Gayrimenkulcüler yabancıya satış için dernek kuruyor - Son Dakika
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Gayrimenkulcüler yabancıya satış için dernek kuruyor

13 dakika önce

Yabancıya gayrimenkul satışını 6 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkarma hedefiyle yola çıkan yeni nesil inşaatçılar dernek kurdu.

Gayrimenkulcüler yabancıya satış için dernek kuruyor, System.String[]

Yabancıya gayrimenkul satışını 6 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkarma hedefiyle yola çıkan yeni nesil inşaatçılar dernek kurdu. Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği izinlerin ardından faaliyete başlayacak.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:40 
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