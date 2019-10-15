Son Dakika Haberleri: Gayrimenkul sektöründe stok erime hızı 1 yılın zirvesini gördü
Son Dakika Ekonomi Gayrimenkul sektöründe stok erime hızı 1 yılın zirvesini gördü

Gayrimenkul sektöründe stok erime hızı 1 yılın zirvesini gördü

2 saat önce

Faizlerin düşmesiyle hareketli günler geçiren gayrimenkul sektöründe, stok erime hızı yüzde yüzde 5.02 ile son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Gayrimenkul sektöründe stok erime hızı 1 yılın zirvesini gördü, System.String[]

Faizlerin düşmesiyle hareketli günler geçiren gayrimenkul sektöründe, stok erime hızı yüzde yüzde 5.02 ile son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:37 
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