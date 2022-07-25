Gaz beton yüklü kamyon devrildi - Son Dakika
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Gaz beton yüklü kamyon devrildi

25.07.2022 18:33
Gaz beton yüklü kamyon devrildi

Aydın'ın Söke ilçesinde Bölge Trafik Kavşağı ile Organize Sanayi Bölgesi arasındaki yolda henüz bilinmeyen bir nedenle gaz beton yüklü kamyon yan yattı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Bölge Trafik Kavşağı ile Organize Sanayi Bölgesi arasındaki yolda henüz bilinmeyen bir nedenle gaz beton yüklü kamyon yan yattı. Kazada bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nden Bölge Trafik istasyonuna doğru hareket halindeki 09 AYG 552 plakalı gaz beton yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada araç sürücüsünün yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaz beton yüklü kamyon devrildi - Son Dakika

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