"Gayrimenkul sektöründe ivme başladı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Gayrimenkul sektöründe ivme başladı' - Son Dakika Ekonomi

"Gayrimenkul sektöründe ivme başladı"

6 saat önce

Gayrimenkulde 2020 yılı hareketlenmesi başladı.

Gayrimenkulde 2020 yılı hareketlenmesi başladı. Sektör temsilcileri bu yıl gayrimenkulde ciddi bir büyüme beklerken, 2021'in ise sektörün yıldızının parladığı bir yıl olacağı görüşündeler.


Türkiye ekonomisinde yaşanan olumlu hava, gayrimenkul sektörüne de yansıdı. 200'den fazla alana direkt olarak dokunan ve yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan gayrimenkulde, 2020 yılı ivme dönemi olacak. Maritza İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Sarıgül, hem Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektörü, hem de kendi projelerine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomik anlamda pozitif noktaya geldiğini söyleyen Sarıgül "Faizlerin düşmesi ile birlikte insanların alım gücünde yaşanan yükselme, sektörümüze olumlu katkı sağlıyor. Karamsarlığı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Türkiye her noktada iyiye gidiyor. Bunu gayrimenkul satışlarından yaşanan gelişmelerden anlamak mümkün" dedi.


"Rekor 2021'de kırılacak"


2017 yılında sektöründe 1 milyon 300 binin üzerinde bir satış rakamı yakalandığını ifade eden Sarıgül "Bilindiği üzere, 2018 yılında ekonomik olarak zor bir süreç yaşadık. Satışlarda bununda doğru orantılı olarak ciddi anlamda düşüş gösterdi. 2019 yılında ise bir toparlanma sürecine girildi. Yılın yine 1 milyonlu rakamalar üzerinde kapanacağını tahmin ediyoruz Ancak asıl ivme 2020 ve sonrasında yakalanacak. 2017 yılında yaşanan rekorun, 2021 yılında kırılacağını öngörüyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:29 Kaynak: İHA
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