Gaz ile freni karıştıran sürücü dükkana daldı - Son Dakika

Büyükçekmece'de iddiaya göre gaz ile freni karıştıran sürücü, inşaat halindeki dükkanına daldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İlginç kaza, Büyükçekmece Karaağaç mevki Yiğittürk Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Filistin uyruklu sürücü Anna Y., 34 DAD 516 plakalı otomobil ile ilerlerken bir anda panikleyerek gazla freni karıştırdı. Kontrolden çıkan otomobil cadde üzerinde bulunan ve o sırada tadilat halinde olan tatlıcı dükkanına daldı. Kazada yabancı uyruklu şoför yaralanırken, içeride kimsenin olmaması faciayı önledi.

KAZA ANI KAMERADA

Büyükçekmece'de yaşanan ilginç kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil bir anda sağ sinyal verip dönüş yaptığı esnada kaldırımı aşarak merdivenlerden dükkana iniyor. Araç daha sonra dükkana girerek duruyor.

(Erdal Can İçelli/İHA)