Gayrimenkul şirketinin Antalya'daki akıllı dönüşüm projesine ödül - Son Dakika

Dijital dünyada etki sahibi olanları ödüllendiren Altın Örümcek Web Ödülleri'nde Sur Yapı'nın Antalya'da inşa ettiği akıllı dönüşüm projesi toplam 577 bin 284 oyla 'Gayrimenkul ve Yaşam Merkezleri' kategorisinde ödülün sahibi oldu.

İnternet, dijital pazarlama ve mobil teknolojiler kullanılarak oluşturulan başarılı projelerin ödüllendirildiği ve bu yıl 18. kez düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri'ne bin 360 proje başvurusu oldu. Jüri değerlendirmesi sonrasında finale kalan 246 proje için, 18 Mayıs -12 Haziran tarihleri arasında yapılan halk oylamasında 65 bin 960 tekil kullanıcının toplam 577 bin 284 oyuyla "Gayrimenkul ve Yaşam Merkezleri" kategorisinde değerlendirilen Sur Yapı Antalya Projesi, ödülle döndü.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ZİYARETLER YAPILDI

Antalya Projesi hakkında yapılan açıklamada, "Projeyi yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişi ziyaret etti, yerli ve yabancı üniversiteler, kurum ve kuruluşlar incelemelerde bulundu. Üniversiteler, öğrencilerinin teorik bilgilerini pekiştirmeleri için Sur Yapı Antalya Projesi'ne teknik geziler düzenledi. Şimdiye kadar Antalya Bilim Üniversitesi'nden; İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık, Akdeniz Üniversitesi'nden ise Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde öğrenim gören 346 öğrenci, 18 öğretim görevlisi eşliğinde projeyi gezdi. Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye 11 ülke ve KKTC'den üst düzey ülke temsilcileri de ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Antalya'da düzenlediği Uluslararası İnşaat Çalıştayı kapsamında Sur Yapı Antalya şantiyesine gerçekleştirilen teknik geziye, 65'i yabancı üst düzey bürokrattan oluşan, yaklaşık iki yüz kişilik heyet katıldı" ifadeleri yer aldı.

DÜNYANIN HER YERİNDEN VATANDAŞ MEGA PROJEDEN ALIM YAPTI

"Projeye, Türkiye'nin 81 ilinden ve yurtdışında 27 farklı ülkeden yüzlerce yerli ve yabancı yatırım yaptı" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "İnşa edilen mega şehir projesinden bugüne kadar; Amerika, Kore, Rusya, Almanya, Azerbaycan, Norveç, İngiltere, İran, Katar, Ürdün, Libya, Kuveyt, Mısır, Filistin gibi 29 farklı yabancı ülke vatandaşı ve Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, Belçika, Danimarka, Kanada, Yunanistan, Avusturalya, Portekiz gibi 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşları alım gerçekleştirdi. Start verilen günden bu yana birçok yerli ve yabancı üniversite, birçok kurum ve kuruluş Sur Yapı Antalya Projesi'ni yerinde inceledi" denildi.

PROJENİN İLK ETABINDA TESLİMLERE BAŞLANDI

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Proje, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje oldu. İnşa sürecinden bu zamana kadar aldığı ödüller de bunu doğruluyor. Proje, dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor. Birinci derece deprem kuşağında olan ülkemiz için zaruri bir ihtiyaç olma özelliğinden yola çıkan Sur Yapı, inşa ettiği kentsel dönüşüm projesiyle büyük bir ihtiyaca cevap veriyor. Sur Yapı, yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı 93 blokluk Park Etabı'nı tamamlayarak teslimlere başlamanın mutluluğunu yaşıyor."

AKILLI KENT PROJELERİ ARASINDA İLK ÜÇE GİRDİ

Sur Yapı Antalya projesinin, Avrupa Birliği'nin 2020 programında "Akıllı Kent" olmak için 17 projenin içinden yarışarak 3 projeden birisi seçildiği bildirildi.

GREEN GOOD DESİGN ÖDÜLÜ

Çağdaş mimarisi, sosyal ve çevreci unsurları ile ön plana çıktığı ifade edilen projenin, dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmaları arasında yer alan Green Good Design kapsamında da ödül kazandığı belirtildi.

Açıklamada, "Avrupa Mimarlık Sanat Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi ile Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi tarafından 2009 yılından bu yana verilen Green Good Design; ürün tasarımı, ulaşım, mimarlık, kentsel planlama gibi farklı disiplinlerden projeleri uluslararası düzeyde ödüllendiriyor. Sur Yapı Antalya Projesi, bu kapsamda "Yeni Kepez Yeşil Merkez" teması ile 2018 Green Good Design ödülünü almaya hak kazandı" ifadeleri yer aldı.

EN İYİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ SEÇİLDİ

Projenin, Management Plus tarafından her yıl organize edilen "5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi"nde ise "En iyi Dönüşüm Projesi"; geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Sign Of The City ödüllerinde ise "Türkiye'nin En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi" seçildiği duyuruldu.

"YILIN İTİBARLISI" SEÇİLDİ

Sur Yapı'nın 2020'yılının başında Marketing Türkiye ve Akademetre Research & Strategic Planning iş birliğiyle düzenlenen 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda itibarını en çok artıran markaların belirlendiği The ONE Awards'da Gayrimenkul ve İnşaat kategorisinde "Yılın İtibarlısı" ödülünün sahibi olduğu ifade edildi.

GENÇLER DE İKİ KEZ ÜST ÜSTE SUR YAPI'YI SEÇTİ

Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından dünyanın en büyük gençlik hareketi projesi olan "Gençlik Otobüsü" projesi kapsamında organize edilen "Türkiye Gençlik Ödülleri" aralarında Türkiye'nin önde gelen firmalarının bulunduğu kategori içerisinde hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl gençler tarafından üst üste iki kez "En İyi Yapı İnşaat Firması" olarak Sur Yapı'nın seçildiği belirtildi.