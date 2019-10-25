Son Dakika Haberleri: Gayrisafi Milli Hasıla 2018'de yüzde 19,5 arttı
Son Dakika Güncel Gayrisafi Milli Hasıla 2018'de yüzde 19,5 arttı

Gayrisafi Milli Hasıla 2018'de yüzde 19,5 arttı

9 dakika önce

Gayrisafi Milli Hasıla 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak 3 trilyon 665 milyar 901 milyon 664 bin TL oldu.

Gayrisafi Milli Hasıla 2018'de yüzde 19,5 arttı, System.String[]

Gayrisafi Milli Hasıla 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak 3 trilyon 665 milyar 901 milyon 664 bin TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı kurumsal sektör hesapları verilerini açıkladı. Buna göre; Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak 3 trilyon 665 milyar 901 milyon 664 bin TL oldu.

MALİ OLMAYAN ŞİRKETLERİN 2018 YILI KATMA DEĞER İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 57,8 OLDU

Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide oluşturulan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Toplam katma değerin yüzde 57,8'i mali olmayan şirketler tarafından üretildi. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ile genel devlet takip etti.

TOPLAM GAYRİSAFİ TASARRUFUN GSYH'YE ORANI 2018 YILINDA YÜZDE 27 OLDU

Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı 2018 yılında toplam ekonomi için yüzde 27 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 12,5, hanehalkı için yüzde 9,2, mali şirketler için yüzde 3,7 ve genel devlet için yüzde 1,6 oldu.

GAYRİSAFİ HANEHALKI TASARRUF ORANI 2018 YILI İÇİN YÜZDE 13,9 OLDU

Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2017 yılında yüzde 15,1 iken 2018 yılında yüzde 13,9 oldu.

TOPLAM EKONOMİNİN BORÇLANMASININ GSYH'YE ORANI 2018 YILINDA YÜZDE -2,5 OLDU

Toplam ekonominin borçlanmasının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya oranı 2017 yılında yüzde -5,5 iken, 2018 yılında yüzde -2,5 olarak gerçekleşti.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
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