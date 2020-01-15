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Gayrimenkulcüler yabancıya satış için dernek kuruyor
13 dakika önce
Yabancıya gayrimenkul satışını 6 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkarma hedefiyle yola çıkan yeni nesil inşaatçılar dernek kurdu.
Yabancıya gayrimenkul satışını 6 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkarma hedefiyle yola çıkan yeni nesil inşaatçılar dernek kurdu. Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği izinlerin ardından faaliyete başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:40
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