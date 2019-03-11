Son Dakika Haberleri: ‘Gayrimenkul yatırım fonlarına yatırım zamanı’

‘Gayrimenkul yatırım fonlarına yatırım zamanı’

1 saat önce

2 gayrimenkul yatırım fonu ile müşterilerine cazip getiri imkanı sunduklarını ifade eden ÜNLÜ Portföy Genel Müdürü Dayıoğlu, "Bu ürün gayrimenkul satın almaya alternatif olarak yüksek getiri potansiyeli, vergi avantajı ve likit olma özellikleri nedeniyle daha avantajlı bir yatırım aracı" dedi.

‘Gayrimenkul yatırım fonlarına yatırım zamanı’, System.String[]
2 gayrimenkul yatırım fonu ile müşterilerine cazip getiri imkanı sunduklarını ifade eden ÜNLÜ Portföy Genel Müdürü Dayıoğlu, "Bu ürün gayrimenkul satın almaya alternatif olarak yüksek getiri potansiyeli, vergi avantajı ve likit olma özellikleri nedeniyle daha avantajlı bir yatırım aracı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:20 

Ekonomi
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