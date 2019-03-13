Gayrimenkulü Sorumlu Danışmanlardan Alın"

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin, gayrimenkul alımının yetkili kişiler aracılığıyla yapılması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın, haklarının korunması ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için tüm gayrimenkul işlerini sorumlu emlak danışmanları...

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin, gayrimenkul alımının yetkili kişiler aracılığıyla yapılması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın, haklarının korunması ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için tüm gayrimenkul işlerini sorumlu emlak danışmanları kanalıyla yapmaları kendi menfaatlerine olacaktır." ifadesini kullandı.



Yetkin, yazılı açıklamasında, emlak danışmanlığı mesleğinin Ticaret Bakanlığınca 5 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik" ile bir statüye kavuştuğunu kaydetti.



Mesleğe yeni başlayacak veya iş yeri ruhsatı olmayan emlak danışmanlarının belediyelerden ruhsat alabilmeleri için "Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5" Mesleki Yeterlilik Kurumu belgesi alıp Ticaret İl Müdürlüğünden de yetki belgesi edinmeleri gerektiğini kaydeden Yetkin, şunları kaydetti:



"Bununla ilgili Odamız tarafından mesleki yeterlilik sınavlarına hazırlık ve bilgilendirme eğitimleri verilmektedir. Vatandaşlarımızın da haklarının korunması ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için tüm gayrimenkul işlerini yasal sorumluluklarını yerine getirmiş sorumlu emlak danışmanları kanalıyla yapmaları kendi menfaatlerine olacaktır. Vatandaşlarımıza, emlak danışmanlarının ofislerindeki yetki ve oda kayıt belgelerine dikkat etmelerini, kaçak tabir ettiğimiz kayıtsız ofislerle alışveriş yapmamalarını öneriyoruz."

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