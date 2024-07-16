Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor

Emlak

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Haberler.com yayınında, ev sahiplerinin, öğrenciye sınav notuna göre daire kiraladığını söyledi.

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Haberler.com stüdyosuna konuk olarak sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı.

"EV SAHİPLERİ, ÖĞRENCİNİN SINAV NOTUNA GÖRE DAİRE KİRALIYOR"

Öğrencilerin, ev bulmada yaşadığı zorlukları dillendiren Araç, öğrencilere ev kiralayan mülk sahipleriyle ilgili çarpıcı ifadelere imza attı. Araç, "Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLER EV KİRALARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ"

Araç, öğrencilerin ev kiralarken dikkat etmesi gereken hususlara da değinerek, "Zaten öğrencilerin kiraları aileleri finanse ediyor. İstanbul'a ilk defa gelen bir öğrenci, daire ararken okullara ulaşımına çok dikkat etmesi lazım. Ulaşım olayı, öğrenciler için en önemli kısım. İkinci toplu taşımaya ulaşım kolaylığı çok önemli. Bir de kiralayacağı apartmanı iyi araştırması lazım. Aidatları da çok önemli." dedi.

Gayrimenkul Uzmanı Araç, ev almayı düşünenlere de müjdeyi verdi. Araç, "Ev alacak olanlar eylül ayını beklesin." ifadelerini kullandı.