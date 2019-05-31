Gayrimenkulde 2021 sinyalleri
1 saat önce
GİSP Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gümüş, bekleyen talep nedeniyle 2021'den itibaren gayrimenkul sektöründe hızlı bir süreç yaşanmasını beklediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:28
GİSP Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gümüş
, bekleyen talep nedeniyle 2021'den itibaren gayrimenkul sektöründe hızlı bir süreç yaşanmasını beklediklerini söyledi. Gümüş, "Talep bekliyor. İnsanların sorunu para değil. Para var ve güven bekliyor. Türkiye
'de konut ihtiyacı azalmayacak" dedi.
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