Gayrimenkulcüler üç kıtada ofis açıyor
1 saat önce
Yurtdışında konut ve diğer gayrimenkul projeleri geliştiren sektör, yurtdışından Türkiye'ye yatırım çekme üzerine de çalışıyor.
Yurtdışında konut ve diğer gayrimenkul projeleri geliştiren sektör, yurtdışından Türkiye
'ye yatırım çekme üzerine de çalışıyor. Son dönemde hızlanan çalışmaların başında yurtdışında tanıtım ofisleri açma ve gurbetçilerin yoğun yaşadığı ülkelerde tanıtım yapma geliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:05
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