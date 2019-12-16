Gayrimenkul sektörünün üçte biri kadınlardan oluşuyor

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu'nun öncülüğünde, Türkiye'deki gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlara yönelik yapılan 'Maskülen Sektörde Kadın Olmak" araştırmasının sonuçları Soho House Istanbul'da düzenlenen, GKL Sohbet toplantısında açıklandı. Urban Land Institute (ULI) tarafından destek verilen araştırmaya göre; gayrimenkul sektöründe çalışanların yüzde 29'unu kadınlar oluşturuyor.

Türkiye gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların profillerinin belirlenmesi ve sektörde çalışan kadınların kariyer gelişimlerinin, beklentilerinin anlas¸ılması, engeller ve motivasyon faktörlerinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırma, ULI Türkiye (Urban Land Institute) çatısı altında ve WLI (ULI'ın uluslararası kadın liderler inisiyatifi) Türkiye kolu olarak kurulan,sektörün önemli STK'larını kadın başlığı altında bir araya getiren ve sektörünlider kadın çalışanlarından oluşan Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu adına ERA Research & Consultancy ve XSights Araştırma & Danışmanlık tarafından toplam dört aşamalı bir araştırma serisi olarak tamamlandı.

Değerli sektör kuruluşlarının destek verdiği kapsamlı araştırmada, kantitatif araştırma yöntemlerinden online görüşmeler, workshop, derinlemesine görüşmeler ve grup tartışma teknikleri kullanıldı. Araştırma serisi 2018-2019'da gerçekleştirildi.

Sektör çalışanı 436 kadın ile online anket yöntemiyle gerçekleştirilen kapsamlı araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'deki gayrimenkul sektöründe çalışanların yüzde 29'unu kadınlar oluşturuyor.

Gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların yüzde 43'lük dilimi inşaat, yatırımcı, geliştirici firmalarda görev alırken, mimar ve mühendis olarak çalışan kadın oranı yüzde 12 . Kapsamlı rapor aynı zamanda Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen ve araştırma dünyasının Oscar'ı kabul edilen Baykuş Ödülleri'nde, 'Eşitlikçi Baykuş' kategorisinde Altın Ödüle de layık görüldü.

GKL Başkanı Neşecan Çekici hedeflerinin, gayrimenkul sektöründe kariyer yapan tüm kadınların çalışma hayatlarındaki sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek, somut ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmek olduğunu belirterek, araştırmanın önemi hakkında şunları söyledi:

"Sektörümüzde kadın istihdamını, kadın yönetici sayısını ve etkinliğini artırmak en büyük motivasyonumuz. Birkaç yılda elde ettiğimiz güzel sonuçlar ve katılımcılardan aldığımız enerji, bizi kadınların sektördeki yarınları için çok daha güçlü bir biçimde umutlandırdı.

"Bu süreçte bize ışık olacak olan bilgilere ulaşmak için araştırma yöntemlerini kullanmamız gerektiğini çok net biliyorduk. Bu amaçla araştırma çalışmalarımızı Araştırma ve Bilgi Yönetimi Proje Grubu liderliğinde, konunun uzmanları kişi ve kurumlarla gerçekleştiriyoruz.

"Üzerinde yaklaşık bir yıl titizlikle çalışılan ve 4 aşamalı bir araştırma dizisinden çıkan 'Maskülen Sektörde Kadın Olmak' isimli raporumuz, Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen ve araştırma dünyasının Oscar'ı kabul edilen Baykuş Ödülleri'nde, 'Eşitlikçi Baykuş' kategorisinde ALTIN ÖDÜL aldı.

"Bu başarının elde edilmesinde büyük katkısı olan, başta ERA Research & Consultancy ve XSights Araştırma & Danışmanlık şirketlerine; GKLP Araştırma ve Bilgi Yönetimi Proje Grubu üyeleri ve çalışmada emeği geçen tüm destekçilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

"Bize çok önemli bir rehber olan, gayrimenkul endüstrisine yönelik çok yönlü araştırmalarımız; toplumsal, kültürel, sosyolojik analizlerimiz devam edecek.

"Bu platformun yönü, her zaman 'Gayrimenkulde Kadın Araştırmaları'nın sonuçlarına göre belirlenecek.

"Sektörümüzde farkındalık ve ekonomik katma değer sağlama adına güçlü adımlar ile yolumuza çoğalarak devam etmek en büyük dileğimiz."

Anket sonuçlarına göre sektördeki kadınların yüzde 56'sı evli ve çalışan kadınların yüzde 74'ü bir çocuk annesi. Kadınların yüzde 84'ü lisans veya lisansüstü eğitime sahip. Araştırmanın alan bazındaki sonuçlarına göre, kadınların yüzde 22'si satış ve pazarlama departmanında çalışırken; proje geliştirme ve uygulama departmanlarında çalışanların oranı ise yüzde 29 olarak tespit edildi.

Üst yönetimde çalışan kadın oranı yüzde 15 olurken, ankete katılan kadınların yüzde 53'ü 6 yıldan uzun süredir gayrimenkul sektöründe görev yaptıklarını söylediler. Sonuçlara göre sektördeki kadınların yüzde 10.1'i, 1 yıldan az süredir, yüzde 13.8'i 1-2 yıldır, yüzde 22.9'u 2-5 yıl arası, yüzde 26.8'i 6-10 yıl arası, yüzde 21.6'sı 11-20 yıl arası ve yüzde 4.8'i 21 yıldan fazla süredir çalışıyor.

Sektörde çalışan kadınlar arasında yönetim kurulu üyesi, genel müdür veya CEO olanların oranı yüzde 4.4, müdür, müdür yardımcısı, yönetici, ekip lideri yüzde 33.7 olarak tespit edilirken, uzman-uzman yardımcısı oranı yüzde 20.2 olarak anlaşıldı.

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu; Urban Land Institute (ULI) "Women's Leadership Initiative (WLI)" Türkiye kolu olarak 2016 yılında faaliyetlerine başladı ve gayrimenkul sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşlarını "kadın" başlığı altında bir araya getirerek kuruldu. Platformun misyonu, gayrimenkul sektöründe kadın istihdamını ve kadın yönetici sayısını; sektördeki kadınların varlığını ve etkinliğini artırıyor.