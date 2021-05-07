Gayrimenkul şirketinde kadın istihdamı yüzde 50'ye yaklaştı - Son Dakika

Gayrimenkul şirketinde kadın istihdamı yüzde 50'ye yaklaştı

07.05.2021 11:09
Gayrimenkul şirketinde kadın istihdamı yüzde 50'ye yaklaştı, System.String[]

Ülkemizde pek çok sektör, cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Ülkemizde pek çok sektör, cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmek için çalışmalarını hızlandırdı. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bir hamlenin de Gayrimenkul danışmanlık şirketi RE/MAX Türkiye'den geldiği bildirildi. Kadın çalışan sayısının 1900 kişinin üzerinde olduğu ve toplam istihdamın da %50'sinin kadın çalışanlardan oluştuğu kaydedildi. Kadın istihdamını artırdıkça ağaç diken şirket, böylece 3'üncü ormanını da tamamlayacak.

Cinsiyet eşitsizliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sektörlerin mücadele ettiği başlıca sorunlar arasında yer alıyor. Özellikle söz konusu ebeveynlik olduğunda anne veya anne adayı kadınların iş hayatında çeşitli engellerle karşılaştıkları görülüyor. Bu tablonun önüne geçmek için profesyonel sahada pek çok çalışma yapılırken, sevindirici bir haberin de gayrimenkul danışmanlık şirketi RE/MAX Türkiye'den geldiği açıklandı. 4 binden fazla profesyonel gayrimenkul danışmanının yer aldığı şirket, kadın çalışan sayısının 1.900 kişiyi geçerek istihdamın %50'sine yaklaştığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn, "Gayrimenkul sektöründe kadınları daha etkin kılmak ve önlerine çıkarılan engelleri kaldırmak, öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Özellikle anneliği bir dezavantaj olarak gören anlayışın artık tarihe karışması gerektiğine inanıyoruz. RE/MAX'li anneler, ailemizin en önemli parçaları. Üstelik hem kendilerine vakit ayırıp hem de rekor üstüne rekor kırarak, gayrimenkul danışmanlığının en üst seviyede nasıl yapılabileceğini defalarca kez kanıtladılar. 20 yıldan fazla süredir bünyemizde olan, hatta çocukları büyüyüp bizimle çalışan anneler bile var. Amacımız, daha fazla kadına istihdam sağlayarak cinsiyet eşitliğini sektörümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmek" dedi.

KADIN ÇALIŞAN SAYISI ARTTIKÇA HEM ORMANLARI HEM DE UMUTLARI YEŞERTİYOR

Kadınların başarılarını aileleri ve çocuklarıyla paylaşabildiği bir girişim modeli benimsediklerine değinen RE/MAX Türkiye Merkez İşe Alım Yöneticisi Leman Aydemir ise, "Ailesi ve çocuklarıyla değerli zamanlarını geçirebilmek her kadının hayali. RE/MAX olarak kendi işinin sahibi olan, hatta bu işi çocuklarına miras bırakabilecek güçlü kadınlar yaratmak için gayret gösteriyor, yükselmelerine destek oluyoruz. Pandemi döneminde evde kaldığımız süreçte, çocuk tiyatrosu, yoga, müzikal, tiyatral etkinlikler ve atölyeler gibi pek çok online etkinlik düzenleyerek hem kendilerinin hem de ailelerinin ve çocuklarının keyifli zaman geçirmelerini sağladık. Bu süre zarfında RE/MAX'li kadınlar için Sakarya'da yeşerttiğimiz hatıra ormanını da büyütmeye devam ettik. Son olarak 1.900'den fazla fidan dikerek toplam 8 bin ağaçla üçüncü ormanımızda sona yaklaştık. Kadın çalışanlarımız arttıkça tıpkı ormanlarımız gibi cinsiyet eşitliğinin hem toplumda hem de iş hayatında sağlanabileceğine dair umutlarının da yeşereceğine inanıyoruz" diye konuştu.


Gayrimenkul şirketinde kadın istihdamı yüzde 50'ye yaklaştı
Gayrimenkul şirketinde kadın istihdamı yüzde 50'ye yaklaştı

Gayrimenkul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gayrimenkul şirketinde kadın istihdamı yüzde 50'ye yaklaştı - Son Dakika


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