Gaz beton döküldü, yol tek şeride düştü - Son Dakika

Gaz beton döküldü, yol tek şeride düştü

İSTANBUL - Küçükçekmece Basınekspres yolunda aniden fren yapa tırın dorsesinde bulunan gaz betonlar yola döküldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tek şeride düşen yolda uzun kuyruklar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Küçükçekmece Sefaköy'e gaz beton taşıyan Salih Şen 34 CRE 910 tır, E-5'ten Basınekspres Yolu'na bağlandığı sırada iddiaya göre başka araca çarpmamak için ani fren yaptı. Ani fren sonucu yana savrulan tırdan inşaatta kullanılan 7 tane gaz beton bloğu yola döküldü. Meydana gelen kazada kimse yaralı ya da maddi hasar olmazken, yol tek şeride düştü. O esnada herhangi bir aracın geçmemesi faciayı önledi.

Kapanan yol nedeniyle Havalimanı Yolu ile E-5'ten Basınekspres Yolu'na bağlantıda yoğun trafik oluştu. Trafik metrelerce uzarken, sürücünün haber vermesi üzerine firma çalışanları ile polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yolu açmak amacıyla elleriyle gaz beton parçalarını temizledi.

Olayla ilgili konuşan tır sürücüsü Salih Şen, "Kavşakta ani fren yaptım, bir tane bayan önüme çıktı, aniden fren yaptım. Fren yapınca oynadı. Bu esnek bir malzeme oynayınca yola düştü. Yaralanan kimse olmadı, hemen burada durdum, dörtlüleri yaktım. Herhangi bir araca zarar vermedi. Meydana geldi kaza. İzmir'den geliyorum, Küçükçekmece Sefaköy'e bir nalbura götürüyorum" dedi.

Bir süre kapalı kalan yol, betonların temizlenmesiyle tekrar açıldı.