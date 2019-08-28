Son Dakika Haberleri: Gaz bağımlısı 13 yaşındaki kız dedesinin evinde ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gaz bağımlısı 13 yaşındaki kız dedesinin evinde ölü bulundu

41 dakika önce

Bursa'da çakmak gazı bağımlısı olduğu iddia edilen 13 yaşındaki kız çocuğu, dedesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

Gaz bağımlısı 13 yaşındaki kız dedesinin evinde ölü bulundu, System.String[]
Bursa'da çakmak gazı bağımlısı olduğu iddia edilen 13 yaşındaki kız çocuğu, dedesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay dün gece Yıldırım'a bağlı Karaağaç Mahallesi İpekçilik Caddesi üzerinde meydana geldi. Geç saatlerde eve gelen Mehmet K., dakikalarca kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmadı. Komşularından yardım isteyen Mehmet K. kapıyı kırarak içeri girdi. Torununa seslenen Mehmet K., 13 yaşındaki torunu Yasemin Ç.'yi koltukta hareketsiz yatarken buldu. Durumu 112 sağlık ekiplerine bildiren dede dakikalarca torununun kendisine gelmesini bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili yapılan incelemelerde Yasemin Ç.'nin çakmak gazından zehirlendiği belirlendi. Küçük kızın psikolojik problemleri olduğu ve aylardır çakmak gazı bağımlısı olduğu iddia edildi. 13 yaşındaki kızın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - BURSA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da bir kadın, eşini silahlı çatışmada kaybettiği gün doğum yaptı
Meksika'da gece kulübüne molotoflu saldırı: 23 ölü Eşinden şiddet gören kadının ağabeyi eniştesine bıçakla saldırdı! Şarkıcı Hadise, "Benim hayatım benim vücudum" diyerek videosunu paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 13:38:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaz bağımlısı 13 yaşındaki kız dedesinin evinde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]