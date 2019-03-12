Son Dakika Haberleri: Gayrimenkul ve inşaat fuarı MIPIM kapılarını açtı

Gayrimenkul ve inşaat fuarı MIPIM kapılarını açtı

12 dakika önce

Gayrimenkul sektörünün en etkili yatırımcılarını Fransa'nın Cannes kentinde buluşturan MIPIM fuarı başladı.

Gayrimenkul ve inşaat fuarı MIPIM kapılarını açtı, System.String[]
Gayrimenkul sektörünün en etkili yatırımcılarını Fransa'nın Cannes kentinde buluşturan MIPIM fuarı başladı. İstanbul Çadırı, bu yıl 5'inci kez Londra ve Paris çadırlarının arasında yer aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:00 

Ekonomi
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