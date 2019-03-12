Gayrimenkul ve inşaat fuarı MIPIM kapılarını açtı
12 dakika önce
Gayrimenkul sektörünün en etkili yatırımcılarını Fransa'nın Cannes kentinde buluşturan MIPIM fuarı başladı.
Gayrimenkul sektörünün en etkili yatırımcılarını Fransa'nın Cannes kentinde buluşturan MIPIM fuarı başladı. İstanbul Çadırı, bu yıl 5'inci kez Londra ve Paris çadırlarının arasında yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:00
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