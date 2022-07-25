Aydın 'ın Söke ilçesinde Bölge Trafik Kavşağı ile Organize Sanayi Bölgesi arasındaki yolda henüz bilinmeyen bir nedenle gaz beton yüklü kamyon yan yattı. Kazada bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaz beton yüklü kamyon devrildi - Son Dakika

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