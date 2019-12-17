Gayrimenkulde tüm satışlar 2 milyonu geçti

2019 Yılı Kasım sonu itibarı ile gayrimenkulde toplam satışlar 2 milyonu geçti. Konut satışlarında ise Kasım ayı sonunda konut satış adeti 1 milyon 146 bin 655 oldu.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine göre toplam satışların 2 milyon 16 bin 367 rakamına ulaştığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Özellikle son aylarda düşen faizler ile beraber konut satışları da büyük bir sıçrama yaptı. Örneğin Haziran ayında 7 bin 319 olan ipotekli konut satışı son aylarda 50 bini geçti. İkinci el satışların ise payı yükselmeye devam ediyor" dedi.



TÜİK konut satış istatistiklerine göre de Ekim ayında 1 milyonu geçen konut satışları, Kasım ayında gerçekleşen 138 bin 372 satış adeti ile yükselmeye devam etti. Özelmacıklı "Kredi faiz oranlarındaki düşüşün özel bankalara da yansıması ile artışlar artmaya devam edecek. Stoklar erimeye devam edecek" dedi.



"Takipteki kredilerimiz düşük seviyede"



Toplam konut kredileri içinde takipteki konut kredilerinin de sadece yüzde 0.70 seviyesinde olduğunu belirten Özelmacıklı, "Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre tüketici kredisi ve konut kredisi kullanan toplam kişi sayısı 17 milyon 453 bin kişi. Kullandırılan konut kredilerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 147 oranında bir artış yaşandı. Kredi kullanımlarına göre ortalama 161 bin TL olan büyüklük, mevcut konut kredisi borcu olanlara bakıldığında ise 80 bin TL seviyesinde. Konut kredilerindeki takipteki oranın düşük kalması sevindirici" diye konuştu.



"100 bin TL için aylık bin 421 TL"



Bu dönemin özellikle tüketiciler için fırsat olduğunu dile getiren Özelmacıklı "Mevcut stoklar içinde inşaat maliyetleri artmadan alınacak son daireler tüketiciler için fırsat niteliğinde. Ülkemizde ortalama 125 metrekare olan konut metrekare ortalaması satış fiyatlarında ise ortalama 285 bin TL seviyesinde. Öncelikli tercih edilen ve aranan konutlar ise 350 bin TL altındaki fiyatlar. Kredi maliyetlerinin ise yüzde 0.98 seviyesine gerilemesi ile 100 bin TL 10 yıl vadede kredi kullanan bir tüketicinin aylık taksiti bin 421 TL seviyesinde oluyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL