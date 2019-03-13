Son Dakika Haberleri: Gayrimenkulü Sorumlu Danışmanlardan Alın"

Gayrimenkulü Sorumlu Danışmanlardan Alın"

1 saat önce

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin, gayrimenkul alımının yetkili kişiler aracılığıyla yapılması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın, haklarının korunması ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için tüm gayrimenkul işlerini sorumlu emlak danışmanları...

Gayrimenkulü Sorumlu Danışmanlardan Alın
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin, gayrimenkul alımının yetkili kişiler aracılığıyla yapılması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın, haklarının korunması ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için tüm gayrimenkul işlerini sorumlu emlak danışmanları kanalıyla yapmaları kendi menfaatlerine olacaktır." ifadesini kullandı.

Yetkin, yazılı açıklamasında, emlak danışmanlığı mesleğinin Ticaret Bakanlığınca 5 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik" ile bir statüye kavuştuğunu kaydetti.

Mesleğe yeni başlayacak veya iş yeri ruhsatı olmayan emlak danışmanlarının belediyelerden ruhsat alabilmeleri için "Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5" Mesleki Yeterlilik Kurumu belgesi alıp Ticaret İl Müdürlüğünden de yetki belgesi edinmeleri gerektiğini kaydeden Yetkin, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili Odamız tarafından mesleki yeterlilik sınavlarına hazırlık ve bilgilendirme eğitimleri verilmektedir. Vatandaşlarımızın da haklarının korunması ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için tüm gayrimenkul işlerini yasal sorumluluklarını yerine getirmiş sorumlu emlak danışmanları kanalıyla yapmaları kendi menfaatlerine olacaktır. Vatandaşlarımıza, emlak danışmanlarının ofislerindeki yetki ve oda kayıt belgelerine dikkat etmelerini, kaçak tabir ettiğimiz kayıtsız ofislerle alışveriş yapmamalarını öneriyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:45 Kaynak: AA

Ankara, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 Parçaya Bölünüp, Toprağa Gömülü Bulunan Ceset Kayıp Emlak Zengininin Çıktı (2) Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor

Tanzim Satışta 14 bin Ton Ürün Sevkiyatı Gerçekleştirildi Sırrı Süreyya Önder, Cezaevinde İğne İpliğe Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 16:21:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gayrimenkulü Sorumlu Danışmanlardan Alın"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]