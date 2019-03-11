‘Gayrimenkul yatırım fonlarına yatırım zamanı’

2 gayrimenkul yatırım fonu ile müşterilerine cazip getiri imkanı sunduklarını ifade eden ÜNLÜ Portföy Genel Müdürü Dayıoğlu, "Bu ürün gayrimenkul satın almaya alternatif olarak yüksek getiri potansiyeli, vergi avantajı ve likit olma özellikleri nedeniyle daha avantajlı bir yatırım aracı" dedi.

2 gayrimenkul yatırım fonu ile müşterilerine cazip getiri imkanı sunduklarını ifade eden ÜNLÜ Portföy Genel Müdürü Dayıoğlu, "Bu ürün gayrimenkul satın almaya alternatif olarak yüksek getiri potansiyeli, vergi avantajı ve likit olma özellikleri nedeniyle daha avantajlı bir yatırım aracı" dedi.

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