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4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da bulundu - Son Dakika

4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da bulundu

23.11.2021 16:27

4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da bulundu "Her sabah havyar yiyeceğim, malımı hayrı kurumların bağışlayacağım" 4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da ortaya çıktı.

4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da bulundu

"Her sabah havyar yiyeceğim, malımı hayrı kurumların bağışlayacağım"

MUĞLA - 4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da ortaya çıktı. Kızından ve torunundan kaçtığını iddia eden Enbiyaoğlu, dava açmaya hazırlanıyor.

86 yaşındaki Tülin Enbiyaoğlu'nun torunu, anneannesinin 4 gün önce İzmir'de özel bir bakımevinden bakıcısı tarafından anneannesinin kaçırıldığını söylemişti. Bunun üzerine güvenlik güçleri harekete geçerek, Enbiyaoğlu'nu Bodrum'da bakıcısının evinden buldu.

Jandarma eşliğinde huzur evinden çıktı

Kızı ve torunu tarafından huzurevine konulduğunu söyleyen Enbiyaoğlu, kaldığı huzurevinden, uzun yıllardır tanıdığı bir arkadaşını aradığını, arkadaşının 3 avukatı ile birlikte huzur evine gelerek jandarma tutanağıyla huzurevinden çıktığını açıkladı. Kimsenin kendini kaçırmadığını da açıklayan Enbiyaoğlu, "Öyle bir şey yok, torunumun uydurması. İzmir'deki huzurevine attılar beni, paralarımı almak için. Tımarhane gibi bir huzurevine attılar. Orada herkes Alzheimer hastası, birçoğu yatalak, konuşacak kimse yok. Verdikleri yemekler benim alıştığım ve yediğim yemekler gibi değil. Torunum Aydın'da bir huzurevine bıraktı beni. Daha sonra arkadaşım Nabi Bey beni almaya geldi. Nabi Bey'e de vermediler birinci derece akrabası olmadığım için kızımı çağırdılar. Nabi bey orayı öğrendi diye kızım geldi beni oradan aldı. Bodrum'a getirecek havasına girdiler, acıktık dediler daha sonra restorana oturduk. Restorana tanımadığım 2 kişi geldi. Meğerse onlar İzmir'deki huzurevinin çalışanlarıymış. Ondan sonra 'evimde tamir var' dedi, 'oturacak yer yok her yer muşamba kaplı' dedi. '1 hafta sonra seni alacağım arkadaşımın oteline göndereyim orada rahat edersin ondan sonra seni alacağım' dedi. Beni arabaya bindirdiler daha sonra İzmir'e götürdüler. Para için yaptılar bunu. Para insana dost derler ama düşman aslında. Kaçırılmamın imkanı var mı, yüksek duvarlar güvenlikler var, kapı kilitli nasıl kaçırsınlar. Jandarma geldi, ben Nabi beyi aradım. Telefonumu elimden aldılar ama ben bir şekilde aradım. Beni buradan al dedim. O da avukata müracaat etmiş. Daha sonra 3 avukat ve jandarma geldi. Jandarma benimle mülakat yaptı, ben de anlattım durumu. Ondan sonra tamam dedi, aklın başında dedi. Huzurevi sahipleri jandarmayı görünce korktular. Bana kendi rızamla çıktığıma dair yazı imzalattılar" şeklinde konuştu.

Arsam satılınca ortaya çıktılar

İzmir'de bir arsasının satılmasının ardından çocuğunun ve torununun ortaya çıktığını sözlerine ekleyen Enbiyaoğlu, "Cuma akşam saat 19.00 gibi geldim Bodrum'a. Nabi Beyle eskiden 8 sene boyunca kaldığım yerde kaldım. 8 senedir Nabi Bey bakıyor bana onlar neredeler. Benim İzmir Yelki'de arsam satıldı. Arsam satılınca bunlar piyasa çıktı. 12 senedir bu kız beni bunak diye dava ediyor. Her seferinde ben kazanıyorum, en son dava geçen sene bitti. Bunak olmadığım anlaşıldı. Torunumu ve kızımı dava edeceğim. Bu sefer sıra bende, bu yapılan kepazeliklerin hesabını soracağım. Görürsem suratlarına tüküreceğim" şeklinde konuştu

"Her sabah havyar yiyeceğim, malımı hayrı kurumların bağışlayacağım"

Mirasının tek bir kuruşunu bile ailesine bırakmayacağını söyleyen Enbiyaoğlu, "Mirasımı Darüşafakaya veririm. Yırtarım, yerim fakire fukaraya dağıtırım. Kimseyi alakadar eden bir mevzu değil aklım başımda çok şükür, aklım başımda olduğu sürece kimseye ne hesap vermeye mecburum ne de hürriyetimden vazgeçmeye mecburum. Ailemle irtibata geçmeyeceğim, istemiyorum. 3 sene önce 2 huzurevi değiştirdim. Tanımadığım huzurevi kalmadı. Hürriyetim, elimden alındı. Her seferinde kimliğim ve telefonum elimden alınıyor. Bunlara verdiğim vekaleti iptal edemiyorum, para yok bir kuruşum yok. Paraları bunlar çekiyorlar" dedi.

Güvenlik güçleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen ve psikiyatrist ile görüştürülen Enbiyaoğlu'nun, sağlık raporu ve akli dengesi yerinde raporu aldıktan sonra güvenlik güçleri tarafından istediği adrese bırakıldığı öğrenildi.

4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da bulundu
4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da bulundu
4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da bulundu
4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da bulundu
4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da bulundu
4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da bulundu
4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da bulundu
4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da bulundu
4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da bulundu
4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da bulundu
4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da bulundu

Gayrimenkul, Jandarma, Bodrum, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da bulundu - Son Dakika
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