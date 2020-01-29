Gayrimeşru çocuklarını ölüme atan sevgililere Yargıtay'dan kötü haber - Son Dakika

Bursa'da gayrimeşru olarak dünyaya getirdiği bebeğini çöp konteynerine atıp ölüme terk ettiği öne sürülen sevgililere Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yargıtay, 24 ve 20 yıl hapis cezasına mahkum edilen sevgililerin 'nitelikli kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarını istedi.



2016 yılı Ocak ayında Osmangazi'ye bağlı Tuna Mahallesi'nde erkek arkadaşı Sezai D. (41) ile yaşayan Çiğdem Ş. (22), evde kendi kendine doğum yaptı. Tuvalette gerçekleşen doğumun ardından kordon bağını kesen Sezai D.'nin erkek bebeği bir çöp poşetinin içine koyarak evin çatı katına çıkardığı, 12 saat sonra bebeği gece saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir çöp kutusuna atarak olay yerinden uzaklaştığı ileri sürüldü. Kanaması devam ettiği için Çekirge Devlet Hastanesine giden Çiğdem Ş.'nin şüpheli hareketleri üzerine polis soruşturma başlattı ve iki sevgili tutuklandı.



Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklardan Sezai D, 'kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçundan 24 yıl, Çiğdem Ş. ise 'belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme sebebiyet vermek' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının temyizi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından sanıkların, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılanmaya başlanan tutuklu sanıklardan Sezai D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, bebeğin ölü doğduğunu, daha sonra cesedini konteynıra attığını savunarak, beraatini istedi. Yenişehir Kadın Cezaevi'nde bulunan Çiğdem Ş. ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA