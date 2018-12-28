Gayrimenkul yatırımının Avrupa karnesi çıkarıldı
1 saat önce
Avrupa İstatistik Enstitüsü Eurostat'un raporuna göre risksiz ve en karlı gayrimenkul yatırımı Montenegro'da, en sabır isteyeni ise Avusturya'da.
Avrupa
İstatistik Enstitüsü Eurostat'un raporuna göre risksiz ve en karlı gayrimenkul yatırımı Montenegro'da, en sabır isteyeni ise Avusturya
'da. Montenegro'dan gayrimenkul alan 13 yılda, Avusturya'dan gayrimenkul alan 51 yılda yatırdığını geri alıyor. Türkiye
'de ise bu süre 28 yıl!
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:50
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