Gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesinde miras kavgası! Tüm servetini ABD'li eşine bırakınca işler karıştı - Son Dakika

Gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesinde miras kavgası! Tüm servetini ABD'li eşine bırakınca işler karıştı

06.05.2021 07:47
Gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesinde miras kavgası! Tüm servetini ABD'li eşine bırakınca işler karıştı, System.String[]

Gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesinde yaşanan miras kavgası gündem yarattı. Murat Levent Tatlıcı'nın ölmeden hemen önce ABD'li Donna Marie Tatlıcı ile yaptığı evlilik ve mirasının tamamını kendisine bırakması aileyi karıştırdı. Merhum Murat Levent Tatlıcı'nın annesi Sevil Tülin Turner, vasiyetnamenin iptali için dava açarken, ABD'li gelinden karşı hamle geldi. Donna Marie Tatlıcı, eşi Levent Tatlıcı'nın ölmeden 4 ay önce ABD'de hazırladığı vasiyetnamenin Türkiye'de de tanınmasını istedi.

Donna Marie Tatlıcı, merhum Şehmuz Tatlıcı'nın 9 çocuğundan birisi olan Murat Levent Tatlıcı ile 12 Eylül 2012'de evlendi. Murat Levent Tatlıcı, evlendikten 9 ay sonra 11 Haziran 2013 günü beyin kanseri tedavisi gördüğü Amerika'da hayatını kaybetti. Yurtdışında yaşadığı için Donna Marie Tatlıcı'nın evliliği 10 Şubat 2014'te Türk Konsolosluğu tarafından tescil edildi ve nüfus kayıtlarına işlendi.

AMERİKA GELİNİ HAKLI BULDU

İddiaya göre Murat Levent Tatlıcı, 2013 yılında ölmeden 4 ay önce bir vasiyetname düzenledi. Bu vasiyetnamede tüm malvarlığını eşi Donna Marie Tatlıcı'ya bıraktı. Murat Levent Tatlıcı'nın vefatının ardından mirasıyla ilgili yetki belgesi eşi Donna Marie Tatlıcı'ya verildi. Ancak merhum Murat Levent Tatlıcı'nın annesi Sevil Tülin Turner, ABD'de 'vasiyetnamenin iptali' için Amerikalı gelini Donna Marie Tatlıcı'ya dava açtı. ABD'deki mahkeme 2016 yılındaki kararında, davacı Sevil Tülin Turner'in gelinine yönelik haksız etki ve tesirde bulunduğuna dair ileri sürdüğü tüm iddiaları reddetti. Mahkeme ayrıca merhum Murat Levent Tatlıcı'nın ölmeden 4 ay önce hazırladığı vasiyetnamesinin geçerli olduğuna ve yetki belgesinin eşi Donna Marie Tatlıcı'ya ait olduğuna hükmetti.

TÜRKİYE'DE DE TANINSIN

Öte yandan merhum Murat Levent Tatlıcı'nın kardeşlerinden Taha Tatlıcı, veraset ilamı için 2013 yılında 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Hürriyet'in haberine göre Taha Tatlıcı, bu davada kardeşi Murat Levent Tatlıcı'nın bekar ve çocuksuz vefat ettiğini, yasal mirasçılarının annesi ve kardeşlerinin olduğunu belirtti. Karar tarihinde evlilik henüz kayıtlara işlenmediği için Donna Marie Tatlıcı yasal mirasçı olarak yer almadı. Bunun üzerine Donna Marie Tatlıcı, veraset ilamının iptali için İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Amerikalı gelini haklı bulan mahkeme, veraset ilamının iptali ile gerçek mirasçılık durumunu gösteren bir veraset ilamının çıkartılmasına karar verdi. Tarafların davayı temyiz etmesi üzerine İstinaf Mahkemesi, ABD'deki mahkeme kararının Türkiye'de tanınması için yeni bir dava açılması gerekçesiyle bu kararı kaldırdı.

"GEÇERLİ OLSUN" DİLEKÇESİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, "İstinaf Mahkemesi'nin bu kararın ardından dava İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geri gönderilmiştir. Mahkeme, Donna Marie Tatlıcı'nın ABD'de kazandığı davanın kararının Türkiye'de de tanınmasını istemiştir. Ayrıca Murat Levent Tatlıcı'nın vasiyetnamesinin açılıp okunması talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açmış olduğumuz davada da ABD'deki kararın Türkiye'de tanınması istenmiştir. Tüm bu nedenlerle merhum Murat Levent Tatlıcı tarafından ABD'de hazırlanan vasiyetnamenin Türkiye'de de geçerli olması için bu tanıma davasını açmış bulunmaktayız" denildi.

Gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesinde miras kavgası! Tüm servetini ABD'li eşine bırakınca işler karıştı

Gayrimenkul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesinde miras kavgası! Tüm servetini ABD'li eşine bırakınca işler karıştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (7)
  • 595959: ne hikmetse yabancı kadınlar bizim zengin türk erkekleriyle evleniyor.türk hanımlarda nerde elin züürt yabancısı var onlarla.para olmasa bu yabancılar bizim yüzümüze bekmaz. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • Ya sahteyse vasiyet: Adam ölüyor zaten hele beyin kanserinde şuur kayboluyor Donna ve çevresi adamcağızı oyuna getirip imzayı almaları büyük olasılık Türkiyede evli bile görünmüyor Yasal olarak evlilik gerçekleşmeden adamcağız ölmüş Türkiyedeki malları anne ve kardeşlerine Amerikadaki malları gerçek isbat edilemeyeceği için Donnaya kaşır. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesinde miras kavgası! Tüm servetini ABD'li eşine bırakınca işler karıştı - Son Dakika
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