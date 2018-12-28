Son Dakika Haberleri: Gayrimenkul yatırımının Avrupa karnesi çıkarıldı

Gayrimenkul yatırımının Avrupa karnesi çıkarıldı

1 saat önce

Avrupa İstatistik Enstitüsü Eurostat'un raporuna göre risksiz ve en karlı gayrimenkul yatırımı Montenegro'da, en sabır isteyeni ise Avusturya'da.

Gayrimenkul yatırımının Avrupa karnesi çıkarıldı, System.String[]
Avrupa İstatistik Enstitüsü Eurostat'un raporuna göre risksiz ve en karlı gayrimenkul yatırımı Montenegro'da, en sabır isteyeni ise Avusturya'da. Montenegro'dan gayrimenkul alan 13 yılda, Avusturya'dan gayrimenkul alan 51 yılda yatırdığını geri alıyor. Türkiye'de ise bu süre 28 yıl!
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:50 

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu, Avusturya, Avrupa, Ekonomi
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