Gaz kaçağı olan otomobil paniğe neden oldu - Son Dakika

Gaz kaçağı olan otomobil paniğe neden oldu

26.11.2020 15:07
Gaz kaçağı olan otomobil paniğe neden oldu, System.String[]

Adıyaman'da, gaz kaçağı bulunan bir otomobil paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, gaz kaçağı bulunan bir otomobil paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Adıyaman Valiliği yan tarafında park halinde bulunan 06 AC 3203 plakalı Volkswagen marka otomobilden gaz kokusu alan vatandaşlar durumu polis ekipleri ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini alarak gaz kaçağını kesti. Paniğe neden olan gaz kaçağının kesilmesi sonrasında ekipler olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

Gaz kaçağı olan otomobil paniğe neden oldu

Volkswagen, Adıyaman, Otomobil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaz kaçağı olan otomobil paniğe neden oldu - Son Dakika


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