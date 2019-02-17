Gayrimenkul Yatırımcılarına, İnceledikleri Evde 'Bubi Tuzağı' Şoku
1 saat önce
– ABD'de, aralarında gayrimenkul yatırımcısı bir Türk'ün de bulunduğu beş kişilik bir ekip, incelemek için girdikleri terk edilmiş evde bubi tuzağını fark ettiler.
– ABD
'de, aralarında gayrimenkul yatırımcısı bir Türk'ün de bulunduğu beş kişilik bir ekip, incelemek için girdikleri terk edilmiş evde bubi tuzağını fark ettiler. Tam olarak ne olduğunu anlamak için tuzağı tetikleyince bir düzeneğe bağlanmış bıçakla karşılaştılar.
Olay ABD'nin, Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia
şehrinde meydana geldi. ABD'de yaşayan gayrimenkul yatırımcısı Ekrem Uysaler tarafından kayda alınan görüntülerde, ekibin, incelemek için girdikleri evdeki merdivenin ilk basamaklarında bulunan kırık camlardan şüphelendiği görülüyor. Camlar şüphe uyandırınca merdiveni daha da dikkatli inceleyen ekip, merdivenlere çekilmiş olan teli ve telin bağlı olduğu düzeneği fark ediyor. Görüntüleri kayda alan Ekrem Uysaler düzenekte bulunan bıçağı fark edince ekibin geri kalan kısmını dikkatli olması konusunda uyarıyor. Daha sonra herkesin merdivenden uzaklaştığından emin olan ekip, bir sopa yardımı ile bubi tuzağını tetikliyor ve aşağı, üzerinde bıçak bulunan bir düzenek düşüyor. Gördükleri karşısında şaşıran ekibin, videoda, 'bu birini öldürebilirdi', 'bu bir cinayet' gibi yorumlarda bulundukları duyuluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:03 Kaynak: DHA
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