Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor - Son Dakika
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Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor

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Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Haberler.com stüdyosunda sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Şenay Araç, öğrencilere ev kiralayan ev sahipleriyle ilgili dikkat çeken ifadelere imza atarak, "Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor." dedi.

16.07.2024 20:01  Güncelleme: 20:27
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Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Haberler.com yayınında, ev sahiplerinin, öğrenciye sınav notuna göre daire kiraladığını söyledi.

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Haberler.com stüdyosuna konuk olarak sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı.

"EV SAHİPLERİ, ÖĞRENCİNİN SINAV NOTUNA GÖRE DAİRE KİRALIYOR"

Öğrencilerin, ev bulmada yaşadığı zorlukları dillendiren Araç, öğrencilere ev kiralayan mülk sahipleriyle ilgili çarpıcı ifadelere imza attı. Araç, "Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor

"ÖĞRENCİLER EV KİRALARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ"

Araç, öğrencilerin ev kiralarken dikkat etmesi gereken hususlara da değinerek, "Zaten öğrencilerin kiraları aileleri finanse ediyor. İstanbul'a ilk defa gelen bir öğrenci, daire ararken okullara ulaşımına çok dikkat etmesi lazım. Ulaşım olayı, öğrenciler için en önemli kısım. İkinci toplu taşımaya ulaşım kolaylığı çok önemli. Bir de kiralayacağı apartmanı iyi araştırması lazım. Aidatları da çok önemli." dedi.

Gayrimenkul Uzmanı Araç, ev almayı düşünenlere de müjdeyi verdi. Araç, "Ev alacak olanlar eylül ayını beklesin." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Emlak

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Son Dakika Emlak Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: Daireye aylık 20 bin lira vereceğinize karavan alın aylık 5 bin lira park yada kamp ücreti ödeyip kalın aidat derdide yok doğanın tadını çıkarın arkadaşlar hem ucuz heme ders çalışırken motive olursunuz 3 2 Yanıtla
    Omer Zeroglu: 500 bin liraya karavan parası nerden bulsun garip öğrenci onuda söyle bari 4 0 ferhat eser: ömer 4 sene kalsa evde 960 bin YTL ödiycek 350 binede karavan var seçim senin 2 0

20:01 Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor
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