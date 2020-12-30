"Gayrimenkulde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Sertifika Programı" 18 Ocak'ta başlayacak

Gayrimenkulde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı 18 Ocak-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nden (GYODER) yapılan açıklamaya göre, GYODER ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, Türkiye'de bu alanda düzenlenecek ilk sertifika programı olacak.

Programına katılanlar, gayrimenkul teknolojisinde kullanılan "yapay zeka", "makine öğrenimi" ve "veri biliminde ortaya çıkan teknolojiler" hakkında bilgi sahibi olacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan programın içeriği; katılımcıların, veri teknolojisi dünyasındaki gelişmeleri rahatlıkla takip etmesi ve gayrimenkul sektörünün geleceğinde rol almasına katkı sağlama hedefiyle oluşturuldu. Ayrıca, yapay zeka ve makine öğreniminin incelenmesi ve analizi yoluyla, veri teknolojisinin gayrimenkul sektörünü nasıl yeniden tanımladığını ve proptech şirketlerinin katılımcılara nasıl bir gelecek vadettiği keşfedilecek.

Katılımcılar, Türkiye'de gayrimenkul teknolojileri konusunda uzman sektör liderlerinden vaka uygulamalarını birebir dinleme fırsatı bulacak. Güncel veri setleri üzerinden coğrafi bilgi sistemlerinin, yapay zekanın, makine öğreniminin ve finansal uygulamaların gayrimenkul yatırımlarının geleceğindeki etkisini deneyimleyebilecek.

Üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olan, başlangıç düzeyinde matematik ve istatistik temeli olan tüm katılımcılar için uygun olan programda, herhangi bir veri analizi yazılımı deneyimi olmayan katılımcılar için giriş dersinde temel veri bilimi ve veri setleri hakkında eğitim videoları paylaşılacak.

İnternet üzerinden haftada 4 gün gerçekleşecek program kapsamında toplamda 45 saat eğitim verilecek. Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara "başarı sertifikası", başarısız olanlara ise "katılım belgesi" verilecek.