Gayrimenkul sektöründe stok erime hızı 1 yılın zirvesini gördü
2 saat önce
Faizlerin düşmesiyle hareketli günler geçiren gayrimenkul sektöründe, stok erime hızı yüzde yüzde 5.02 ile son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.
Faizlerin düşmesiyle hareketli günler geçiren gayrimenkul sektöründe, stok erime hızı yüzde yüzde 5.02 ile son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:37
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