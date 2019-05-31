Son Dakika Haberleri: Gayrimenkulde 2021 sinyalleri
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Gayrimenkulde 2021 sinyalleri

1 saat önce

GİSP Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gümüş, bekleyen talep nedeniyle 2021'den itibaren gayrimenkul sektöründe hızlı bir süreç yaşanmasını beklediklerini söyledi.

Gayrimenkulde 2021 sinyalleri, System.String[]
GİSP Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gümüş, bekleyen talep nedeniyle 2021'den itibaren gayrimenkul sektöründe hızlı bir süreç yaşanmasını beklediklerini söyledi. Gümüş, "Talep bekliyor. İnsanların sorunu para değil. Para var ve güven bekliyor. Türkiye'de konut ihtiyacı azalmayacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:28 
Gümüş, Ekonomi
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