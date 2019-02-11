Gayrimenkul Sektöründe Ustalık Zamanı!

Doğan Grubu bünyesindeki Hürriyet Emlak ve uluslararası gayrimenkul teknoloji firması Homsters işbirliğiyle faaliyet gösteren Hürriyet Emlak Projeland CEO'su Andrew Olejnik, konut satışlarındaki son trendlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüketicilerin konut araması yaparken; fiyat ve konutun özelliklerinin yanı sıra artık proje teslim tarihine de baktığını vurgulayan Andrew Olejnik, bitmiş veya bitmeye yakın projelerin daha çok tercih edildiğini ifade etti. Teslim süresi uzadıkça konut alıcılarının projeye duyduğu güvenin de azaldığını kaydeden Olejnik, şunları söyledi:

"Gelecek dönemde finansal olarak inşaat firmalarının sağladığı olanaklar ve avantajlar daha etkili hale gelecek. Tüketiciler tercih yaparken inşaat firmasının kredibilitesine, finansal gücüne bakacak. Kısaca; daha seçici davranacak. Hürriyet Emlak Projeland olarak bizim amacımız da; konut alıcıları içindaha fazla bilgiye ulaşabilecekleri imkanları ve platformu sağlamak. Çünkü tüketiciler ev alma tercihini yaparken çok kısıtlı bilgilerle karşı karşıya. Telefon alırken çok geniş bir platformda arama yapabiliyorsunuz. Oysa konutta öyle değil. Türkiye'deki ev alıcıları için ev alma süreci çok uzun zaman alıyor. Çünkü bilgiler çok dağınık ve ev seçimini zorlaştırıyor, bu da alıcıda güvensizlik hissi uyandırıyor. Bizim amacımız; tüm bilgileri toplayarak bu süreci kolaylaştırmak ve alıcının güvenebileceği bir platform oluşturmak."

'İkinci yarıda yerli konut talebi artar'

Gayrimenkul sektöründeki son gelişmelere de değinen Hürriyet Emlak Projeland CEO'su Andrew Olejnik, "Sektörde kısa süreli bir duraklama olsa da, pazarın toparlanacağını düşünüyorum. Özellikle devalüasyon olan ülkelerde genelde ilk etapta böyle bir trend gözleniyor. Yılın ilk yarısında talebin öncelikle yabancı alıcılardan geleceğini öngörüyoruz. İkinci yarıda ise yerli konut talebi nispeten artacaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu nedeniyle gelişen ve büyüyen bir pazar olduğuna da işaret eden Olejnik, "Türk gayrimenkul pazarı şu anda olgunluk seviyesine geçmek üzere. Eskiden bütün gayrimenkul geliştiricisi şirketler, proje yapmaya çalışıyordu ama şimdi herkes iyi proje üretmek için çaba gösteriyor. Biz de bu yüzden Türkiye'de varız ve olmaya devam edeceğiz. Ayrıca talebin devamı açısından hükümetin sektöre sağladığı teşvikler ve desteklerin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz"dedi.