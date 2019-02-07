Gayrimenkul Sektörünün Kalbi Yarından İtibaren Almanya'da Atacak

Türkiye'nin önde gelen 76 gayrimenkul firmasının yer alacağı Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, yarından itibaren Almanya'nın Düsseldorf kentinde ziyaretçilere kapılarını açıyor.

Türkiye'nin önde gelen 76 gayrimenkul firmasının yer alacağı Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, yarından itibaren Almanya'nın Düsseldorf kentinde ziyaretçilere kapılarını açıyor.



Ziyaretçiler, 8-10 Şubat tarihleri arasında açık olacak fuarda sergilenecek projeler arasından ev, iş yeri ve dükkan seçeneklerini inceleyerek, fuara özel indirimler ve kampanyalardan da yararlanarak, en uygun koşullarda satın alabilecekler.



Türk gayrimenkul sektörü yarından itibaren Almanya'ya çıkarma yapacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık iş birliği, Lineadecor stratejik ortaklığı, Türk Hava Yolları resmi ulaşım sponsorluğunda, Messe Düsseldorf'ta yarından itibaren ziyaretçilere kapılarını açacak Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı için hazırlıklar tamamlandı.



Gurbetçiler projeleri yakından inceleme fırsatı bulacak



Gayrimenkul sektörü temsilcileri yurtdışında yaşayan gurbetçilerle 8-10 Şubat tarihleri arasında fuarda buluşacak. Her bütçeye uygun emlak seçeneklerinin bulunacağı fuarda, sürpriz hediyeler ve ikramları da olacak.Fuara katılım göstermek isteyen ziyaretçiler www.evimturkiye.de adresinden ücretsiz kayıt yaptırabiliyor. Ziyaretçi kayıtlarında da büyük talep patlaması var.



Çevre ve Şehircilik Bakanı da fuarda yer alacak



Türkiye'nin yurtdışında tanıtımına katkı sağlayan ve emlak sektörünü Avrupa'daki paydaşlarıyla bir araya getirecek Evim Türkiye Fuarı'na Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katılacak. Fuarı düzenleyen Demirören Medya Grubu'na teşekkürlerini ileten Bakan Kurum, "Demirören Medya Grubu; uluslararası platformlarda ve medyada yaptıkları haberlerle, yayınladıkları dergiler ve gazetelerle sektörde özel bir yere sahiptir" diye konuştu.



Türkiye'nin önde gelen 76 firması fuarda ziyaretçilerle buluşacak



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bağlı Emlak Konut GYO ile iştirak ediyoruz. Fuarın destekleyici katılımcısı olan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) fuardaki yerimizi alacağız" dedi ve ekledi: "Ülkemizin gayrimenkul piyasasından 76 markanın katılacağı fuarda, 8 firmamız Emlak Konut GYO'nun çatısı altında tanıtımlarını gerçekleştirecekler. Fuarın Avrupa'daki vatandaşlarımızı Türkiye'den gayrimenkul almaya teşvik etmesi, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yatırımlarını gerçekleştirebileceği bir platform olması açısından oldukça önemlidir. Evim Türkiye Fuarı, Türkiye'nin yatırım için güvenli ve değerli bir pazar olduğunun da yine açık bir göstergesi olacaktır. Bununla birlikte başta gayrimenkul ve inşaat olmak üzere tüm sektörlerimize olumlu bir şekilde yansıyacağına inanıyorum."



"Tersine göçün adımı olacak"



1960'larda misafir işçi programıyla Almanya'ya göç eden Türkler'in ikinci ve üçüncü kuşak akrabalarının, Evim Türkiye'nin sıcak satış ortamında, cazip koşullarda alacakları bir evle 60 yıl sonra ana vatanlarında yeni bir kapı açacaklarına vurgu yapan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Bir anlamda tersine göçün bir adımı olacak. Bu fuar, tüm gurbetçilerimiz için yatırımın en cazip olduğu fuardır. Avrupa'da en kalabalık Türk nüfusu Almanya'da bulunuyor. 2018 verilerine göre yurtdışında 6 milyonun üzerinde Türk vatandaşı yaşıyor. Bunun 5 milyonu Avrupa'da. Almanya'da ise en az 3 milyon, hatta daha fazla Türk kökenli kişi yaşıyor. Almanya'da 600 binden fazla Türk, iş yaşamında aktif olarak yer alıyor. 80 binden fazla Türk asıllı işletme olduğu tahmin ediliyor. Bu yıl Almanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının da 5.6 milyona çıkarılması hedefleniyor. Şu anda rezervasyonlarda Türkiye bir numara. Bu ilginin gayrimenkule de yansıması sürpriz olmayacak. Fuar, bu anlamda firmalarımız için de büyük bir potansiyel taşıyor" diye konuştu.



Her bütçeye uygun proje var



Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'na sektörün çatı dernekleri Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) yanı sıra Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul firmaları katılacak. 4 bin 900 metrekare fuar alanında 3 gün boyunca katılımcı markalar projelerini sunarak satış yapma, ödeme avantajlarını anlatma imkanı bulacak. Fuara İstanbul'daki büyük firmaların yanı sıra Anadolu firmaları ve belediyeler de ilgi gösterdi.



Gurbetçilerle projelerini buluşturacak bazı firmalar şöyle:



Ziyaretçiler fuara özel indirimler ve kampanyalar ile bütçelerine uygun emlak sahibi olabilecek. MESA; İstanbul'daki projeleri MESA Orman, MESA Çubuklu 28, MESA Koz, MESA Cadde, Yeşilyaka Koru, Yeşilyaka Su ve MESA Gökada; Bodrum'da yer alan MESA Bodrum Demirbükü; Ankara'da ise PARK Mozaik projeleri ile fuara gelenlere özel ödeme koşullarıyla projelerini tanıtacak.



Fuarda Sur Yapı, Türkiye'den ev sahibi olmak isteyen Avrupa'daki vatandaşları İstanbul ve Antalya'daki 15 projesiyle tanıştıracak.Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında, Emlak Konut GYO güvencesiyle, İstanbul Boğazı'nın girişinde hayata geçirilen Büyükyalı, 'Evim Türkiye' Fuarına TL fırsatı ile hazırlandı.



İhlas Yapı'nın Bizim Evler 7, Bizim Evler 8, Bizim Evler Güzelce ve Marmara Evleri 4 ziyaretçilere tanıtılacak.Hasanoğlu Şirketler Grubu ise fuarda 2019 yılında hayata geçireceği dört yeni projesini tanıtacak. Grubun fuar boyunca geçerli olacak kampanyası kapsamında yüzde 5 indirimli fiyatlar ve ödeme kolaylıkları sunulacak. Kar Yapı, fuara 'Edonia Garden' projesiyle yer alacak.İnsay Yapı 'Ondörtüç Pendik' projesini gurbetçilerin beğenisine sunacak. Projeyi özel yeni yıl kampanyasıyla satacak olan İnsay Yapı, 1+1 daireleri 285 bin liradan başlayan fiyatlarla sunacak. Fenix Yapı da Antalya'da Falezler üstündeki deniz manzaralı proje konsepti olan Fenix Royal'i ziyaretçilerle buluşturacak.



Ünlü İsimler de Evim Türkiye Fuarı'nda olacak



Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'na ünlü isimlerden de büyük ilgi gördü. Fuara Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Birol Güven, Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Wilma Elles, Mr. Jade, Şoray Uzun ve Hamit Altıntop'un yanı sıra birçok ünlü isim katılacak. Ziyaretçiler ünlü isimleri de fuarda görme şansı yakalayacak. - Sseldorf

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