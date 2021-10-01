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Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı - Son Dakika

Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı

01.10.2021 16:33

Kocaeli sahilinde köpeğini gezdiren bir kişi tarafından bulunan cansız bedenin, 78 yaşındaki gayrimenkul zengini olan Yılmaz Sezer'e ait olduğu tespit edildi. El ve ayak bileklerinde plastik kelepçe olan, işkence yapılarak öldürüldükten sonra sandığa konularak denize atılan Sezer'in dini nikahlı eşi tarafından kandırılarak yata getirildiği ve yattaki diğer 10 kişi tarafından alıkonup sonra da öldürüldüğü belirtildi.

Kocaeli'nin Darıca'nın Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde, 19 Eylül sabahı köpeğini gezdiren kişi, sahile vuran cansız bedeni görünce polise haber verdi.

AYAKLARINDA HALAT, BİLEKLERİNDE KELEPÇEYLE BULUNDU

Polis ekipleri, ayaklarında halat, ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri bulunan kişinin denize atıldığını tespit etti.

Gayrimenkul zengini yaşlı eşini yatında öldürtüp, cansız bedenini de sandıkla deniz attırmış

GAYRİMENKUL ZENGİNİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sahilde inceleme yapan polis ekipleri, cansız bedenin bulunduğu yerin yakınlarında kapağı olmayan bir sandık buldu. Cesedin sandığa konularak atıldığı saptandı. Üzerinde atlet ve pijama olan cansız erkek bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, öldürülen kişinin Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer olduğunu belirledi. Ancak soruşturmanın gizliliği kapsamında kimliği açıklanmadı.

Gayrimenkul zengini yaşlı eşini yatında öldürtüp, cansız bedenini de sandıkla deniz attırmış

KONTRAPLAK ÜZERİNDEKİ SERİ NUMARADAN YOLA ÇIKILDI

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, kontrplağın üstündeki seri numaralarından yola çıkarak üzerinde vinç makaraları olan sandığın hangi fabrikada üretildiği, nerede satıldığı ve kim tarafından satın alındığını belirledi. Ayrıca öldürülen Yılmaz Sezer'in 2 yatının kayıp olduğu tespit edildi. Kayıp yatlar İstanbul Tuzla'da limanda bulundu. Polis yatlara giren çıkan kişileri takibe aldı. Yatlara girip çıkan kişilerin çöp poşetleri çıkardığı belirlendi.

Gayrimenkul zengini yaşlı eşini yatında öldürtüp, cansız bedenini de sandıkla deniz attırmış

YATTA İŞKENCE YAPMIŞLAR

Polis elde ettiği bilgiler doğrultusunda Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da operasyon düzenleyerek aralarında Yılmaz Sezer'in dini nikahlı eşi G.Ö.'nün de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Yatlarda ve çıkarılan çöp poşetlerinde yapılan incelemelerde kan izlerinin olduğu kıyafetler ve yata ait halılar ele geçirildi.

Gayrimenkul zengini yaşlı eşini yatında öldürtüp, cansız bedenini de sandıkla deniz attırmış

CANSIZ BEDENİNİ SANDIĞI KOYUP DENİZE ATMIŞLAR

Gemlik'te gayrimenkulleri ve kira gelirleri olan Yılmaz Sezer'in yatında alıkonulduğu, tekne ile denize açılarak kendisine işkence yapıldığı, mal ve paralarını ele geçirmek isteyen bu kişilerin kendisini öldürüldükten sonra cansız bedeni sandığa koyup denize attığı tespit edildi.

Ayrıca, Gemlik'te yaşayan Yılmaz Sezer'in dini nikahlı eşi G.Ö.'nün yat ile gezmek istediğini söyleyerek eşini kandırıp yata getirdiği, bu sırada plan çerçevesinde yatta bekleyen kişilerin yaşlı adamı alıkoydukları da saptandı.

7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yılmaz Sezer'in imam nikahlı eşi G.Ö., E.Ç.D. (39), G.Ş. (40), A.E. (43), E.A. (55), U.B. (47) ve E.A. (39) ise Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı

Adli Tıp Kurumu, Gayrimenkul, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı - Son Dakika


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