlçeler bazında Bakırköy yüzde 41,5 ile en yüksek 60 yaş üzeri abone oranına sahip iken onu yüzde 40,1 ile Sarıyer, yüzde 38,9 ile Bayrampaşa takip etti. 60 yaş üzeri abonenin en az olduğu ilçe ise yüzde 15,3 ile Esenyurt.

9 BİN 170 ABONE KENTSEL DÖNÜŞÜM TALEBİNE BULUNDU

Raporda yer alan ve kentsel dönüşümü gösteren tahliye başvurularının sayısı ise ilk yarıda 9 bin 170'i buldu. Söz konusu rakam 2018'de 11 bin 217 düzeyindeydi. 2019'un ilk altı ayında en çok tahliye talebi 991 adet ile Küçükçekmece ve 865 ile Kağıthane'den geldi.Kentsel dönüşüm çerçevesinde 2019'un ilk 6 ayında tahliye edilen 9 bin 170 aboneliğin 4 bin 46'sı mesken, 5 bin 77'si ticarethane, 13'ü ise sanayi tesisi oldu. Bu açıdan bakıldığında 2019'un ilk 6 ayında her gün, ortalama 11 daireli 2 apartmanın yıkımı gerçekleşti.

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki mesken abonelerinin nüfus kayıtlarına göre dağılımında da yılın ilk altı ayında herhangi bir değişiklik olmadı. İstanbul nüfusuna kayıtlı abone sayısı 648 bin 65 ile ilk sırada yer alırken onu 165 bin 21 kişi ile Sivaslılar izledi. Kastamonulular 129 bin 885 abone ile üçüncü, Tokatlılar 107 bin 493 ile dördüncü ve Giresunlular 105 bin 364 ile beşinci sırada yer aldı.

30 BİN YENİ YABANCI ABONE GELDİ

Son yıllarda Türkiye yeniden turizmin parlayan yıldızı haline gelirken İstanbul da bu hareketten nasibini aldı.Yılın ilk yarısında CK Enerji Boğaziçi Elektrik'e 30 bin 299 yabancı abone başvurusu geldi. 2018 yılında aynı dönemde söz konusu rakam 23 bin 359 düzeyindeydi. 142 ülke vatandaşının aboneliğinin olduğu İstanbul Avrupa Yakası'nda mart, nisan ve mayıs aylarının her birinde 5 binin üzerinde başvuru yapıldı.